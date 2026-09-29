Эрон муҳим шартга рози бўлдими? ОАВ хабар тарқатди

·0·Дунё
Эрон муҳим шартга рози бўлдими? ОАВ хабар тарқатди

Эрон санкцияларни юмшатиш эвазига уран бойитиш жараёнини тўхтатишга рози бўлгани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Al Hadath телеканали ўз манбаларига таяниб маълум қилди. Бироқ кейинчалик Эроннинг Press TV телеканали мамлакат ҳукуматидаги манбага таяниб, бу маълумотни рад этди.

Маълум қилинишича, АҚШ ва Эрон ўртасида билвосита музокараларни ташкил этишда иштирок этаётган воситачилар Теҳрондан ядровий дастури бўйича муайян ён беришларни талаб қилган. Улар томонлар ўртасида келишувга эришишга кўмаклашишга уринган.

Шу билан бирга, Press TV манбаси Эрон ҳозирда ядровий дастури бўйича музокаралар олиб бормаётганини билдирган. Унинг таъкидлашича, Теҳроннинг бу масаладаги позицияси ўзгармаган ва Al Hadath тарқатган хабар ҳақиқатга тўғри келмайди. Эрон расмий манбасининг раддияси ҳам хабарнинг ҳозирча тасдиқланмаганини кўрсатмоқда.

Маълумот учун, Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи мазкур хабарлар тарқалишидан аввал АҚШ билан муносабатлардаги мавжуд босиқдан чиқишнинг ягона йўли музокаралар эканини айтган эди. Сўнгги кунларда АҚШ ва Эрон вакиллари воситачилар орқали алоҳида мулоқотлар ўтказгани ҳам хабар қилинди.

АҚШ Президенти Дональд Трамп эса Эрон билан янги музокаралар ўтказилиши мумкинлигини билдирган. Унинг айтишича, Теҳрон келишувдан манфаатдор, бироқ Эрон томони таклиф қилаётган шартлар Вашингтонни қаноатлантирмаяпти. Трамп аввалроқ Эроннинг Ҳормуз бўғозини қайта очиш ва тинчлик музокараларини тиклашга қаратилган таклифини рад этган, бироқ кейинчалик янги музокаралар ўтказилиши мумкинлигини айтган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ The Wall Street Journal АҚШ расмийларига таяниб, Трамп Эроннинг Ҳормуз бўғозини қайта очиш ва минтақадаги жангларни етти кун ичида тўхтатишни назарда тутган тинчлик таклифини рад этгани ҳақида ёзганди. Эрон томонининг таклифига кўра, АҚШ санкцияларни юмшатиши, денгиз блокадасини бекор қилиши ва ўт очишни тўхтатиши шарти билан Ҳормуз бўғози етти кун ичида қайта очилиши ҳамда ядровий музокаралар тикланиши керак эди.

Ҳозирча Эроннинг уран бойитишни тўхтатишга рози бўлгани ҳақидаги маълумот расман тасдиқланмаган. Аксинча, Эрон манбаси бу хабарни очиқ рад этган.

ЭронТрампНуклеарни муҳокамаҲормуз бўғози
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди26 июл 22:28АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)31 август 10:45Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилди17 август 10:08АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиАҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлланди14 июл 09:23Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиТрамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирди9 июл 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота