Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!

·3·Дунё
Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Каспий денгизидаги ҳарбий машғулотлар чоғида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлган фожиа ортидан Мудофаа вазири генерал-лейтенант Даурен Косановни лавозимидан бўшатди.
  • Об-ҳавонинг кескин ёмонлашуви ва кучли шамол оқибатида 17 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетган, улардан фақат 3 нафари қутқариб қолинган.

Қозоғистон ҳарбий-сиёсий доираларида Каспий денгизидаги ҳалокат ортидан катта шов-шувли истеъфо юз берди. Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаевнинг тегишли фармони билан Мудофаа вазири генерал-лейтенант Даурен Косанов эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Ушбу қатъий қарорга Манғистов вилояти ҳудудида, Каспий денгизи акваториясида ўтказилган ҳарбий-денгиз машғулотлари чоғида содир бўлган мудҳиш фожиа сабаб бўлди. Ўқув-жанговар топшириқни бажариш пайтида об-ҳавонинг тўсатдан ва кескин ёмонлашиши, кучли шамол оқибатида 17 нафар ҳарбий хизматчини очиқ денгизга оқизиб кетган.

Тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари давомида фақат 3 нафар аскарни қутқариб қолишга эришилган бўлса, қолган 14 нафар ҳарбий ҳалок бўлди. 25 сентябрь куни эрталаб сўнгги бедарак йўқолган икки нафар ҳарбий — сержант Мансур Гумаров ва матрос Мирас Турдибекулининг жасадлари топилгач, қидирув ишлари расман якунланди ва мамлакат бўйлаб умуммиллий мотам эълон қилинди. Фожиа кўлами ва хавфсизлик қоидаларининг бузилиши бевосита вазирлик раҳбариятининг истеъфосига олиб келди.

«14 нафар ҳалок бўлган ҳарбий, очиқ денгиздаги бўрон ва вазирнинг кетиши»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси

Қозоғистондаги ҳалокат ва расмий истеъфо бўйича энг муҳим фактлар:

  • Мудофаа вазири лавозимидан олинди: Президент фармони билан генерал Даурен Косанов Мудофаа вазири лавозимидан зудлик билан четлатилди;

  • Каспийдаги даҳшатли ҳалокат: Ўқув-жанговар машғулотлар вақтида 17 нафар ҳарбий хизматчини кучли тўлқин очиқ денгизга оқизиб кетди;

  • 14 нафар қурбон ва 3 нафар омон қолган: Фақат 3 нафар аскар қутқариб қолинди, 14 нафар денгизчи ҳалок бўлди;

  • Қидирув ишларининг якунланиши: 25 сентябрь куни сўнгги икки ҳарбийнинг жасади топилиб, қидирув расман тугатилди;

  • Умуммиллий мотам ва тергов: Мамлакатда 25 сентябрь куни мотам эълон қилинди, Бош прокуратура томонидан хавфсизлик қоидалари бузилиши бўйича жиноий иш очилди.

Каспий денгизидаги ҳарбий машғулот фожиаси тафсилотлари ва кўрсаткичлари

Ҳодиса ваколатли органлар томонидан очиқланган расмий фактлар жадвали:

Мезонлар ва йўналишлар

Расмий қайд этилган ҳолат ва тафсилотлар

Ҳодиса жойи ва шароити

Манғистов вилояти, Каспий денгизи қирғоқлари ва акваторияси

Ҳалокатнинг асосий сабаби

Машғулот пайтида об-ҳавонинг кескин ёмонлашуви ва бўрон кучайиши

Денгизга оқиб кетган ҳарбийлар

Жами 17 нафар хизматчи

Қутқариб қолинганлар

3 нафар ҳарбий (шифохонага ётқизилган)

Ҳалок бўлганлар сони

14 нафар ҳарбий хизматчи (офицерлар, сержант ва матрослар)

Давлат даражасидаги реакция

25 сентябрда Умуммиллий мотам эълон қилиниши

Сиёсий ва институционал оқибат

Мудофаа вазири Даурен Косановнинг истеъфоси ва жиноий тергов

Ҳарбий ва сиёсий экспертиза: Нега Тўқаев Мудофаа вазирини аяб ўтирмади?

Ҳарбий таҳлилчилар, сиёсатшунослар ва хавфсизлик бўйича халқаро экспертларнинг хулосалари:

  • «Қўмондонлик масъулиятсизлиги ва хавфсизлик инқирози»: Тинчлик даврида, оддий ўқув-машғулот пайтида 14 нафар ҳарбийнинг фожиали ҳалок бўлиши армиядаги хавфсизлик протоколлари ва об-ҳаво прогнозини баҳолаш механизмлари бутунлай издан чиққанини кўрсатди; бўрон хавфи олдиндан маълум бўла туриб машғулот тўхтатилмагани қўмондонлик хатоси сифатида баҳоланди;

  • Президент Тўқаевнинг қатъий сиёсий иродаси: Давлат раҳбари бундай оғир йўқотишдан сўнг қуйи бўғиндаги командирлар билан чекланмасдан, армиянинг биринчи рақамли шахси — Мудофаа вазирини ишдан бўшатиш орқали жамоатчиликка адолат ва қатъият сигналини юборди;

  • Ҳарбий тизимдаги кенг кўламли тозалаш бошланиши: Бош вазир ўринбосари раҳбарлигида ҳукумат комиссияси тузилиб, Бош прокуратура томонидан текширувлар бошланиши вазирлик аппарати ва Бош штабда яна бир қанча юқори мартабали генералларнинг жавобгарликка тортилишини муқаррар қилиб қўйди.

Сизнингча, машғулот пайтида 14 нафар ҳарбийнинг ҳалок бўлишида фақат табиий офат айбдорми ёки қўмондонликнинг хавфсизликни назар-писписа қилмаганими? Мудофаа вазирининг истеъфоси армияда шу каби фожиаларнинг олдини олиш учун етарли чорами? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни қардош мамлакатдаги ушбу оғир воқеа таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Қосим-Жўмарт ТўқаевМудофаа вазири Даурен КосановКаспий денгизи фожиаМанғистон вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)16 сентябр 18:0414 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанландиКеча 10:11Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:3025 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота