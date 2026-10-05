Ўзбекистонликларга виза беришни тўхтатиш: Латвия нима учун бундай ташаббус билан чиқди?

·5·Дунё
Ўзбекистонликларга виза беришни тўхтатиш: Латвия нима учун бундай ташаббус билан чиқди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Латвия Ички ишлар вазирлиги Ўзбекистон фуқароларига визалар беришни вақтинча тўхтатиш таклифини илгари сурди.
  • Бу ташаббус мамлакатга кирган айрим шахслар иштирокидаги ҳуқуқбузарликлар, жумладан, вояга етмаганларга қарши ноқонуний ҳаракатлар билан изоҳланмоқда.
  • Вазирлик хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш ва жамоат тартибига таҳдид солиши мумкин бўлган шахсларнинг кириб келишини олдини олишни мақсад қилган.

Болтиқбўйининг етакчи давлатларидан бири бўлган Латвияда Ўзбекистон фуқароларига кириш визаларини беришни вақтинча тўхтатиш ташаббуси илгари сурилди. Бу ҳақда «Фарғона» ахборот агентлиги маҳаллий Jauns.lv порталига таянган ҳолда хабар берди.

Мамлакат Ички ишлар вазирлиги томонидан тайёрланган мазкур таклиф сўнгги пайтларда мамлакатга кириб келган айрим шахслар иштирокида қайд этилган ҳуқуқбузарликлар билан изоҳланмоқда.

«Биз чора кўришга мажбурмиз»: Вазирнинг кескин позицияси

Латвия Ички ишлар вазири Янис Домбраванинг таъкидлашича, чекловлар хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш мақсадида киритилиши лозим:

«Биз зудлик билан чора кўришга мажбурмиз. Шу сабабли Ўзбекистон фуқароларига виза беришни муайян муддатга вақтинча тўхтатиб туришни ҳамда ушбу вақтдан ўзбек томони билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун фойдаланишни таклиф этамиз. Бундан кўзланган бош мақсад — жамоат тартиби ва хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган шахсларнинг Латвия ҳудудига кириб келишига йўл қўймасликдир».

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, бундай қарорга Ўзбекистон фуқаролари иштирокида содир этилган бир нечта жиноятлар, жумладан, вояга етмаганларга қарши қаратилган ноқонуний ҳаракатлар сабаб бўлган. Бироқ вазирлик ҳозирча ушбу ҳолатлар бўйича аниқ рақамлар ва тўлиқ статистик маълумотларни очиқлагани йўқ.

Ташаббус кучга кирдими? Ҳукуматдаги келишмовчилик

Муҳим жиҳати шундаки, визаларни тўхтатиш тўғрисидаги таклиф ҳозирча амалий босқичга ўтмаган ва кучга кирмаган:

  • Коалиция рад этди: Янис Домбрава мазкур масалани 29 сентябрь куни бўлиб ўтган Вазирлар Маҳкамаси йиғилиши кун тартибига киритишга уринган. Бироқ ҳукуматдаги коалицион ҳамкорлар парламент (Сейм) сайловлари олдидан ўтган сўнгги йиғилишда бу ташаббусни кун тартибига қўшишни қўллаб-қувватламаган;

  • Қонуний асос: BB.lv нашрининг ойдинлик киритишича, Ички ишлар вазирлиги ўз ташаббусини миллий Иммиграция қонунининг 8-моддаси 2-қисмига асослаб илгари сурмоқда;

  • Келгуси муҳокамалар: Вазир ушбу масала янги ҳукуматнинг яқин орада бўлиб ўтадиган йиғилишларидан бирида қайта кўриб чиқилишига умид билдирмоқда.

Расмий муносабат қандай?

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасининг Латвиядаги элчихонаси ёки Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Латвия расмийсининг ушбу баёноти юзасидан ҳеч қандай расмий муносабат билдирилмаган.

Вазият ривожланиши Латвияда шаклланадиган янги ҳукумат ва парламентнинг миграция сиёсатига ҳамда икки томонлама дипломатик мулоқотларга бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.

ЛатвияЎзбекистонЯнис ДомбраваИчки ишлар вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқда31 июл 22:27Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади8 август 11:44Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиПаспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинади16 июл 16:22Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?9 июл 18:28Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгаради8 июл 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота