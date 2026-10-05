Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арканзас штатидаги Кратер оф Диамондс Стате Паркда 6,03 каратлик олмос топилди.
- Бу топилма жорий йилда ушбу паркдан топилган энг йирик олмосдир.
- Мутахассислар ва коллексионерлар олмоснинг қийматини 1 миллион доллардан ортиқ деб баҳолашмоқда, аммо баъзи баҳоловчилар унинг бозор қийматини 250 минг доллар атрофида деб ҳисобламоқда.
АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари резервчиси Арканзас штатининг Crater of Diamonds State Park боғида қимматбаҳо тош излаётган вақтида оғирлиги 6,03 карат бўлган улкан олмосни топди. Айрим мутахассислар ва коллекционерлар ушбу ноёб тошнинг эҳтимолий қийматини 1 миллион доллардан ҳам юқори деб баҳоламоқда.
Жек Параден 12 йилдан ортиқ вақт давомида тошлар ва қимматбаҳо минералларни излашни ўзининг севимли машғулотига айлантирган. У бу ҳоббийси билан шуғулланиб, йиллар давомида турли жойларда тош қидирган бўлса-да, авваллари бу машғулоти унга сезиларли молиявий даромад келтирмаган.
Эркак ушбу ажойиб топилмани жорий йил бошида дўсти билан бирга Crater of Diamonds State Park ҳудудида қазиш ишларини олиб бораётган пайтда аниқлаган.
Қизиғи, Параден олмосни излаш жараёнини TikTok платформасида тўғридан-тўғри эфир орқали намойиш қилиб бораётган эди. У бир челак шағални ювиб, унинг ичидаги майда тошларни стол устига тўкиб чиққан. Шу пайт материаллар орасида ялтираб турган ғалати тошга кўзи тушган.
Параден унинг оддий тош эмаслигини деярли дарҳол англаган. Кейинги текширувларда топилманинг оғирлиги 6,03 карат экани маълум бўлгач, у ўзини ниҳоятда бахтли ҳис қилган.
Маълумотларга кўра, олмоснинг ҳажми тахминан тирноқ ўлчамига тенг. Шунингдек, у жорий йилда Crater of Diamonds State Park ҳудудидан топилган энг йирик олмос ҳисобланади.
Ноёб топилманинг қиймати борасида турли баҳолар билдирилмоқда. Айрим қимматбаҳо тош мутахассислари ва коллекционерлар 6,03 каратлик олмоснинг нархи 1 миллион доллардан ошиши мумкинлигини тахмин қилган.
Бироқ тажрибали баҳоловчи мутахассис бундай ҳажм ва сифатга эга олмоснинг бозор қиймати тахминан 250 минг доллар атрофида бўлиши мумкинлигини айтган. Яъни тошнинг ҳақиқий нархи унинг сифати, ранги, тозалиги ва бошқа хусусиятларига қараб аниқланади.
Шундай бўлса-да, мазкур топилма Жек Параден учун алоҳида аҳамиятга эга. Чунки у 10 йилдан ортиқ вақт давомида қимматбаҳо тошлар излаш билан шуғулланиб келган ва шу пайтгача бу ҳоббийси унга жиддий молиявий фойда келтирмаган.
Энди эса унинг йиллар давомидаги қизиқиши кутилмаганда катта ва қимматли топилма билан якунланди. 6,03 каратлик олмоснинг ҳақиқий қиймати қанча бўлишидан қатъи назар, унинг топилиши Параденнинг узоқ йиллик ҳоббийсидаги энг катта ютуқлардан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…