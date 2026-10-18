Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"

·54·Дунё
Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳурмуз бўғозидаги кескинлик ва юк ташувларининг блокланиши жаҳон бозорига, хусусан АҚШ банк секторига жиддий зарба берди.
  • Ёқилғи нархларининг ошиши ва Федерал захира тизимининг ставкани 4 фоизгача кўтариши натижасида Bank of America аксиялари 18 фоизга, Стате Стреет 14 фоизга ва Citiгроуп 10 фоизга қулади.

Дунёнинг энг муҳим нефть артерияси бўлмиш Ҳурмуз бўғози атрофидаги кескин геосиёсий вазият ва юк ташувларининг блокланиши жаҳон бозорига оғир зарба берди. Нуфузли Bloomberg агентлиги маълумотларига кўра, ёқилғи нархларининг сакраши ортидан юзага келган инфляция АҚШ банк секторида кучли инқирозни келтириб чиқарди.

Йирик молия муассасалари кутилмаган молиявий йўқотишларга дуч келди — Bank of America, State Street ва Citigroup каби йирик банк гигантларининг акциялари бир неча кун ичида икки хонали рақамлар билан пастга қулади.

Энергетика инқирози ва ФТЗнинг ставкани 4 фоизгача ошириши

Молиявий занжирдаги муаммолар геосиёсий қарама-қаршилик оқибатида тезлашди:

  • Энергия ташувчиларнинг кескин қимматлашиши: Ҳурмуз бўғозининг ёпилиши жаҳон бозорида нефть ва газ нархларини кескин кўтариб юборди, бу эса АҚШ иқтисодиётига тўғридан-тўғри инфляцион босимни кучайтирди;

  • Федерал захира тизими қарори: Кучайиб бораётган инфляция суръатини жиловлаш мақсадида АҚШ Федерал захира тизими (ФТЗ) базавий ставкани зудлик билан 4 фоизгача кўтарди;

  • Уч томонлама зарба: Фоиз ставкаларининг юқори даражада қолиши иқтисодий ўсишни секинлаштирди ва тижорат банклари учун кредитларни қайтариш бўйича йўқотишларни кескин ошириб юборди. Bloomberg Intelligence таҳлилчилари ушбу омиллар банк тизимига биргаликда кучли босим ўтказаётганини таъкидламоқда.

АҚШ гигант банкларининг йўқотишлари: Рақамлар ва фактлар

Биржа савдолари якунларига кўра Американинг энг нуфузли банклари катта миқдорда капитализациясини йўқотди:

  • Bank of America акциялари нақ 18 фоизга қулади;

  • State Street қимматли қоғозлари қиймати 14 фоизга тушди;

  • Citigroup активлари эса 10 фоизга арзонлашди.

Сўнгги 18 йилдаги энг узоқ давом этган пасайиш

АҚШ банк тизими сўнгги йигирма йилликдаги энг жиддий синовлардан бирини бошдан кечирмоқда:

  • KBW индексининг қулаши: АҚШнинг 24 та энг йирик банки ҳолатини ўзида акс эттирувчи KBW индекси кетма-кет олти ҳафтадан буён узлуксиз пасайиб бормоқда;

  • 18 йиллик антирекорд: Бу 2008 йилги глобал молиявий инқироздан кейинги энг узоқ давом этган қулаш серияси сифатида расман қайд этилди;

  • Август чўққисидан 13 фоиз пастда: Ўтган август ойида кузатилган энг юқори кўрсаткичларга нисбатан ушбу индекс умумий ҳисобда қарийб 13 фоизга пасайган.

Ҳурмуз бўғозидаги кескинлик бартараф этилмаса, нефть тақчиллиги ва юқори фоиз ставкалари нафақат АҚШ банк тизими, балки бутун жаҳон биржаларида узоқ муддатли беқарорликни сақлаб қолиши мумкин.

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Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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