14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди

·69·Дунё
14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Каспий денгизида ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида 14 нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган фожиа ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори ҳибсга олинди.
  • Ҳибсга олинганлар орасида Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари ҳам бор бўлиб, улар хизматга совуққонлик билан қараш ва навигация қоидаларини бузганликда гумон қилинмоқда.
  • Тергов доирасида яна қўшимча ҳибсга олишлар кутилмоқда.

Қозоғистон қуролли кучлари тизимида Каспий денгизи акваториясида содир бўлган ҳалокатли фожиа ортидан кенг кўламли ҳибсга олишлар тўлқини бошланди. Ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида юз берган фавқулодда ҳодиса оқибатида 14 нафар ҳарбий хизматчининг фожиали тарзда ҳалок бўлиши ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар юқори мартабали мансабдорига нисбатан жиноий иш қўзғатилиб, уларнинг барчаси қўлга олинди.

Қозоғистон Ички ишлар вазирлигининг расмий баёнотига мувофиқ, ҳибсга олинганлар қаторида Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДҚ) қўмондонининг биринчи ўринбосари ҳам бор бўлиб, улар хизматга ўта совуққонлик билан қараш ҳамда ҳарбий навигация ва хавфсизлик қоидаларини қўпол равишда бузганликда гумон қилинмоқда.

Эълон қилинган тезкор тасвирларда юқори мартабали ҳарбий амалдорларнинг тўғридан-тўғри хизмат хоналарида кишанланиб, тергов изоляторига (СИЗО) олиб кетилаётгани акс этган. Тергов гуруҳи ҳодиса юзасидан жиноий суриштирувларни давом эттираётган бўлиб, яқин соатларда Мудофаа вазирлиги тизимида яна қўшимча ҳибсга олишлар амалга оширилиши мумкинлиги билдирилмоқда.

«14 қурбон, қўмондон ўринбосари ва кишанлар»: Ҳарбий амалдорлар ҳибсининг 5 та асосий нуқтаси

Қозоғистондаги шов-шувли ҳарбий жиноят ишидан энг муҳим расмий фактлар:

  • 14 нафар аскар ҳалок бўлди: Каспий денгизидаги ҳарбий ўқув машғулоти чоғида юз берган фожиа 14 нафар ҳарбийнинг ўлимига сабаб бўлди;

  • Мудофаа вазирлигининг 5 амалдори ҳибсда: Оқибатда 5 нафар масъул шахс расман қўлга олиниб, тергов изоляторига қамалди;

  • ҲДҚ раҳбарияти терговда: Қўлга олинганлар орасида Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари шахсан мавжуд;

  • Айблов моддалари: Ҳарбий мулозимлар хизмат вазифасига совуққонлик қилиш ва сувда навигация қоидаларини бузишда айбланмоқда;

  • Янги ҳибслар кутилмоқда: ИИВ тергов доирасида яна бошқа раҳбарлар ҳам жавобгарликка тортилиши мумкинлигини очиқлади.

Қозоғистон ҳарбий фожиаси: Тергов ҳаракатлари ва айблов кўрсаткичлари

Ҳолат юзасидан олиб борилаётган суриштирув параметрлари ва фактлар таққоси:

Мезонлар ва параметрлар

Расмий қайд этилган ҳолат ва кўрсаткичлар

Ҳодиса юз берган ҳудуд

Каспий денгизи акваторияси (ҳарбий машғулотлар полигони)

Инсоний талафотлар миқдори

14 нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган

Ҳибсга олинган мансабдорлар сони

Мудофаа вазирлигининг 5 нафар масъул ходими

Энг юқори унвонли гумонланувчи

Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДҚ) қўмондонининг 1-ўринбосари

Қўйилган бирламчи айбловлар

Хизматга совуққонлик билан қараш, навигация тартибини бузиш

Эҳтиёт чораси ва ҳозирги мақоми

Кишанланган ҳолда тергов изоляторига (СИЗО) жойлаштирилди

Терговнинг кейинги истиқболи

Ҳарбий раҳбарият ичида янги ҳибслар ва кенг текширувлар

Ҳарбий ва ҳуқуқий экспертиза: Нега машғулотлар бундай қонли якун топди?

Мудофаа соҳаси экспертлари, ҳарбий таҳлилчилар ва ҳуқуқшуносларнинг хулосалари:

  • «Хавфсизлик протоколларининг қўпол бузилиши»: Денгиздаги ўқув-машғулотлари об-ҳаво шароити, тўлқинлар ва техниканинг сузиш қобилияти қатъий ҳисоб-китоб қилинган ҳолда ўтказилиши шарт; навигация қоидаларига риоя қилмаслик ҳамда совуққон буйруқлар ҳарбий техникалар ва аскарларнинг ҳалокатига тўғридан-тўғри йўл очган;

  • Раҳбариятнинг шахсий жавобгарлиги: ҲДҚ қўмондони ўринбосаридек шахснинг бевосита ҳибсга олиниши — Қозоғистон олий раҳбарияти армиядаги пала-партишлик ва аскарлар ўлимига нисбатан бу гал муросасиз муносабатда эканини яққол кўрсатади;

  • Тизимли инқироз ва текширувлар: 14 нафар ҳарбийнинг қурбон бўлиши мамлакат мудофаа секторида фақат 5 нафар шахс билан чекланмайдиган чуқур ички текширувларга ҳамда Мудофаа вазирлиги раҳбариятида янги истеъфоларга сабаб бўлиши мумкин.

Сизнингча, Каспий денгизидаги машғулотларда 14 нафар аскар ҳаётига зомин бўлган бундай ҳалокатларнинг асл сабаби нимада — қўмондонларнинг совуққонлигими ёки ҳарбий хавфсизлик тизимининг эскиргани? 5 нафар амалдорнинг кишанланиши армиядаги тартибни тиклаш учун етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни давлатдаги ушбу фожиали таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Қозоғистон Мудофаа вазирлигиҚозоғистон ҳарбий-денгиз кучлариКаспий денгизи акваториясиҚозоғистон ҳарбий фожиа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:2025 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлариКеча 08:34Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!20 сентябр 13:17«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олди22 сентябр 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота