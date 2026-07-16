Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда паспорт ёки ID-картани йўқотган фуқаролар учун муҳим енгиллик кутилмоқда. Президент қарорига кўра, бундай ҳолатда фуқароларни маъмурий жавобгарликка тортиш тартиби бекор қилиниб, янги ҳужжат расмийлаштиришда фақат қўшимча давлат божи ундирилиши режалаштирилмоқда.
Янги тартиб паспорт, ID-карта ҳамда хорижга чиқиш биометрик паспорти йўқолган ёки яроқсиз ҳолга келган ҳолатларга татбиқ этилиши мумкин.
Ички ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги 2026 йил октабригача тегишли ҳужжатларни ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиши керак.
Ҳозирда эса ID-карта ёки биометрик паспортни йўқотганлик учун фуқароларга БҲМнинг 0,5 бараваридан 3 бараваригача жарима қўлланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…