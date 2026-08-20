Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очди

·21·Дунё
Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очди
Қисқача

АҚШ ҳарбийлари икки ойдан бери Ҳормуз бўғозининг жанубий фарватерини назорат қилиб, нефт ташувларини тиклаган. Ўртача кунига 10 млн баррел, айрим тунларда эса 15–20 млн баррел хомашё Ўмон қирғоқлари бўйлаб ҳаракатланадиган 15–20 та танкер орқали олиб чиқилмоқда. Форт-Бреггдаги штаб-квартирадан бошқарилаётган операция СЕНТКОМнинг икки ҳафталик зарбалар кампаниясидан сўнг Эрон радар ва денгиз кузатув инфратузилмасига етган зарар фонида амалга оширилмоқда.

Яқин Шарқдаги кескинлик кучайган бир паллада АҚШ ҳарбий кучлари Ҳормуз бўғозида стратегик нефть ташувларини тиклаш бўйича махфий денгиз йўлагини ишга туширди. Axios нашрининг манбаларига кўра, Вашингтон Эроннинг кузатув тизимларини чеклаб, жанубий фарватер орқали кунига миллионлаб баррель хомашёни дунё бозорига олиб чиқмоқда. Ушбу махсус операция қандай амалга оширилмоқда?

«Бўғозни биз назорат қиляпмиз»: Америкалик расмийларнинг эътирофи

АҚШ расмийлари икки ойдан буён Ҳормуз бўғозининг жанубий қисми тўлиқ назорат остида ушлаб турилаётганини маълум қилди:

"Биз икки ойдан бери Ҳормуз бўғозининг жанубий фарватерини назорат қилиб келмоқдамиз. Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (IRGC) маълум ноқулайликлар туғдириши мумкин, аммо бўғоз уларнинг назоратида эмас. Буни биз амалга оширмоқдамиз."

АҚШ ҳукумати расмийсининг баёнотидан

Ҳормуз бўғозидаги махфий операция тафсилотлари

Кўрсаткич

Операция кўрсаткичлари ва тафсилотлар

Нефть ташиш ҳажми

Кунига ўртача 10 млн баррель (айрим тунларда 15–20 млн баррелгача)

Кемалар қатнови

Ҳар кеча 15–20 та танкер Ўмон қирғоқлари бўйлаб ҳаракатланади

Бошқарув маркази

Шимолий Каролина, Форт-Брэгг шаҳридаги штаб-квартира

Урушдан олдинги ҳолат билан таққоси

Одатий экспорт ҳажмининг тахминан 50 фоизи

Эроннинг кузатув имконияти

Радарлар ва денгиз тизимларининг катта қисми ишдан чиқарилган

Форт-Брэггдан бошқарув ва радарларнинг ишдан чиқарилиши

Маълумотларга кўра, ушбу йирик операция АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) томонидан амалга оширилган икки ҳафталик ҳарбий зарбалар кампанияси натижасида имконли бўлган. Зарбалар оқибатида Эроннинг асосий радар ва денгиз кузатув инфратузилмаси жиддий зарар кўрган. Эндиликда Теҳрон бўғоздаги ҳаракатни фақат қайта тикланган кам сонли радарлар ва IRGC'нинг тезюрар катерлари орқали кузатишга мажбур бўлмоқда.

Шимолий Каролинадаги Форт-Брэгг штабидан туриб бошқарилаётган ушбу махсус йўлак глобал энергия бозоридаги тақчилликни сезиларли даражада юмшатмоқда.

Сизнингча, Ҳормуз бўғозидаги бундай махфий денгиз назорати дунё бозорида нефть нархларининг барқарорлашишига тўлиқ хизмат қила оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро иқтисодий-сиёсий янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу таҳлилий хабарни дўстларингизга улашинг!

АҚШЭронҲормуз бўғозиАксиосФорт-Брэгг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиКеча, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКеча, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиКеча, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди