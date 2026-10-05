Ўзбекистонликларга виза беришни тўхтатиш: Латвия нима учун бундай ташаббус билан чиқди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Латвия Ички ишлар вазирлиги Ўзбекистон фуқароларига визалар беришни вақтинча тўхтатиш таклифини илгари сурди.
- Бу ташаббус мамлакатга кирган айрим шахслар иштирокидаги ҳуқуқбузарликлар, жумладан, вояга етмаганларга қарши ноқонуний ҳаракатлар билан изоҳланмоқда.
- Вазирлик хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш ва жамоат тартибига таҳдид солиши мумкин бўлган шахсларнинг кириб келишини олдини олишни мақсад қилган.
Болтиқбўйининг етакчи давлатларидан бири бўлган Латвияда Ўзбекистон фуқароларига кириш визаларини беришни вақтинча тўхтатиш ташаббуси илгари сурилди. Бу ҳақда «Фарғона» ахборот агентлиги маҳаллий Jauns.lv порталига таянган ҳолда хабар берди.
Мамлакат Ички ишлар вазирлиги томонидан тайёрланган мазкур таклиф сўнгги пайтларда мамлакатга кириб келган айрим шахслар иштирокида қайд этилган ҳуқуқбузарликлар билан изоҳланмоқда.
«Биз чора кўришга мажбурмиз»: Вазирнинг кескин позицияси
Латвия Ички ишлар вазири Янис Домбраванинг таъкидлашича, чекловлар хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш мақсадида киритилиши лозим:
«Биз зудлик билан чора кўришга мажбурмиз. Шу сабабли Ўзбекистон фуқароларига виза беришни муайян муддатга вақтинча тўхтатиб туришни ҳамда ушбу вақтдан ўзбек томони билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун фойдаланишни таклиф этамиз. Бундан кўзланган бош мақсад — жамоат тартиби ва хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган шахсларнинг Латвия ҳудудига кириб келишига йўл қўймасликдир».
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, бундай қарорга Ўзбекистон фуқаролари иштирокида содир этилган бир нечта жиноятлар, жумладан, вояга етмаганларга қарши қаратилган ноқонуний ҳаракатлар сабаб бўлган. Бироқ вазирлик ҳозирча ушбу ҳолатлар бўйича аниқ рақамлар ва тўлиқ статистик маълумотларни очиқлагани йўқ.
Ташаббус кучга кирдими? Ҳукуматдаги келишмовчилик
Муҳим жиҳати шундаки, визаларни тўхтатиш тўғрисидаги таклиф ҳозирча амалий босқичга ўтмаган ва кучга кирмаган:
Коалиция рад этди: Янис Домбрава мазкур масалани 29 сентябрь куни бўлиб ўтган Вазирлар Маҳкамаси йиғилиши кун тартибига киритишга уринган. Бироқ ҳукуматдаги коалицион ҳамкорлар парламент (Сейм) сайловлари олдидан ўтган сўнгги йиғилишда бу ташаббусни кун тартибига қўшишни қўллаб-қувватламаган;
Қонуний асос: BB.lv нашрининг ойдинлик киритишича, Ички ишлар вазирлиги ўз ташаббусини миллий Иммиграция қонунининг 8-моддаси 2-қисмига асослаб илгари сурмоқда;
Келгуси муҳокамалар: Вазир ушбу масала янги ҳукуматнинг яқин орада бўлиб ўтадиган йиғилишларидан бирида қайта кўриб чиқилишига умид билдирмоқда.
Расмий муносабат қандай?
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасининг Латвиядаги элчихонаси ёки Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Латвия расмийсининг ушбу баёноти юзасидан ҳеч қандай расмий муносабат билдирилмаган.
Вазият ривожланиши Латвияда шаклланадиган янги ҳукумат ва парламентнинг миграция сиёсатига ҳамда икки томонлама дипломатик мулоқотларга бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…