Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим

·2·Дунё
Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим
Қисқача

АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс Вашингтоннинг Эронга қарши асосий таъсир воситаси ҳарбий эмас, балки иқтисодий босим эканини билдирди. Унинг айтишича, санксиялар Теҳроннинг музокараларга муносабатини ўзгартириши мумкин, бироқ Эроннинг жавоб иқтисодий чоралари ва нефт нархининг ошиши АҚШга ҳам таъсир қилмоқда.

АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс Вашингтоннинг Эронга нисбатан асосий таъсир воситаси ҳарбий эмас, балки иқтисодий босим эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, санкциялар ва иқтисодий чоралар Теҳроннинг музокараларга муносабатини ўзгартириши мумкин.

АҚШ босимни кучайтирмоқда

Венснинг айтишича, Вашингтон қўлидаги энг самарали восита — Эронга иқтисодий босим ўтказиш.

«Кучли иқтисодий босим Теҳроннинг келишувга ёндашувини ўзгартирмоқда», — деди АҚШ вице-президенти.

Шу билан бирга, Венс бу ёндашув муайян хавфларга эга эканини ҳам тан олди. Унинг сўзларига кўра, Эрон ҳам АҚШга нисбатан иқтисодий чоралар қўллашга ҳаракат қилмоқда.

Нефть нархи ошиши америкаликларга таъсир қилмоқда

Венс АҚШда нефть нархи ошганини ҳам қайд этди. Унинг таъкидлашича, бу ҳолатни америкаликлар ёқилғи қуйиш шохобчаларида ҳам сезмоқда.

АҚШ маъмурияти эса кемаларнинг Ҳурмуз бўғози орқали ҳаракатланишини таъминлаш учун зарур чораларни кўраётганини билдирди.

Ҳурмуз бўғози асосий масалалардан бири

Венс Эрон Ҳурмуз бўғозида ҳаракатни чеклашга уринаётганини айтди.

Вашингтоннинг мақсади нафақат вазиятни барқарорлаштириш, балки америкаликлар учун нефть ва газ таъминотини ошириш орқали ёқилғи нархини пасайтиришдан ҳам иборат.

Вашингтон Теҳронни келишувга мажбурламоқчи

Венс АҚШ Эронга нисбатан янги иқтисодий босим орқали мамлакатдаги вазиятни ўзгартиришга интилаётганини билдирди.

Унинг таъкидлашича, Вашингтон Эроннинг муайян объектлари қайта тикланмаслигига ишонч ҳосил қилишни ҳам мақсад қилмоқда.

Бу баёнотлар АҚШ президенти Дональд Трамп Эронга нисбатан кучли иқтисодий босим кампанияси бошланишини маълум қилганидан кейин янгради. Трампнинг фикрича, Теҳрон АҚШ билан баҳсли масалалар бўйича келишувга эришиш имкониятини қўлдан бой берган.

АҚШЭронДжей Ди ВенсДональд ТрампҲормуз бўғози
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиБугун, 08:07Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаТрамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаБугун, 08:01Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиОлимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиБугун, 01:05«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди