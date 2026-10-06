Ганада одамларни балиқ, самолёт ва ҳатто мева шаклидаги тобутларда дафн қилишади
Гананинг жанубида яшовчи Га халқи орасида марҳумларни ноодатий шаклдаги тобутларда дафн қилиш анъанаси мавжуд. «Фантазия тобутлари» деб аталадиган бу буюмлар балиқ, самолёт, автомобиль, мева, қайиқ ва бошқа турли шаклларда тайёрланади.
Тобутнинг шакли одатда марҳумнинг касби, ҳаёт тарзи, қизиқиши ёки амалга ошмай қолган орзуларини ифодалайди. Масалан, балиқчи учун балиқ ёки қайиқ, деҳқон учун қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, ҳаёти давомида самолётда учишни орзу қилган инсон учун эса самолёт шаклидаги тобут тайёрланиши мумкин.
Ушбу тобутлар Га тилида «abebuu adekai», яъни «мақоллар қутилари» деб аталади. Улар оддий дафн буюми эмас, балки марҳумнинг ҳаёти ва шахсиятини рамзий тарзда акс эттирувчи санъат асари сифатида ҳам қаралади.
Анъананинг замонавий кўриниши 1950 йилларда Гананинг Аккра яқинидаги Тешиэ ҳудудида ривожланган. Унинг шаклланиши маҳаллий ҳунарманд Сет Кейн Квей номи билан боғланади. Кейинчалик ноодатий тобутлар Га халқи орасида кенг тарқалиб, халқаро миқёсда ҳам машҳур бўлган.
Изоҳлар 0
…