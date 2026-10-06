Каспийдаги фожиа ортидан қамоқ: Қозоғистон ҲДҚ собиқ бош қўмондони ҳам ҳибсга олинди

·9·Дунё
Каспийдаги фожиа ортидан қамоқ: Қозоғистон ҲДҚ собиқ бош қўмондони ҳам ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Каспий денгизида ўтказилган ҳарбий машғулотлар чоғида 17 аскарнинг ҳалок бўлиши иши юзасидан Қозоғистон Ҳарбий-денгиз кучларининг собиқ бош қўмондони Қанат Ниязбеков ҳибсга олинди.
  • Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев мазкур фожиада айбдор бўлган барча шахсларни қонун олдида муросасиз жавобгарликка тортишни талаб қилган.
  • Текширувлар машғулотларни режалаштириш ва хавфсизлик қоидаларига риоя этишда жиддий камчиликлар бўлганини кўрсатди.

Қозоғистон Қуролли кучлари тарихида тинчлик даврида кузатилган энг катта йўқотиш сабабларини ўрганиш бўйича олиб борилган тергов доирасида юқори мартабали ҳарбийлар жавобгарликка тортилмоқда. Каспий денгизида ўтказилган ҳарбий машғулотлар чоғида аскарларнинг ҳалок бўлиши иши юзасидан мамлакат Ҳарбий-денгиз кучларининг собиқ бош қўмондони Қанат Ниязбеков расман ҳибсга олинди.

Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев ўтган ҳафтадаёқ уни эгаллаб турган лавозимидан озод этган ва мазкур фожиада айбдор бўлган барча шахсларни қонун олдида муросасиз жавобгарликка тортишни қатъий талаб қилган эди.

Тўлқинлар ютиб кетган 17 аскар: Фожиа қандай юз берди?

Ҳодиса Каспий денгизининг Қозоғистонга қарашли акваториясида ташкил этилган «Каспий мудофааси — 2026» кенг кўламли машғулотлари давомида содир бўлди:

  • Машғулот кўлами: 22 сентябрь куни бошланган ҳарбий машғулотларга 500 нафардан зиёд ҳарбий хизматчи жалб қилинган эди;

  • Кескин ёмонлашган об-ҳаво: 24 сентябрь куни денгизда кучли бўрон кўтарилиб, об-ҳаво шароити кескин ёмонлашиши оқибатида нақ 17 нафар ҳарбий хизматчини улкан тўлқинлар денгизга оқизиб кетган;

  • Оғир қурбонлар: Олиб борилган тезкор қутқарув тадбирлари натижасида атиги уч нафар аскарни тирик қутқариб қолишга эришилди, қолган 14 ҳарбий ҳалок бўлди.

Ушбу ҳалокат замонавий Қозоғистон армияси тарихида машғулотлар вақтида юз берган энг катта йўқотиш сифатида қайд этилди.

«Умуман олганда, инобатга олинади»: Собиқ қўмондоннинг баҳсли жавоби ва тергов натижалари

Мазкур воқеадан сўнг собиқ бош қўмондон Қанат Ниязбеков журналистлар саволларига берган мавҳум жавоблари билан жамоатчилик ғазабини қўзғатган эди. У ҳодисани шунчаки ноқулай об-ҳаво ва тўлқинлар билан изоҳлаб, машғулотларни режалаштиришда табиат инжиқликлари ҳисобга олинганмиди деган тўғридан-тўғри саволга: «Умуман олганда, инобатга олинади», дея жавоб қайтарган эди.

Бироқ расмий текширувлар бунинг тескарисини кўрсатди:

  • Тайёргарликдаги қўпол камчиликлар: Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг махсус текширув комиссияси машғулотларни режалаштириш ва хавфсизлик қоидаларига риоя этишда жиддий қонунбузилишлар ҳамда эътиборсизликни фош этди;

  • 5 нафар мансабдор панжара ортида: Мазкур жиноий иш доирасида аллақачон беш нафар юқори мартабали мансабдор шахс ҳибсга олиниб, тергов изоляторига жойлаштирилди.

Қозоғистон Бош прокуратураси ва Ҳарбий тергов бошқармаси фожиа бўйича ҳар бир масъул офицернинг ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда.

Каспий мудофааси 2026Қанат НиязбековҚозоғистон Бош прокуратурасиТўқаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:1125 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди26 июл 22:28CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?Бугун 21:14АҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилиндиАҚШда 35 йиллик антирекорд: Қизамиқ авж олгани учун фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун 21:08Саудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинладиСаудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинладиБугун 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?