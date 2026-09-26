14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Каспий денгизида ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида 14 нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган фожиа ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори ҳибсга олинди.
- Ҳибсга олинганлар орасида Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари ҳам бор бўлиб, улар хизматга совуққонлик билан қараш ва навигация қоидаларини бузганликда гумон қилинмоқда.
- Тергов доирасида яна қўшимча ҳибсга олишлар кутилмоқда.
Қозоғистон қуролли кучлари тизимида Каспий денгизи акваториясида содир бўлган ҳалокатли фожиа ортидан кенг кўламли ҳибсга олишлар тўлқини бошланди. Ҳарбий ўқув машғулотлари вақтида юз берган фавқулодда ҳодиса оқибатида 14 нафар ҳарбий хизматчининг фожиали тарзда ҳалок бўлиши ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар юқори мартабали мансабдорига нисбатан жиноий иш қўзғатилиб, уларнинг барчаси қўлга олинди.
Қозоғистон Ички ишлар вазирлигининг расмий баёнотига мувофиқ, ҳибсга олинганлар қаторида Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДҚ) қўмондонининг биринчи ўринбосари ҳам бор бўлиб, улар хизматга ўта совуққонлик билан қараш ҳамда ҳарбий навигация ва хавфсизлик қоидаларини қўпол равишда бузганликда гумон қилинмоқда.
Эълон қилинган тезкор тасвирларда юқори мартабали ҳарбий амалдорларнинг тўғридан-тўғри хизмат хоналарида кишанланиб, тергов изоляторига (СИЗО) олиб кетилаётгани акс этган. Тергов гуруҳи ҳодиса юзасидан жиноий суриштирувларни давом эттираётган бўлиб, яқин соатларда Мудофаа вазирлиги тизимида яна қўшимча ҳибсга олишлар амалга оширилиши мумкинлиги билдирилмоқда.
«14 қурбон, қўмондон ўринбосари ва кишанлар»: Ҳарбий амалдорлар ҳибсининг 5 та асосий нуқтаси
Қозоғистондаги шов-шувли ҳарбий жиноят ишидан энг муҳим расмий фактлар:
14 нафар аскар ҳалок бўлди: Каспий денгизидаги ҳарбий ўқув машғулоти чоғида юз берган фожиа 14 нафар ҳарбийнинг ўлимига сабаб бўлди;
Мудофаа вазирлигининг 5 амалдори ҳибсда: Оқибатда 5 нафар масъул шахс расман қўлга олиниб, тергов изоляторига қамалди;
ҲДҚ раҳбарияти терговда: Қўлга олинганлар орасида Ҳарбий-денгиз кучлари қўмондонининг биринчи ўринбосари шахсан мавжуд;
Айблов моддалари: Ҳарбий мулозимлар хизмат вазифасига совуққонлик қилиш ва сувда навигация қоидаларини бузишда айбланмоқда;
Янги ҳибслар кутилмоқда: ИИВ тергов доирасида яна бошқа раҳбарлар ҳам жавобгарликка тортилиши мумкинлигини очиқлади.
Қозоғистон ҳарбий фожиаси: Тергов ҳаракатлари ва айблов кўрсаткичлари
Ҳолат юзасидан олиб борилаётган суриштирув параметрлари ва фактлар таққоси:
Мезонлар ва параметрлар
Расмий қайд этилган ҳолат ва кўрсаткичлар
Ҳодиса юз берган ҳудуд
Каспий денгизи акваторияси (ҳарбий машғулотлар полигони)
Инсоний талафотлар миқдори
14 нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган
Ҳибсга олинган мансабдорлар сони
Мудофаа вазирлигининг 5 нафар масъул ходими
Энг юқори унвонли гумонланувчи
Ҳарбий-денгиз кучлари (ҲДҚ) қўмондонининг 1-ўринбосари
Қўйилган бирламчи айбловлар
Хизматга совуққонлик билан қараш, навигация тартибини бузиш
Эҳтиёт чораси ва ҳозирги мақоми
Кишанланган ҳолда тергов изоляторига (СИЗО) жойлаштирилди
Терговнинг кейинги истиқболи
Ҳарбий раҳбарият ичида янги ҳибслар ва кенг текширувлар
Ҳарбий ва ҳуқуқий экспертиза: Нега машғулотлар бундай қонли якун топди?
Мудофаа соҳаси экспертлари, ҳарбий таҳлилчилар ва ҳуқуқшуносларнинг хулосалари:
«Хавфсизлик протоколларининг қўпол бузилиши»: Денгиздаги ўқув-машғулотлари об-ҳаво шароити, тўлқинлар ва техниканинг сузиш қобилияти қатъий ҳисоб-китоб қилинган ҳолда ўтказилиши шарт; навигация қоидаларига риоя қилмаслик ҳамда совуққон буйруқлар ҳарбий техникалар ва аскарларнинг ҳалокатига тўғридан-тўғри йўл очган;
Раҳбариятнинг шахсий жавобгарлиги: ҲДҚ қўмондони ўринбосаридек шахснинг бевосита ҳибсга олиниши — Қозоғистон олий раҳбарияти армиядаги пала-партишлик ва аскарлар ўлимига нисбатан бу гал муросасиз муносабатда эканини яққол кўрсатади;
Тизимли инқироз ва текширувлар: 14 нафар ҳарбийнинг қурбон бўлиши мамлакат мудофаа секторида фақат 5 нафар шахс билан чекланмайдиган чуқур ички текширувларга ҳамда Мудофаа вазирлиги раҳбариятида янги истеъфоларга сабаб бўлиши мумкин.
Сизнингча, Каспий денгизидаги машғулотларда 14 нафар аскар ҳаётига зомин бўлган бундай ҳалокатларнинг асл сабаби нимада — қўмондонларнинг совуққонлигими ёки ҳарбий хавфсизлик тизимининг эскиргани? 5 нафар амалдорнинг кишанланиши армиядаги тартибни тиклаш учун етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни давлатдаги ушбу фожиали таҳлилни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…