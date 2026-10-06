Жефф Безос кексалар мажмуасида болалар учун бепул боғча очди

·17·Дунё
Жефф Безос кексалар мажмуасида болалар учун бепул боғча очди

Amazon асосчиси Жефф Безос томонидан ташкил этилган Bezos Academy тармоғи АҚШнинг Аризона штатида ноодатий жойлашувга эга янги мактабгача таълим марказини ишга туширди. Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn боғчаси Глендейл шаҳридаги кексалар яшайдиган Glencroft Center for Modern Aging мажмуаси ҳудудида жойлашган.

Муассаса 3–5 ёшли болалар учун мўлжалланган бўлиб, таълим Монтессори тамойилларига асосланган. Марказ 100 нафаргача болани қабул қилиши мумкин. Таълим ва зарур хизматлар оилалар учун бепул тақдим этилади.

Боғчанинг кексалар мажмуасида жойлаштирилиши ҳам бежиз эмас. У ерда яшовчи кекса инсонлар болалар билан турли машғулотлар ва лойиҳаларда иштирок этиши мумкин. Шу тариқа икки авлод ўртасида мунтазам мулоқот ва тажриба алмашинувини йўлга қўйиш кўзда тутилган.

Бепул таълим фақат энг кам даромадли оилалар билан чекланмайди. 2026–27 ўқув йилида тўрт кишилик оиланинг йиллик даромади 132 минг долларгача бўлса, ариза топшириш мумкин. Бироқ бу қабул автоматик тарзда кафолатланишини англатмайди. Номзодлар ўртасида лотерея ўтказилади, жой етмаган ҳолатларда эса кутиш рўйхати шакллантирилади.

Бу Bezos Academy’нинг биринчи бепул боғчаси эмас. Безос асос солган нотижорат тармоқ АҚШнинг бир нечта штатида бепул мактабгача таълим марказларини ишга туширган.

Bezos AcademyЖефф БезосМонтессори таълимиГлендейл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлди10 сентябр 08:06Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаТуркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказида28 сентябр 15:51Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)Жефф Безоснинг «New Glenn» ракетаси синов пайтида портлаб кетди (видео)29 май 10:24Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалди17 сентябр 14:46Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олди10 июл 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота