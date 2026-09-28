Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар

·5·Дунё
Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Каспий денгизидаги ўқув-машғулотлар вақтида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишини қўмондонлик ва генералларнинг касбий лаёқацизлиги деб баҳолади.
  • Давлат раҳбари ҳарбий идорада масъулияцизлик, бепарволик ва кўзбўямачилик сурункали тус олганини, ҳатто аскарлар энг оддий қутқарув жилетлари билан таъминланмаганини қаттиқ қоралади.

Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев мудофаа тизими раҳбарияти иштирокида фавқулодда йиғилиш ўтказиб, Каспий денгизидаги ўқув-машғулотлари вақтида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишини қўмондонлик ва генералларнинг касбий лаёқатсизлиги деб баҳолади. Давлат раҳбари ҳарбий идорада масъулиятсизлик, бепарволик ва кўзбўямачилик сурункали тус олганини, ҳатто аскарлар энг оддий қутқарув жилетлари билан таъминланмаганини қаттиқ қоралади.

Ушбу фожиадан сўнг мудофаа вазири лавозимидан озод этилиб, унинг ўрнига Айдос Мирзахметов тайинланди; шунингдек, Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари ва бир қатор командирлар ҳибсга олинди. Президент унвон ва лавозимлар ҳеч кимни жазодан қутқариб қололмаслигини уқтириб, қуролли кучларни ўтган аср қолдиқларидан тозалаш ҳамда армияни халқаро стандартлар асосида тубдан трансформация қилиш бўйича кенг кўламли комплекс текширувни бошлади.

«Қутқарув жилетларининг йўқлиги, ҳибслар ва янги вазир»: Тўқаев баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Қозоғистон президентининг мудофаа тизимига оид кескин қарорлари ва расмий баёнотларидан энг муҳим фактлар:

  • Генераллар ва офицерларнинг лаёқатсизлиги фош этилди: Президент 14 нафар аскарнинг ўлимига масъулиятсизлик, режанинг пухта эмаслиги ва қўмондонликнинг бепарволиги сабаб бўлганини айтди;

  • Энг оддий хавфсизлик воситалари берилмаган: Ҳарбий хизматчилар очиқ денгиздаги машғулотларга ҳатто махсус қутқарув жилетларисиз ташлангани танқид қилинди;

  • Кадрлар бўйича кескин ўзгаришлар: Ишдан олинган Даурен Косанов ўрнига Айдос Мирзахметов янги Мудофаа вазири этиб тайинланди;

  • Юқори мартабали ҳарбийлар қамоққа олинди: ҲДК қўмондони ўринбосари, икки ҳарбий қисм командири, пиёдалар ротаси ва катер бошлиқлари устидан жиноий иш очилиб, ҳибсга олинди;

  • Армияни тубдан ислоҳ қилиш талаби: Тўқаев қуролли кучлар «ўтган асрда қолиб кетганини» таъкидлаб, қўмондонлик тизимини халқаро андозалар бўйича янги намунага ўтказишни буюрди.

Каспий фожиаси ва Мудофаа вазирлигидаги ўзгаришлар: Тафсилотлар таққоси

Фожиа тафсилотлари, аниқланган камчиликлар ва кўрилган давлат даражасидаги чоралар жадвали:

Мезонлар ва йўналишлар

Машғулот пайтидаги аҳвол ва камчиликлар

Президент қарори ва кўрилган қатъий чоралар

Қўмондонлик ва бошқарув

ҲДК бош қўмондони йўқлиги, Бош штаб мувофиқлаштируви нолга тенглиги

Мудофаа вазири Д. Косанов бўшатилди, ўрнига А. Мирзахметов тайинланди

Хавфсизлик таъминоти

Денгиздаги машғулотда ҳарбийларга қутқарув жилетлари берилмаган

Вазирлик тизимини комплекс текшириш бўйича фармойиш имзоланди

Ҳодиса оқибатлари

17 нафар ҳарбийдан 14 нафари ҳалок бўлди, фақат 3 киши қутқарилди

Ҳукумат комиссияси ва Бош прокуратура тергови ишга тушди

Ҳуқуқий жавобгарлик

Хизматга совуққонлик ва кема бошқаруви қоидалари бузилган

ҲДК раҳбарияти ўринбосари, 2 қисм ва 2 катер командири ҳибсга олинди

Тизимнинг умумий ҳолати

«Масъулиятсизлик, кўзбўямачилик ва ўтган асрда қолиб кетганлик»

Илғор халқаро тажриба асосида «янги намунадаги армия» яратиш вазифаси

Ҳарбий ва сиёсий экспертиза: Нега Тўқаев қўмондонликни бу қадар кескин жазоламоқда?

Мудофаа ва хавфсизлик соҳаси таҳлилчилари, ҳарбий экспертларнинг хулосалари:

  • «Кўзбўямачилик ва хавфсизлик деградацияси»: Денгиздаги ўқув-машғулотларда энг оддий қутқарув жилетларининг бўлмагани тизимдаги коррупция ва масъулиятсизликнинг юқори чўққисини кўрсатди; Тўқаевнинг қатъий сўзлари армиядаги расмиятчилик ва сохта ҳисоботлар тизимига берилган зарба бўлди;

  • «Унвонлар дахлсизлик бермайди» принципи: Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари ва қисм командирларининг қамоққа олиниши давлат раҳбарининг ҳарбий жиноятларга нисбатан беқиёс муросасизлигини кўрсатди; бу бошқа соҳа раҳбарлари учун ҳам жиддий сигнал;

  • Янги авлод армияси зарурати: Янги тайинланган вазир Айдос Мирзахметов олдига қўйилган вазифа — совет давридан қолган лаёқатсиз вертикал бошқарувни парчалаб, тезкор ва инқирозли вазиятларда аниқ ҳаракат қила оладиган замонавий қўмондонлик тизимини барпо этишдир.

Сизнингча, оддий қутқарув жилетларисиз аскарларни денгизга юборган қўмондонлар ва генераллар учун қандай жазо берилиши керак? Президент Тўқаев бошлаган кенг кўламли кадрлар тозаланиши қўшни давлат армиясини чинакам янги намунага олиб чиқа оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни қардош мамлакат хавфсизлик тизимидаги ушбу кескин ўзгаришлар таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

Қосим-Жўмарт ТўқаевАйдос МирзахметовҚозоғистон Мудофаа вазирлигиКаспий денгизи фожиаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:20Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Кеча 21:52"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди21 июн 22:28Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота