"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлди

·46·Дунё
"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлди

Жанубий африкалик пастор Жошуа Млакела дунёнинг охири 12–13 октябрь кунлари содир бўлишини даъво қилди.

Руҳонийнинг айтишича, у илгари башорат қилган воқеа айнан шу кунларда юз беради. Унинг бу баёнотлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.

Айримлар эса пасторнинг даъвосини ҳазилга айлантириб, ижтимоий тармоқларда турли кинояли постлар тарқатмоқда. Жумладан, «душанба куни ишга чиқмаса ҳам бўлади», деган мазмундаги ҳазиллар ҳам пайдо бўлган.

Ҳозирча Млакеланинг дунёнинг охири ҳақидаги даъвосини тасдиқловчи илмий далиллар мавжуд эмас.

Жошуа МлакелаДунё охириЖанубий Африка пасторлариРухоний
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини берди27 август 15:51Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБугун 04:26Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?Норвегия қироличаси Метте-Марит нега расмий тадбирлардан четлатилди?Кеча 23:04Украина ўт очишни тўхтатишнинг 5 та сценарийсини эълон қилдиУкраина ўт очишни тўхтатишнинг 5 та сценарийсини эълон қилдиКеча 22:59НАТО Ҳарбий қўмитаси делегацияси Киевга келди — улар нимани муҳокама қилмоқда?НАТО Ҳарбий қўмитаси делегацияси Киевга келди — улар нимани муҳокама қилмоқда?Кеча 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?