Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Каспий денгизидаги ҳарбий машғулотлар чоғида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлган фожиа ортидан Мудофаа вазири генерал-лейтенант Даурен Косановни лавозимидан бўшатди.
- Об-ҳавонинг кескин ёмонлашуви ва кучли шамол оқибатида 17 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетган, улардан фақат 3 нафари қутқариб қолинган.
Қозоғистон ҳарбий-сиёсий доираларида Каспий денгизидаги ҳалокат ортидан катта шов-шувли истеъфо юз берди. Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаевнинг тегишли фармони билан Мудофаа вазири генерал-лейтенант Даурен Косанов эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Ушбу қатъий қарорга Манғистов вилояти ҳудудида, Каспий денгизи акваториясида ўтказилган ҳарбий-денгиз машғулотлари чоғида содир бўлган мудҳиш фожиа сабаб бўлди. Ўқув-жанговар топшириқни бажариш пайтида об-ҳавонинг тўсатдан ва кескин ёмонлашиши, кучли шамол оқибатида 17 нафар ҳарбий хизматчини очиқ денгизга оқизиб кетган.
Тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари давомида фақат 3 нафар аскарни қутқариб қолишга эришилган бўлса, қолган 14 нафар ҳарбий ҳалок бўлди. 25 сентябрь куни эрталаб сўнгги бедарак йўқолган икки нафар ҳарбий — сержант Мансур Гумаров ва матрос Мирас Турдибекулининг жасадлари топилгач, қидирув ишлари расман якунланди ва мамлакат бўйлаб умуммиллий мотам эълон қилинди. Фожиа кўлами ва хавфсизлик қоидаларининг бузилиши бевосита вазирлик раҳбариятининг истеъфосига олиб келди.
«14 нафар ҳалок бўлган ҳарбий, очиқ денгиздаги бўрон ва вазирнинг кетиши»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси
Қозоғистондаги ҳалокат ва расмий истеъфо бўйича энг муҳим фактлар:
Мудофаа вазири лавозимидан олинди: Президент фармони билан генерал Даурен Косанов Мудофаа вазири лавозимидан зудлик билан четлатилди;
Каспийдаги даҳшатли ҳалокат: Ўқув-жанговар машғулотлар вақтида 17 нафар ҳарбий хизматчини кучли тўлқин очиқ денгизга оқизиб кетди;
14 нафар қурбон ва 3 нафар омон қолган: Фақат 3 нафар аскар қутқариб қолинди, 14 нафар денгизчи ҳалок бўлди;
Қидирув ишларининг якунланиши: 25 сентябрь куни сўнгги икки ҳарбийнинг жасади топилиб, қидирув расман тугатилди;
Умуммиллий мотам ва тергов: Мамлакатда 25 сентябрь куни мотам эълон қилинди, Бош прокуратура томонидан хавфсизлик қоидалари бузилиши бўйича жиноий иш очилди.
Каспий денгизидаги ҳарбий машғулот фожиаси тафсилотлари ва кўрсаткичлари
Ҳодиса ваколатли органлар томонидан очиқланган расмий фактлар жадвали:
Мезонлар ва йўналишлар
Расмий қайд этилган ҳолат ва тафсилотлар
Ҳодиса жойи ва шароити
Манғистов вилояти, Каспий денгизи қирғоқлари ва акваторияси
Ҳалокатнинг асосий сабаби
Машғулот пайтида об-ҳавонинг кескин ёмонлашуви ва бўрон кучайиши
Денгизга оқиб кетган ҳарбийлар
Жами 17 нафар хизматчи
Қутқариб қолинганлар
3 нафар ҳарбий (шифохонага ётқизилган)
Ҳалок бўлганлар сони
14 нафар ҳарбий хизматчи (офицерлар, сержант ва матрослар)
Давлат даражасидаги реакция
25 сентябрда Умуммиллий мотам эълон қилиниши
Сиёсий ва институционал оқибат
Мудофаа вазири Даурен Косановнинг истеъфоси ва жиноий тергов
Ҳарбий ва сиёсий экспертиза: Нега Тўқаев Мудофаа вазирини аяб ўтирмади?
Ҳарбий таҳлилчилар, сиёсатшунослар ва хавфсизлик бўйича халқаро экспертларнинг хулосалари:
«Қўмондонлик масъулиятсизлиги ва хавфсизлик инқирози»: Тинчлик даврида, оддий ўқув-машғулот пайтида 14 нафар ҳарбийнинг фожиали ҳалок бўлиши армиядаги хавфсизлик протоколлари ва об-ҳаво прогнозини баҳолаш механизмлари бутунлай издан чиққанини кўрсатди; бўрон хавфи олдиндан маълум бўла туриб машғулот тўхтатилмагани қўмондонлик хатоси сифатида баҳоланди;
Президент Тўқаевнинг қатъий сиёсий иродаси: Давлат раҳбари бундай оғир йўқотишдан сўнг қуйи бўғиндаги командирлар билан чекланмасдан, армиянинг биринчи рақамли шахси — Мудофаа вазирини ишдан бўшатиш орқали жамоатчиликка адолат ва қатъият сигналини юборди;
Ҳарбий тизимдаги кенг кўламли тозалаш бошланиши: Бош вазир ўринбосари раҳбарлигида ҳукумат комиссияси тузилиб, Бош прокуратура томонидан текширувлар бошланиши вазирлик аппарати ва Бош штабда яна бир қанча юқори мартабали генералларнинг жавобгарликка тортилишини муқаррар қилиб қўйди.
Сизнингча, машғулот пайтида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишида фақат табиий офат айбдорми ёки қўмондонликнинг хавфсизликни назар-писписа қилмаганими? Мудофаа вазирининг истеъфоси армияда шу каби фожиаларнинг олдини олиш учун етарли чорами? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни қардош мамлакатдаги ушбу оғир воқеа таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…