2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди
Боцванада тарихдаги энг йирик қимматбаҳо олмослардан бирига ниҳоят харидор топилди. 2 488,32 каратлик “Мотсведи” олмоси Карове конида аниқланганидан сўнг қарийб икки йил давомида сотилмай турган эди. Бу ҳақда Business Insider Africa хабар берди.
“Мотсведи” 2024 йил август ойида Боцвананинг Карове конида топилган. Дастлаб унинг оғирлиги 2 492 карат деб эълон қилинган. Бироқ тош тозаланиб, ишлов берилгач, унинг якуний оғирлиги 2 488,32 карат экани маълум бўлган.
Тарихдаги иккинчи йирик заргарлик олмоси
Америка Гемология Институти мазкур тошни инсоният тарихида топилган иккинчи энг йирик заргарлик олмоси сифатида тан олган.
Биринчи ўринда эса 1905 йилда Жанубий Африка Республикасида топилган машҳур “Куллинан” олмоси туради. Унинг оғирлиги 3 106 каратни ташкил этади.
“Мотсведи”нинг сотилгани ҳақида Канаданинг Lucara Diamond кончилик компанияси 2026 йил иккинчи чораги бўйича ҳисоботида маълум қилган. 7 август куни эълон қилинган ҳисоботда ушбу олмос компаниянинг чораклик даромадлари таркибига киритилган.
Компаниянинг умумий даромади 41 миллион доллар бўлган. Бироқ Lucara Diamond тошнинг кимга сотилгани ва унинг аниқ қанча маблағга баҳоланганини очиқламаган.
Нега бундай улкан олмосни сотиш қийин?
Бундай катта ҳажмдаги ноёб олмосни харидорга таклиф қилиш оддий савдолардан анча фарқ қилади. Сабаби улкан тошларнинг ҳақиқий қийматини белгилаш бўйича бозорда аниқ ва умумий қабул қилинган мезонлар мавжуд эмас.
Шунинг учун унинг эгаси бир нечта кичикроқ, аммо қимматбаҳо олмосларга бўлиб ишлов бериши мумкин. Яна бир вариант — тошни бутунлигича сақлаб, уни ноёб коллекция буюми ёки музей экспонати сифатида намойиш этиш.
“Мотсведи”нинг сифати ҳам эътиборга лойиқ
Улкан ҳажмидан ташқари, “Мотсведи” ўзининг юқори сифати билан ҳам ажралиб туради. Гемология институти уни шаффоф, оч жигарранг тусга эга ва заргарлик сифатида баҳоланадиган олмос деб таърифлаган.
Мутахассислар тошни кам нуқсонли, яхлит кристалл сифатида қайд этган.
Шу тариқа, қарийб икки йил давомида ўз харидорини кутиб турган 2 488,32 каратлик “Мотсведи” ниҳоят янги эгасига топширилди. Бироқ унинг қанча маблағга сотилгани ва кейинчалик қандай тақдирга эга бўлиши ҳозирча сирлигича қолмоқда.
…