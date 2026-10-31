Claude Ultra фойдаланувчилари учун 5 соатлик лимит бекор бўлади

·36·Техно
Claude Ultra фойдаланувчилари учун 5 соатлик лимит бекор бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Claude хизмати Ultra обуна режаси фойдаланувчилари учун беш соатлик фойдаланиш лимитини босқичма-босқич бекор қилмоқда.
  • Компания тарифлар номини ўзгартириб, аввалги Max 20x режасини Ultra, Max 5x режасини эса Max деб номлади.
  • Фойдаланувчилар тариф номи ўзгаргани учун қўшимча тўлов қилмайди ва обунасини қайта расмийлаштириши шарт эмас.

Claude хизмати обуна режалари номини ўзгартирмоқда ва айрим фойдаланиш чекловларини бекор қилмоқда. Аввалги Max 20x тарифи Ultra деб аталадиган бўлди. Max 5x режаси эса Max номи билан қолади. Ultra обуначилари учун 5 соатлик фойдаланиш лимити ҳам босқичма-босқич олиб ташланади.

Компания маълумотига кўра, Max 20x обуначиларининг ҳозирги тўлов миқдори, тариф имкониятлари, навбатдаги тўлов санаси ва ҳафталик лимити сақланади. Демак, тариф номи ўзгаргани учун фойдаланувчилар қўшимча пул тўламайди ва обунасини қайта расмийлаштириши шарт эмас.

Ultra’да беш соатлик лимит бўлмайди

Claude’нинг айрим вазифалари узоқ вақт давомида фон режимида ишлаши мумкин. Компания бундай иш жараёнларига 5 соатлик чеклов тўсқинлик қилмаслиги керак, деб ҳисоблайди. Шунинг учун Ultra режасидаги ушбу чекловни бекор қилиш бошланган.

Ўзгаришлар босқичма-босқич жорий этилади. Аввало, фойдаланувчининг аккаунти тасдиқланиши керак. Бу талаб фирибгарлик ва хизматдан нотўғри фойдаланиш ҳолатларини камайтиришга қаратилган.

Аккаунт тасдиқлангач, чеклов автоматик тарзда олиб ташланади. Бу ҳақда обуначига электрон почта орқали хабар берилади. Ҳар бир фойдаланувчи алоҳида мурожаат қилиши шарт эмас.

Ultra режасида ҳафталик фойдаланиш лимити аввалги Max 20x тарифи даражасида қолади. У Pro обунасидаги ҳафталик лимитдан 10 баравар юқори. Фақат беш соатлик чеклов бекор қилиниши ҳисобига фойдаланувчилар ҳафталик лимитдан кунлар бўйича эркинроқ фойдаланиш имконига эга бўлади.

Обуна нархлари

Claude’нинг тариф саҳифасида қуйидаги нархлар кўрсатилган:

• Free режаси: 0 доллар.

• Pro: йиллик обунада ойига 17 доллар, бир йил учун 200 доллар олдиндан тўланади. Ойлик тўловни танлаганлар учун нарх 20 доллар.

• Max: ойига 100 доллар.

• Ultra: ойига 200 доллар.

Янги номлаш тизимига кўра, аввалги Max 5x тарифи Max, Max 20x эса Ultra деб аталади. Ўзгаришлардан кейин Ultra’нинг ҳафталик лимити аввалгидек қолади, аммо ундаги 5 соатлик фойдаланиш чеклови босқичма-босқич бекор қилинади.

ClaudeAnthropicСунъий интеллектОбуна режалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқладиAnthropic биолабораторияси сунъий интеллект ёрдамида янги ферментни аниқлади24 сентябр 02:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29Сунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб бердиСунъий интеллектга қалб дафтарини очган аёлни чат-бот полицияга тутиб берди5 октябр 20:51Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди13 август 23:29Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди13 август 03:26Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайди11 август 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?