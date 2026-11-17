Жиззахда ўқувчининг бошига таёқча билан урган ўқитувчи ишдан бўшатилди
Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов туманидаги мактаблардан бирида ўқитувчи 8-синф ўқувчисининг бошига кўрсаткич таёқча билан уриб, унга тан жароҳати етказди. Ҳолат юзасидан вилоят Таълим ва илм-фан бошқармаси расмий муносабат билдирди.
Қайд этилишича, воқеа ортидан шу куннинг ўзида ўқитувчи билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган. Шунингдек, мактаб директорига нисбатан ҳам интизомий чора кўрилган. Унга Меҳнат кодексининг 312-моддаси 2-бандига мувофиқ, ўртача ойлик иш ҳақининг 30 фоизи миқдорида жарима қўлланилган.
Вилоят бошқармаси таълим муассасаларида ўқувчиларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улар учун хавфсиз ҳамда соғлом муҳит яратиш устувор вазифалардан бири эканини таъкидлади.
“Таълим муассасаларида ўқувчиларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улар учун хавфсиз ҳамда соғлом таълим муҳитини яратиш устувор вазифалардан биридир. Ўқувчиларга нисбатан ҳар қандай жисмоний ёки руҳий тазйиқ ҳолатларига йўл қўйилмайди. Бундай ҳолатлар таълим тизими томонидан қатъий қораланади”, — дейилади расмий муносабатда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…