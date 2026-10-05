Тўйда операторлар илғамаган энг самимий лаҳзаларни ит тасвирга олди (видео)

·84·Дунё
Тўйда операторлар илғамаган энг самимий лаҳзаларни ит тасвирга олди (видео)

АҚШдаги тўй маросимларидан бирида одатдагидан бутунлай фарқли “оператор” пайдо бўлди. Келин беш ёшли Свайз лақабли итига GoPro камерасини ўрнатиб, тўйни унинг нигоҳида тасвирга олишга қарор қилди.

Кутилмаганда, итнинг камераси орқали олинган кадрлар профессионал операторлар ҳам пайқамаган табиий ва самимий лаҳзаларни намоён қилди.

Видеодаги энг таъсирли лавҳалардан бири Свайзнинг келиннинг 91 ёшли бувиси ёнига борган пайти бўлди. Ит қария аёл билан қарийб 20 дақиқа бирга вақт ўтказган.

Ушбу самимий мулоқот тўй видеосининг энг илиқ ва эсда қоларли қисмларидан бирига айланган.

Кейинчалик видео интернетга жойланиб, қисқа вақт ичида кенг тарқалган. У миллионлаб марта томоша қилинганидан сўнг “Good Morning America” дастури ва “People” нашрида ҳам намойиш этилган.

Шу тариқа, тўйга оддий меҳмон сифатида келган Свайз тасодифан маросимнинг энг эсда қоларли кадрларини суратга олган “оператор”га айланди.

СвайзGoProГуд Морининг АмерикаПипл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анжелина Жолининг яна бир қизи Бред Питт фамилиясидан воз кечмоқчиАнжелина Жолининг яна бир қизи Бред Питт фамилиясидан воз кечмоқчи24 июл 22:43Starship парвози биринчи қатордан: GoPro Миссион 1 камерасидан махсус кадрларStarship парвози биринчи қатордан: GoPro Миссион 1 камерасидан махсус кадрлар26 май 08:51GoPro мудофаа соҳасига ўтишга уринмоқдаGoPro мудофаа соҳасига ўтишга уринмоқда15 май 18:25Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма бердиҲибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди16 сентябр 19:21Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиТуяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиБугун 16:5820 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёлБугун 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота