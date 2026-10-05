Эрон Ҳормуз бўғозини очиш учун АҚШдан етти шартнинг бажарилишини кутмоқда

·22·Дунё
Эрон Ҳормуз бўғозини очиш учун АҚШдан етти шартнинг бажарилишини кутмоқда

Эрон Ҳормуз бўғозини АҚШ билан келишилган етти шарт бажарилмагунча тўлиқ очмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Эрон парламенти спикери ва мамлакатнинг АҚШ билан музокаралардаги бош вакили Муҳаммад Боқир Ғолибаф 4 октябрь куни баёнот берди. Бу ҳақда Reuters маълум қилди.

Ғолибафнинг айтишича, Теҳрон БМТ Бош Ассамблеяси доирасида Ҳормуз бўғозини очиш бўйича етти кунлик режани таклиф қилган. Унга кўра, белгиланган шартлар бажарилса, сув йўли очилиб, кемаларнинг одатий ҳаракати етти кун ичида тикланиши мумкин. АҚШ эса ушбу таклифга Қатар воситачилигида жавоб берган.

Эрон парламенти спикери мамлакат позицияси қатъий эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғози июнь ойидаги вақтинчалик келишувда белгиланган ва «Исломобод меморандуми» асосида шаклланган етти шарт бажарилмагунча очилмайди.

Эрон Ташқи ишлар вазирлиги вакили Исмоил Бақоий ҳам Вашингтоннинг жавоби Теҳронга воситачилар орқали етказилганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, АҚШ таклифларида аввалги позициялар, хусусан, Эроннинг ядровий дастури билан боғлиқ масалалар асосий ўринда қолган.

Теҳрон эса ҳозирги босқичда асосий эътиборни Ҳормуз бўғозида хавфсизликни тиклаш ва кемалар ҳаракатини нормаллаштиришга қаратганини билдирмоқда. Эрон томони сув йўлини очиш учун АҚШдан аниқ қадамлар ташлашни талаб қилмоқда.

Ҳормуз бўғози орқали тинчлик даврида дунёдаги нефть ва суюлтирилган табиий газ оқимининг тахминан бешдан бир қисми ўтади. Шу боис унинг очилиши ёки ёпиқ қолиши жаҳон энергетика бозорига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Ҳормуз бўғозиИсламобод меморандумиЭрон парламенти спикери Муҳаммад Боқир ҒолибафҚатар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон муҳим шартга рози бўлдими? ОАВ хабар тарқатдиЭрон муҳим шартга рози бўлдими? ОАВ хабар тарқатди29 сентябр 10:39Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!13 сентябр 00:48Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим21 август 08:14Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очди20 август 06:41«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди19 август 08:31«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди15 август 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота