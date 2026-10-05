Сунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб берди

·1·Дунё
Сунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб берди

Сунъий интеллект чат-ботларини мутлақо шахсий сирларни ишонса бўладиган кундалик ёки беминнат ҳамсуҳбат деб билувчилар учун жиддий огоҳлантириш бўлган воқеа юз берди. АҚШнинг Флорида штатида яшовчи фуқаро машҳур Claude сунъий интеллект тизимидан шахсий фикрларини ёзиб борадиган кундалик сифатида мунтазам фойдаланиб келган. Бироқ ушбу «ишонч» кутилмаганда аёлнинг ҳибсга олиниши ва унга нисбатан жиноий иш очилиши билан якунланди.

Ҳодиса рақамли хавфсизлик ва нейротармоқларда шахсий маълумотлар махфийлиги мутлақ эмаслигини яна бир бор исботлади.

Алгоритм таҳдидни қандай пайқади?

Маҳаллий шериф бошқармаси тақдим этган маълумотларга кўра, аёлнинг чат-ботга ёзган навбатдаги қайдлари хавфсизлик тизимини ҳаракатга келтирган:

  • Зўравонлик белгилари: Аёлнинг шахсий кундалиги сифатида ёзган жумлалари орасида маҳаллий шериф идораси ходимларига нисбатан очиқ жисмоний зўравонлик ва тажовузкор мазмундаги таҳдидлар бўлган;

  • Хавфсизлик сигнали: Claude хавфсизлик протоколлари ушбу ёзишмаларни инсонлар ҳаёти ва давлат идорасига нисбатан жиддий потенциал таҳдид сифатида баҳолаган;

  • Инсон назорати: Алгоритм сигнал бергач, ушбу матн компаниянинг («Anthropic») жонли модераторлари томонидан қайта текширилган ва таҳдид реал деб баҳолангач, маълумот зудлик билан маҳаллий полицияга тақдим этилган.

Ҳибсга олиш ва расмий айблов

Олинган маълумотлар асосида полиция тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ёзишмалар муаллифини аниқлади ва уни ҳибсга олди:

  • Илгари сурилган айблов: Айни пайтда аёлга нисбатан ёзма равишда зўравонлик ва теракт билан таҳдид қилиш айблови қўйилган;

  • Ҳуқуқий ҳолат: Маҳаллий идоралар бу ҳозирча дастлабки айблов эканини ва узил-кесил қарор суд ҳукми билан белгиланишини таъкидламоқда.

AI-чатларга сир айтиш хавфсизми?

Ушбу ҳодиса замонавий сунъий интеллект платформаларидан фойдаланишдаги энг катта иллюзияни йўққа чиқарди:

  • Абсолют махфийлик йўқ: Кўплаб фойдаланувчилар сунъий интеллектни «сир сақлайдиган тингловчи» деб ўйлашади. Аслида эса йирик IT-компанияларнинг лицензия келишувларида экстремизм, ўз жонига қасд қилиш ёки қотиллик таҳдидлари аниқланган тақдирда маълумотларни ҳуқуқ-тартибот идораларига бериш мажбурияти кўрсатилган;

  • Модераторлар назорати: Мураккаб ва шубҳали сўровлар нафақат машина коди, балки инсон-модераторлар томонидан кўриб чиқилади.

Мутахассислар фойдаланувчиларга AI тизимлари билан мулоқотда шахсий, ҳуқуқий ёки хавфли бўлиши мумкин бўлган фикрларни ёзма равишда киритмасликни ва платформаларни оддий кундалик деб қабул қилмасликни тавсия қилмоқда.

ClaudeAnthropicФлоридаAI чат-ботлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқладиAnthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади24 сентябр 02:59Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилди18 сентябр 19:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!10 сентябр 16:23Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди13 август 23:29Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди13 август 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота