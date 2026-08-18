2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди

·0·Дунё
2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди

Боцванада тарихдаги энг йирик қимматбаҳо олмослардан бирига ниҳоят харидор топилди. 2 488,32 каратлик “Мотсведи” олмоси Карове конида аниқланганидан сўнг қарийб икки йил давомида сотилмай турган эди. Бу ҳақда Business Insider Africa хабар берди.

“Мотсведи” 2024 йил август ойида Боцвананинг Карове конида топилган. Дастлаб унинг оғирлиги 2 492 карат деб эълон қилинган. Бироқ тош тозаланиб, ишлов берилгач, унинг якуний оғирлиги 2 488,32 карат экани маълум бўлган.

Тарихдаги иккинчи йирик заргарлик олмоси

Америка Гемология Институти мазкур тошни инсоният тарихида топилган иккинчи энг йирик заргарлик олмоси сифатида тан олган.

Биринчи ўринда эса 1905 йилда Жанубий Африка Республикасида топилган машҳур “Куллинан” олмоси туради. Унинг оғирлиги 3 106 каратни ташкил этади.

“Мотсведи”нинг сотилгани ҳақида Канаданинг Lucara Diamond кончилик компанияси 2026 йил иккинчи чораги бўйича ҳисоботида маълум қилган. 7 август куни эълон қилинган ҳисоботда ушбу олмос компаниянинг чораклик даромадлари таркибига киритилган.

Компаниянинг умумий даромади 41 миллион доллар бўлган. Бироқ Lucara Diamond тошнинг кимга сотилгани ва унинг аниқ қанча маблағга баҳоланганини очиқламаган.

Нега бундай улкан олмосни сотиш қийин?

Бундай катта ҳажмдаги ноёб олмосни харидорга таклиф қилиш оддий савдолардан анча фарқ қилади. Сабаби улкан тошларнинг ҳақиқий қийматини белгилаш бўйича бозорда аниқ ва умумий қабул қилинган мезонлар мавжуд эмас.

Шунинг учун унинг эгаси бир нечта кичикроқ, аммо қимматбаҳо олмосларга бўлиб ишлов бериши мумкин. Яна бир вариант — тошни бутунлигича сақлаб, уни ноёб коллекция буюми ёки музей экспонати сифатида намойиш этиш.

“Мотсведи”нинг сифати ҳам эътиборга лойиқ

Улкан ҳажмидан ташқари, “Мотсведи” ўзининг юқори сифати билан ҳам ажралиб туради. Гемология институти уни шаффоф, оч жигарранг тусга эга ва заргарлик сифатида баҳоланадиган олмос деб таърифлаган.

Мутахассислар тошни кам нуқсонли, яхлит кристалл сифатида қайд этган.

Шу тариқа, қарийб икки йил давомида ўз харидорини кутиб турган 2 488,32 каратлик “Мотсведи” ниҳоят янги эгасига топширилди. Бироқ унинг қанча маблағга сотилгани ва кейинчалик қандай тақдирга эга бўлиши ҳозирча сирлигича қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Бугун, 09:44Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиБугун, 09:31Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиКолумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиБугун, 09:27Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Бугун, 08:0013 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олдиБугун, 02:0213 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошладиБугун, 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди