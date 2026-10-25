Олимлар семизликнинг мияга яширин хавфини аниқлади

·44·Саломатлик
Олимлар семизликнинг мияга яширин хавфини аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Луизиана штати университети олимлари узоқ давом этган клиник семизлик ўрта ёшдаги инсонларда мия қон томирларининг шикастланиш хавфини икки баравар ошириши мумкинлигини аниқлади.
  • «Богалуса Ҳеарт Студй» лойиҳаси доирасида ўтказилган тадқиқотда 190 нафар иштирокчининг МРТ натижалари таҳлил қилиниб, клиник семизлик билан узоқ вақт яшаганларда оқ модда гиперинтенсивлиги белгилари кўпроқ кузатилгани аниқланди.

Луизиана штати университети олимлари узоқ йиллар давомидаги семизлик ўрта ёшда мия саломатлигининг ёмонлашиши билан боғлиқлигини аниқлади. Тадқиқотга кўра, клиник семизлик кузатилган одамларда миянинг майда қон томирлари шикастланишини кўрсатувчи белгилар икки баравар кўп учрайди. Натижалар Neurology Open Access журналида эълон қилинди.

Тадқиқотда 1972 йилда бошланган «Bogalusa Heart Study» лойиҳасининг 190 нафар иштирокчиси қатнашган. Уларнинг соғлиғи 1985 йилдан буён кузатилган, мия МРТ текширувлари эса 2017–2025 йилларда, иштирокчиларнинг ўртача ёши 56,5 ёш бўлганида ўтказилган. Қатнашчиларнинг 133 нафарида, яъни 70 фоизида ҳаётининг муайян даврида клиник семизлик кузатилган.

Олимлар фақат тана вазни индексидан эмас, балки «The Lancet» комиссияси мезонларидан ҳам фойдаланиб, метаболик жиҳатдан соғлом семизликни моддалар алмашинуви бузилишлари билан кечадиган клиник семизликдан ажратган.

Натижалар шуни кўрсатдики, инсон клиник семизлик билан қанчалик узоқ яшаган бўлса, унинг миясида оқ модда гиперинтенсивлиги деб аталувчи белгилар шунчалик кўп бўлган. МРТда ёрқин нуқталар кўринишида намоён бўладиган бу белгилар миянинг майда қон томирларидаги шикастланишлар билан боғлиқ. 50 ёшдан ошган, клиник семизликдан азият чеккан одамларда бундай белгилар ҳеч қачон семизлик кузатилмаган иштирокчиларга қараганда икки баравар кўп аниқланган.

«Ўнлаб йиллар давомида клиник семизликка кўпроқ дучор бўлган одамларнинг ўрта ёшда мия саломатлиги ёмонроқ бўлган», — деди тадқиқот раҳбари Оуэн Кармайкл.

Мутахассислар бу ҳолат юқори қон босими, диабет ва ёғлар алмашинувининг бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Бундан ташқари, организмдаги яллиғланиш жараёнлари ва инсулинга чидамлилик ҳам миянинг қон томирларига таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Бироқ тадқиқот кузатув хусусиятига эга бўлиб, семизлик бевосита мия шикастланишига сабаб бўлишини исботламайди. Иштирокчилар сони камлиги ва МРТ текшируви фақат бир марта ўтказилгани ҳам тадқиқотнинг чекловлари ҳисобланади.

Олимлар миядаги бундай белгилар деменция ёки фикрлаш қобилияти бузилганини англатмаслигини қайд этган. Шунга қарамай, натижалар узоқ давом этган клиник семизлик миянинг қон томирлари саломатлиги учун хавф омили бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Луизиана штати университетиBogalusa Heart StudyNeurology Open Accessсемизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқдаДунёда 170 миллиондан ортиқ бола семизликдан азият чекмоқда7 октябр 20:58Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25 июл 11:13Қон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқладиҚон гуруҳингиз қариш тезлигини белгилайдими? Олимлар ҳақиқатни очиқладиКеча 18:38Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби борНега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор22 октябр 22:58Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?Макадамия ёнғоғини истеъмол қилишнинг қандай фойдалари бор?22 октябр 22:41Ўсмирларда руҳий зўриқиш билан дарс тайёрлаш ўртасида боғлиқлик аниқландиЎсмирларда руҳий зўриқиш билан дарс тайёрлаш ўртасида боғлиқлик аниқланди22 октябр 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?