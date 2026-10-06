Каспийдаги фожиа ортидан қамоқ: Қозоғистон ҲДҚ собиқ бош қўмондони ҳам ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Каспий денгизида ўтказилган ҳарбий машғулотлар чоғида 17 аскарнинг ҳалок бўлиши иши юзасидан Қозоғистон Ҳарбий-денгиз кучларининг собиқ бош қўмондони Қанат Ниязбеков ҳибсга олинди.
- Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев мазкур фожиада айбдор бўлган барча шахсларни қонун олдида муросасиз жавобгарликка тортишни талаб қилган.
- Текширувлар машғулотларни режалаштириш ва хавфсизлик қоидаларига риоя этишда жиддий камчиликлар бўлганини кўрсатди.
Қозоғистон Қуролли кучлари тарихида тинчлик даврида кузатилган энг катта йўқотиш сабабларини ўрганиш бўйича олиб борилган тергов доирасида юқори мартабали ҳарбийлар жавобгарликка тортилмоқда. Каспий денгизида ўтказилган ҳарбий машғулотлар чоғида аскарларнинг ҳалок бўлиши иши юзасидан мамлакат Ҳарбий-денгиз кучларининг собиқ бош қўмондони Қанат Ниязбеков расман ҳибсга олинди.
Президент Қосим-Жўмарт Тўқаев ўтган ҳафтадаёқ уни эгаллаб турган лавозимидан озод этган ва мазкур фожиада айбдор бўлган барча шахсларни қонун олдида муросасиз жавобгарликка тортишни қатъий талаб қилган эди.
Тўлқинлар ютиб кетган 17 аскар: Фожиа қандай юз берди?
Ҳодиса Каспий денгизининг Қозоғистонга қарашли акваториясида ташкил этилган «Каспий мудофааси — 2026» кенг кўламли машғулотлари давомида содир бўлди:
Машғулот кўлами: 22 сентябрь куни бошланган ҳарбий машғулотларга 500 нафардан зиёд ҳарбий хизматчи жалб қилинган эди;
Кескин ёмонлашган об-ҳаво: 24 сентябрь куни денгизда кучли бўрон кўтарилиб, об-ҳаво шароити кескин ёмонлашиши оқибатида нақ 17 нафар ҳарбий хизматчини улкан тўлқинлар денгизга оқизиб кетган;
Оғир қурбонлар: Олиб борилган тезкор қутқарув тадбирлари натижасида атиги уч нафар аскарни тирик қутқариб қолишга эришилди, қолган 14 ҳарбий ҳалок бўлди.
Ушбу ҳалокат замонавий Қозоғистон армияси тарихида машғулотлар вақтида юз берган энг катта йўқотиш сифатида қайд этилди.
«Умуман олганда, инобатга олинади»: Собиқ қўмондоннинг баҳсли жавоби ва тергов натижалари
Мазкур воқеадан сўнг собиқ бош қўмондон Қанат Ниязбеков журналистлар саволларига берган мавҳум жавоблари билан жамоатчилик ғазабини қўзғатган эди. У ҳодисани шунчаки ноқулай об-ҳаво ва тўлқинлар билан изоҳлаб, машғулотларни режалаштиришда табиат инжиқликлари ҳисобга олинганмиди деган тўғридан-тўғри саволга: «Умуман олганда, инобатга олинади», дея жавоб қайтарган эди.
Бироқ расмий текширувлар бунинг тескарисини кўрсатди:
Тайёргарликдаги қўпол камчиликлар: Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг махсус текширув комиссияси машғулотларни режалаштириш ва хавфсизлик қоидаларига риоя этишда жиддий қонунбузилишлар ҳамда эътиборсизликни фош этди;
5 нафар мансабдор панжара ортида: Мазкур жиноий иш доирасида аллақачон беш нафар юқори мартабали мансабдор шахс ҳибсга олиниб, тергов изоляторига жойлаштирилди.
Қозоғистон Бош прокуратураси ва Ҳарбий тергов бошқармаси фожиа бўйича ҳар бир масъул офицернинг ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…