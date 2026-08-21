Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим
АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс Вашингтоннинг Эронга қарши асосий таъсир воситаси ҳарбий эмас, балки иқтисодий босим эканини билдирди. Унинг айтишича, санксиялар Теҳроннинг музокараларга муносабатини ўзгартириши мумкин, бироқ Эроннинг жавоб иқтисодий чоралари ва нефт нархининг ошиши АҚШга ҳам таъсир қилмоқда.
АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс Вашингтоннинг Эронга нисбатан асосий таъсир воситаси ҳарбий эмас, балки иқтисодий босим эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, санкциялар ва иқтисодий чоралар Теҳроннинг музокараларга муносабатини ўзгартириши мумкин.
АҚШ босимни кучайтирмоқда
Венснинг айтишича, Вашингтон қўлидаги энг самарали восита — Эронга иқтисодий босим ўтказиш.
«Кучли иқтисодий босим Теҳроннинг келишувга ёндашувини ўзгартирмоқда», — деди АҚШ вице-президенти.
Шу билан бирга, Венс бу ёндашув муайян хавфларга эга эканини ҳам тан олди. Унинг сўзларига кўра, Эрон ҳам АҚШга нисбатан иқтисодий чоралар қўллашга ҳаракат қилмоқда.
Нефть нархи ошиши америкаликларга таъсир қилмоқда
Венс АҚШда нефть нархи ошганини ҳам қайд этди. Унинг таъкидлашича, бу ҳолатни америкаликлар ёқилғи қуйиш шохобчаларида ҳам сезмоқда.
АҚШ маъмурияти эса кемаларнинг Ҳурмуз бўғози орқали ҳаракатланишини таъминлаш учун зарур чораларни кўраётганини билдирди.
Ҳурмуз бўғози асосий масалалардан бири
Венс Эрон Ҳурмуз бўғозида ҳаракатни чеклашга уринаётганини айтди.
Вашингтоннинг мақсади нафақат вазиятни барқарорлаштириш, балки америкаликлар учун нефть ва газ таъминотини ошириш орқали ёқилғи нархини пасайтиришдан ҳам иборат.
Вашингтон Теҳронни келишувга мажбурламоқчи
Венс АҚШ Эронга нисбатан янги иқтисодий босим орқали мамлакатдаги вазиятни ўзгартиришга интилаётганини билдирди.
Унинг таъкидлашича, Вашингтон Эроннинг муайян объектлари қайта тикланмаслигига ишонч ҳосил қилишни ҳам мақсад қилмоқда.
Бу баёнотлар АҚШ президенти Дональд Трамп Эронга нисбатан кучли иқтисодий босим кампанияси бошланишини маълум қилганидан кейин янгради. Трампнинг фикрича, Теҳрон АҚШ билан баҳсли масалалар бўйича келишувга эришиш имкониятини қўлдан бой берган.
…