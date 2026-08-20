Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очди
АҚШ ҳарбийлари икки ойдан бери Ҳормуз бўғозининг жанубий фарватерини назорат қилиб, нефт ташувларини тиклаган. Ўртача кунига 10 млн баррел, айрим тунларда эса 15–20 млн баррел хомашё Ўмон қирғоқлари бўйлаб ҳаракатланадиган 15–20 та танкер орқали олиб чиқилмоқда. Форт-Бреггдаги штаб-квартирадан бошқарилаётган операция СЕНТКОМнинг икки ҳафталик зарбалар кампаниясидан сўнг Эрон радар ва денгиз кузатув инфратузилмасига етган зарар фонида амалга оширилмоқда.
Яқин Шарқдаги кескинлик кучайган бир паллада АҚШ ҳарбий кучлари Ҳормуз бўғозида стратегик нефть ташувларини тиклаш бўйича махфий денгиз йўлагини ишга туширди. Axios нашрининг манбаларига кўра, Вашингтон Эроннинг кузатув тизимларини чеклаб, жанубий фарватер орқали кунига миллионлаб баррель хомашёни дунё бозорига олиб чиқмоқда. Ушбу махсус операция қандай амалга оширилмоқда?
«Бўғозни биз назорат қиляпмиз»: Америкалик расмийларнинг эътирофи
АҚШ расмийлари икки ойдан буён Ҳормуз бўғозининг жанубий қисми тўлиқ назорат остида ушлаб турилаётганини маълум қилди:
"Биз икки ойдан бери Ҳормуз бўғозининг жанубий фарватерини назорат қилиб келмоқдамиз. Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (IRGC) маълум ноқулайликлар туғдириши мумкин, аммо бўғоз уларнинг назоратида эмас. Буни биз амалга оширмоқдамиз."
— АҚШ ҳукумати расмийсининг баёнотидан
Ҳормуз бўғозидаги махфий операция тафсилотлари
Кўрсаткич
Операция кўрсаткичлари ва тафсилотлар
Нефть ташиш ҳажми
Кунига ўртача 10 млн баррель (айрим тунларда 15–20 млн баррелгача)
Кемалар қатнови
Ҳар кеча 15–20 та танкер Ўмон қирғоқлари бўйлаб ҳаракатланади
Бошқарув маркази
Шимолий Каролина, Форт-Брэгг шаҳридаги штаб-квартира
Урушдан олдинги ҳолат билан таққоси
Одатий экспорт ҳажмининг тахминан 50 фоизи
Эроннинг кузатув имконияти
Радарлар ва денгиз тизимларининг катта қисми ишдан чиқарилган
Форт-Брэггдан бошқарув ва радарларнинг ишдан чиқарилиши
Маълумотларга кўра, ушбу йирик операция АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) томонидан амалга оширилган икки ҳафталик ҳарбий зарбалар кампанияси натижасида имконли бўлган. Зарбалар оқибатида Эроннинг асосий радар ва денгиз кузатув инфратузилмаси жиддий зарар кўрган. Эндиликда Теҳрон бўғоздаги ҳаракатни фақат қайта тикланган кам сонли радарлар ва IRGC'нинг тезюрар катерлари орқали кузатишга мажбур бўлмоқда.
Шимолий Каролинадаги Форт-Брэгг штабидан туриб бошқарилаётган ушбу махсус йўлак глобал энергия бозоридаги тақчилликни сезиларли даражада юмшатмоқда.
Сизнингча, Ҳормуз бўғозидаги бундай махфий денгиз назорати дунё бозорида нефть нархларининг барқарорлашишига тўлиқ хизмат қила оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро иқтисодий-сиёсий янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!
…