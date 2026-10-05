Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топди

·30·Дунё
Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арканзас штатидаги Кратер оф Диамондс Стате Паркда 6,03 каратлик олмос топилди.
  • Бу топилма жорий йилда ушбу паркдан топилган энг йирик олмосдир.
  • Мутахассислар ва коллексионерлар олмоснинг қийматини 1 миллион доллардан ортиқ деб баҳолашмоқда, аммо баъзи баҳоловчилар унинг бозор қийматини 250 минг доллар атрофида деб ҳисобламоқда.

АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари резервчиси Арканзас штатининг Crater of Diamonds State Park боғида қимматбаҳо тош излаётган вақтида оғирлиги 6,03 карат бўлган улкан олмосни топди. Айрим мутахассислар ва коллекционерлар ушбу ноёб тошнинг эҳтимолий қийматини 1 миллион доллардан ҳам юқори деб баҳоламоқда.

Жек Параден 12 йилдан ортиқ вақт давомида тошлар ва қимматбаҳо минералларни излашни ўзининг севимли машғулотига айлантирган. У бу ҳоббийси билан шуғулланиб, йиллар давомида турли жойларда тош қидирган бўлса-да, авваллари бу машғулоти унга сезиларли молиявий даромад келтирмаган.

Эркак ушбу ажойиб топилмани жорий йил бошида дўсти билан бирга Crater of Diamonds State Park ҳудудида қазиш ишларини олиб бораётган пайтда аниқлаган.

Қизиғи, Параден олмосни излаш жараёнини TikTok платформасида тўғридан-тўғри эфир орқали намойиш қилиб бораётган эди. У бир челак шағални ювиб, унинг ичидаги майда тошларни стол устига тўкиб чиққан. Шу пайт материаллар орасида ялтираб турган ғалати тошга кўзи тушган.

Параден унинг оддий тош эмаслигини деярли дарҳол англаган. Кейинги текширувларда топилманинг оғирлиги 6,03 карат экани маълум бўлгач, у ўзини ниҳоятда бахтли ҳис қилган.

Ikki kishi ochiq havoda sariq olmos va sertifikatni koʻrsatib jilmayib turibdi.

Маълумотларга кўра, олмоснинг ҳажми тахминан тирноқ ўлчамига тенг. Шунингдек, у жорий йилда Crater of Diamonds State Park ҳудудидан топилган энг йирик олмос ҳисобланади.

Ноёб топилманинг қиймати борасида турли баҳолар билдирилмоқда. Айрим қимматбаҳо тош мутахассислари ва коллекционерлар 6,03 каратлик олмоснинг нархи 1 миллион доллардан ошиши мумкинлигини тахмин қилган.

Бироқ тажрибали баҳоловчи мутахассис бундай ҳажм ва сифатга эга олмоснинг бозор қиймати тахминан 250 минг доллар атрофида бўлиши мумкинлигини айтган. Яъни тошнинг ҳақиқий нархи унинг сифати, ранги, тозалиги ва бошқа хусусиятларига қараб аниқланади.

Шундай бўлса-да, мазкур топилма Жек Параден учун алоҳида аҳамиятга эга. Чунки у 10 йилдан ортиқ вақт давомида қимматбаҳо тошлар излаш билан шуғулланиб келган ва шу пайтгача бу ҳоббийси унга жиддий молиявий фойда келтирмаган.

Энди эса унинг йиллар давомидаги қизиқиши кутилмаганда катта ва қимматли топилма билан якунланди. 6,03 каратлик олмоснинг ҳақиқий қиймати қанча бўлишидан қатъи назар, унинг топилиши Параденнинг узоқ йиллик ҳоббийсидаги энг катта ютуқлардан бири бўлди.

Жек ПараденCrater of Diamonds State ParkолмосTikTok
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқда28 июн 15:23Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашди19 июн 02:15Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди12 август 16:392 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди18 август 09:44Трампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб узук совға қилинди1 июл 10:1747 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқдаБугун 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота