Эрон муҳим шартга рози бўлдими? ОАВ хабар тарқатди
Эрон санкцияларни юмшатиш эвазига уран бойитиш жараёнини тўхтатишга рози бўлгани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Al Hadath телеканали ўз манбаларига таяниб маълум қилди. Бироқ кейинчалик Эроннинг Press TV телеканали мамлакат ҳукуматидаги манбага таяниб, бу маълумотни рад этди.
Маълум қилинишича, АҚШ ва Эрон ўртасида билвосита музокараларни ташкил этишда иштирок этаётган воситачилар Теҳрондан ядровий дастури бўйича муайян ён беришларни талаб қилган. Улар томонлар ўртасида келишувга эришишга кўмаклашишга уринган.
Шу билан бирга, Press TV манбаси Эрон ҳозирда ядровий дастури бўйича музокаралар олиб бормаётганини билдирган. Унинг таъкидлашича, Теҳроннинг бу масаладаги позицияси ўзгармаган ва Al Hadath тарқатган хабар ҳақиқатга тўғри келмайди. Эрон расмий манбасининг раддияси ҳам хабарнинг ҳозирча тасдиқланмаганини кўрсатмоқда.
Маълумот учун, Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи мазкур хабарлар тарқалишидан аввал АҚШ билан муносабатлардаги мавжуд босиқдан чиқишнинг ягона йўли музокаралар эканини айтган эди. Сўнгги кунларда АҚШ ва Эрон вакиллари воситачилар орқали алоҳида мулоқотлар ўтказгани ҳам хабар қилинди.
АҚШ Президенти Дональд Трамп эса Эрон билан янги музокаралар ўтказилиши мумкинлигини билдирган. Унинг айтишича, Теҳрон келишувдан манфаатдор, бироқ Эрон томони таклиф қилаётган шартлар Вашингтонни қаноатлантирмаяпти. Трамп аввалроқ Эроннинг Ҳормуз бўғозини қайта очиш ва тинчлик музокараларини тиклашга қаратилган таклифини рад этган, бироқ кейинчалик янги музокаралар ўтказилиши мумкинлигини айтган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ The Wall Street Journal АҚШ расмийларига таяниб, Трамп Эроннинг Ҳормуз бўғозини қайта очиш ва минтақадаги жангларни етти кун ичида тўхтатишни назарда тутган тинчлик таклифини рад этгани ҳақида ёзганди. Эрон томонининг таклифига кўра, АҚШ санкцияларни юмшатиши, денгиз блокадасини бекор қилиши ва ўт очишни тўхтатиши шарти билан Ҳормуз бўғози етти кун ичида қайта очилиши ҳамда ядровий музокаралар тикланиши керак эди.
Ҳозирча Эроннинг уран бойитишни тўхтатишга рози бўлгани ҳақидаги маълумот расман тасдиқланмаган. Аксинча, Эрон манбаси бу хабарни очиқ рад этган.
Изоҳлар 0
…