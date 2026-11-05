Ҳиндистонда кексаларга пул эвазига суҳбатдош ва ҳамроҳ топиб берувчи хизматлар пайдо бўлмоқда

·47·Дунё
Ҳиндистонда кексаларга пул эвазига суҳбатдош ва ҳамроҳ топиб берувчи хизматлар пайдо бўлмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда оилаларнинг кичрайиши ва ёшларнинг узоқлашиши оқибатида ёлғиз қолаётган кексалар учун пулли ҳамроҳлик хизматлари ривожланмоқда.
  • Мумбай шаҳрида бир соатлик ҳамроҳлик хизмати учун 2 500–4 000 рупий тўланади ва бу жараёнда ЭлдерАид Веллнесс компаниясининг Каре Friend каби лойиҳалари суҳбатлашиш, сайр қилиш ёки кинога бориш каби хизматларни таклиф этади.

Ҳиндистонда ёлғиз яшаётган кексалар учун пулли ҳамроҳлик хизматлари ривожлана бошлади. Энди ёши катта инсонлар суҳбатлашиш, бирга чой ичиш, сайр қилиш ёки кинога бориш учун махсус ҳамроҳ ёллаши мумкин.

The Economic Times нашрининг ёзишича, мамлакатда оилаларнинг кичрайиши ва ёшларнинг ота-оналаридан узоқда яшаши оқибатида ёлғиз қолаётган кексалар сони ортмоқда. Шу билан бирга, уларни қўллаб-қувватлашга мўлжалланган ижтимоий хизматлар ҳали етарли даражада ривожланмаган.

Масалан, Мумбай шаҳрида ёлғиз яшовчи кекса инсон бир соатлик ҳамроҳлик хизмати учун 2 500–4 000 рупий (тахминан 26–42 доллар) тўлаши мумкин. Бунинг эвазига ҳамроҳ у билан суҳбатлашади, ҳикояларини тинглайди, бирга чой ичади ёки сайр ва кинога боради.

Мамлакатда бундай хизматларни таклиф қилувчи турли лойиҳалар ҳам пайдо бўлмоқда. Жумладан, ElderAid Wellness компаниясининг Care Friend хизмати кексаларга суҳбат, сайр, кино ва севимли машғулотларида ҳамроҳлик қилади. Бошқа лойиҳалар эса катта ёшдагилар учун учрашувлар, машғулотлар ва жамоавий тадбирлар ташкил этмоқда.

Шунга қарамай, экспертлар бу йўналишни барқарор бизнесга айлантириш осон эмаслигини таъкидламоқда. Сабаби, кўплаб кексалар ёлғизликдан халос бўлиш учун бегона инсонга пул тўлашга иккиланади. Айрим оилалар эса ҳиссий қўллаб-қувватлашдан кўра тиббий хизматларга кўпроқ маблағ ажратишни маъқул кўради.

БМТ прогнозларига кўра, 2050 йилга бориб дунёда 60 ёш ва ундан катта инсонлар сони икки баробар кўпайиб, 2,1 миллиард нафарга етади. UNFPA прогнозига кўра, шу даврда Ҳиндистондаги кексалар сони ҳам 347 миллион нафарга етиши мумкин.

Бу эса келажакда ёши катта инсонларнинг нафақат тиббий, балки ижтимоий ва руҳий қўллаб-қувватлашга бўлган эҳтиёжи ҳам ортиб боришини кўрсатади.

ҲиндистонElderAid Wellnessкексалар ижтимоий ҳимоясиCare Friend
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)2 октябр 16:58Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)19 сентябр 22:38Устунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олдиУстунга боғлаб қўйилди: Ҳиндистонда аҳоли 5G алоқа йўқлиги учун операторни гаровга олди14 сентябр 07:47Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинЯпонияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкин22 октябр 11:30Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)23 октябр 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди