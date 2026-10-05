Эрон Ҳормуз бўғозини очиш учун АҚШдан етти шартнинг бажарилишини кутмоқда
Эрон Ҳормуз бўғозини АҚШ билан келишилган етти шарт бажарилмагунча тўлиқ очмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Эрон парламенти спикери ва мамлакатнинг АҚШ билан музокаралардаги бош вакили Муҳаммад Боқир Ғолибаф 4 октябрь куни баёнот берди. Бу ҳақда Reuters маълум қилди.
Ғолибафнинг айтишича, Теҳрон БМТ Бош Ассамблеяси доирасида Ҳормуз бўғозини очиш бўйича етти кунлик режани таклиф қилган. Унга кўра, белгиланган шартлар бажарилса, сув йўли очилиб, кемаларнинг одатий ҳаракати етти кун ичида тикланиши мумкин. АҚШ эса ушбу таклифга Қатар воситачилигида жавоб берган.
Эрон парламенти спикери мамлакат позицияси қатъий эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Ҳормуз бўғози июнь ойидаги вақтинчалик келишувда белгиланган ва «Исломобод меморандуми» асосида шаклланган етти шарт бажарилмагунча очилмайди.
Эрон Ташқи ишлар вазирлиги вакили Исмоил Бақоий ҳам Вашингтоннинг жавоби Теҳронга воситачилар орқали етказилганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, АҚШ таклифларида аввалги позициялар, хусусан, Эроннинг ядровий дастури билан боғлиқ масалалар асосий ўринда қолган.
Теҳрон эса ҳозирги босқичда асосий эътиборни Ҳормуз бўғозида хавфсизликни тиклаш ва кемалар ҳаракатини нормаллаштиришга қаратганини билдирмоқда. Эрон томони сув йўлини очиш учун АҚШдан аниқ қадамлар ташлашни талаб қилмоқда.
Ҳормуз бўғози орқали тинчлик даврида дунёдаги нефть ва суюлтирилган табиий газ оқимининг тахминан бешдан бир қисми ўтади. Шу боис унинг очилиши ёки ёпиқ қолиши жаҳон энергетика бозорига ҳам таъсир қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…