Тўйда операторлар илғамаган энг самимий лаҳзаларни ит тасвирга олди (видео)
АҚШдаги тўй маросимларидан бирида одатдагидан бутунлай фарқли “оператор” пайдо бўлди. Келин беш ёшли Свайз лақабли итига GoPro камерасини ўрнатиб, тўйни унинг нигоҳида тасвирга олишга қарор қилди.
Кутилмаганда, итнинг камераси орқали олинган кадрлар профессионал операторлар ҳам пайқамаган табиий ва самимий лаҳзаларни намоён қилди.
Видеодаги энг таъсирли лавҳалардан бири Свайзнинг келиннинг 91 ёшли бувиси ёнига борган пайти бўлди. Ит қария аёл билан қарийб 20 дақиқа бирга вақт ўтказган.
Ушбу самимий мулоқот тўй видеосининг энг илиқ ва эсда қоларли қисмларидан бирига айланган.
Кейинчалик видео интернетга жойланиб, қисқа вақт ичида кенг тарқалган. У миллионлаб марта томоша қилинганидан сўнг “Good Morning America” дастури ва “People” нашрида ҳам намойиш этилган.
Шу тариқа, тўйга оддий меҳмон сифатида келган Свайз тасодифан маросимнинг энг эсда қоларли кадрларини суратга олган “оператор”га айланди.
Изоҳлар 0
…