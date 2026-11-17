Германия Нидерландияга жавобсиз 5 та гол урди: шов-шувли ғалаба ва чоракфиналчилар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия миллий жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Нидерландияни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.
- Учрашувда Шерхант, Флориан Вирц, Шлоттербек ва Груда ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.
- Гуруҳдаги иккинчи ўйинда Греция Сербияни 1:0 ҳисобида енгган бўлса-да, қўшимча кўрсаткичлар эвазига плей-оффга чиқа олмади.
- Нидерландия 11 очко билан гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига йўлланма олди.
УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги тур баҳслари мухлисларга қайноқ ҳиссиётлар ва кутилмаган натижаларни тақдим этмоқда. А лиганинг 2-гуруҳидаги марказий ўйинда футбол ишқибозларининг диққат марказида бўлган Германия миллий жамоаси ўз майдонида принципиал рақиби — Нидерландияни қабул қилди. Немис футболчилари рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмай, ўз дарвозасини дахсиз сақлаган ҳолда 5 та гол уришди.
Германия — Нидерландия учрашувидаги голлар шоуси
Ўйин бошидан ҳужумкор руҳда бошланган баҳсда майдон эгалари тўлиқ устунликка эришдилар. Учрашувнинг 41-дақиқасида Шерхант ҳисобни очган бўлса, иккинчи таймда немислар янада кучайишди. Иқтидорли ярим ҳимоячи Флориан Виртц ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди (60 ва 71-дақиқалар). Шунингдек, Шлоттербек (65) ҳамда Груда (77) ҳам нидерландияликлар дарвозабонини ожиз қолдириб, якуний ҳисобни 5:0 га етказишди.
Шу тариқа, Германия жамоаси очколари сонини 11 тага етказиб, гуруҳни биринчи ўрин ва пешқадам сифатида чоракфиналга йўл олди. Нидерландия ҳам 11 очко билан 2-ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди.
Учрашув ва натижалар
Голлар ва муаллифлар
Германия — Нидерландия
5:0 (Шерхант 41, Виртц 60, 71, Шлоттербек 65, Груда 77)
Греция — Сербия
1:0 (Масурас 69)
Германиянинг ўрни
11 очко, 1-ўрин (Чоракфиналга йўл олди)
Нидерландиянинг ўрни
11 очко, 2-ўрин (Плей-офф иштирокчиси)
Грециянинг ғалабаси ва Сербиянинг омадсизлиги
Гуруҳнинг иккинчи беллашувида Греция ўз майдонида Сербияни қабул қилди. Қизғин кечган ўйинда юнонлар 69-дақиқада Георгиос Масурас киритган ягона гол эвазига Сербияни минимал — 1:0 ҳисобида мағлуб этишди.
Бироқ, ушбу ғалаба Грецияга гуруҳдан чиқиш учун етарли бўлмади. Юнонлар ҳам 11 очко жамғарган бўлишига қарамай, қўшимча кўрсаткичлар эвазига 3-ўринда қолиб кетди ва плей-оффга чиқа олмади. Сербия эса бор-йўғи 0 очко билан гуруҳда сўнгги 4-ўринни эгаллади.
Сизнингча, Германия терма жамоасининг ушбу мавсумдаги кўрсатаётган ўйини уларга Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритиш имкониятини берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…