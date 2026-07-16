Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинади

·17·Ўзбекистон
Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинади

Ўзбекистонда паспорт ёки ID-картани йўқотган фуқаролар учун муҳим енгиллик кутилмоқда. Президент қарорига кўра, бундай ҳолатда фуқароларни маъмурий жавобгарликка тортиш тартиби бекор қилиниб, янги ҳужжат расмийлаштиришда фақат қўшимча давлат божи ундирилиши режалаштирилмоқда.

Янги тартиб паспорт, ID-карта ҳамда хорижга чиқиш биометрик паспорти йўқолган ёки яроқсиз ҳолга келган ҳолатларга татбиқ этилиши мумкин.

Ички ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги 2026 йил октабригача тегишли ҳужжатларни ишлаб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасига киритиши керак.

Ҳозирда эса ID-карта ёки биометрик паспортни йўқотганлик учун фуқароларга БҲМнинг 0,5 бараваридан 3 бараваригача жарима қўлланади.

ЎзбекистонИчки ишлар вазирлигиАдлия вазирлигиВазирлар Маҳкамаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиБугун, 15:38Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаБугун, 14:1848 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...Бугун, 12:20Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 10:47Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди