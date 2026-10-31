Claude Ultra фойдаланувчилари учун 5 соатлик лимит бекор бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Claude хизмати Ultra обуна режаси фойдаланувчилари учун беш соатлик фойдаланиш лимитини босқичма-босқич бекор қилмоқда.
- Компания тарифлар номини ўзгартириб, аввалги Max 20x режасини Ultra, Max 5x режасини эса Max деб номлади.
- Фойдаланувчилар тариф номи ўзгаргани учун қўшимча тўлов қилмайди ва обунасини қайта расмийлаштириши шарт эмас.
Claude хизмати обуна режалари номини ўзгартирмоқда ва айрим фойдаланиш чекловларини бекор қилмоқда. Аввалги Max 20x тарифи Ultra деб аталадиган бўлди. Max 5x режаси эса Max номи билан қолади. Ultra обуначилари учун 5 соатлик фойдаланиш лимити ҳам босқичма-босқич олиб ташланади.
Компания маълумотига кўра, Max 20x обуначиларининг ҳозирги тўлов миқдори, тариф имкониятлари, навбатдаги тўлов санаси ва ҳафталик лимити сақланади. Демак, тариф номи ўзгаргани учун фойдаланувчилар қўшимча пул тўламайди ва обунасини қайта расмийлаштириши шарт эмас.
Ultra’да беш соатлик лимит бўлмайди
Claude’нинг айрим вазифалари узоқ вақт давомида фон режимида ишлаши мумкин. Компания бундай иш жараёнларига 5 соатлик чеклов тўсқинлик қилмаслиги керак, деб ҳисоблайди. Шунинг учун Ultra режасидаги ушбу чекловни бекор қилиш бошланган.
Ўзгаришлар босқичма-босқич жорий этилади. Аввало, фойдаланувчининг аккаунти тасдиқланиши керак. Бу талаб фирибгарлик ва хизматдан нотўғри фойдаланиш ҳолатларини камайтиришга қаратилган.
Аккаунт тасдиқлангач, чеклов автоматик тарзда олиб ташланади. Бу ҳақда обуначига электрон почта орқали хабар берилади. Ҳар бир фойдаланувчи алоҳида мурожаат қилиши шарт эмас.
Ultra режасида ҳафталик фойдаланиш лимити аввалги Max 20x тарифи даражасида қолади. У Pro обунасидаги ҳафталик лимитдан 10 баравар юқори. Фақат беш соатлик чеклов бекор қилиниши ҳисобига фойдаланувчилар ҳафталик лимитдан кунлар бўйича эркинроқ фойдаланиш имконига эга бўлади.
Обуна нархлари
Claude’нинг тариф саҳифасида қуйидаги нархлар кўрсатилган:
• Free режаси: 0 доллар.
• Pro: йиллик обунада ойига 17 доллар, бир йил учун 200 доллар олдиндан тўланади. Ойлик тўловни танлаганлар учун нарх 20 доллар.
• Max: ойига 100 доллар.
• Ultra: ойига 200 доллар.
Янги номлаш тизимига кўра, аввалги Max 5x тарифи Max, Max 20x эса Ultra деб аталади. Ўзгаришлардан кейин Ultra’нинг ҳафталик лимити аввалгидек қолади, аммо ундаги 5 соатлик фойдаланиш чеклови босқичма-босқич бекор қилинади.
Изоҳлар 0
…