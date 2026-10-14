Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)

·95·Дунё
Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москва метросида африкалик йўловчига тажовуз қилган маҳаллий эркак кутилмаган қаршиликка дуч келиб, ерга ётқизилди.
  • Тажовузкор шахс хорижлик йўловчини ҳақоратлаган бўлса-да, чет эллик фуқаро кураш усулларини қўллаб, уни ҳаракацизлантирди.
  • Поезд «Динамо» бекатига етиб келгач, африкалик йўловчи тажовузкорнинг бўйнини қулфлаб, уни перронга судраб олиб чиқди ва тўлиқ зарарсизлантирди.

Россия пойтахти Москва шаҳри метрополитенида йўловчилар ўртасида келиб чиққан навбатдаги кескин жанжал тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Гувоҳлар томонидан тасвирга олинган видеоларда вагон ичида африкалик қора танли йўловчига ташланган маҳаллий эркак жиддий қаршиликка дуч келгани ва ерга ётқизилгани акс этган.

Гувоҳларнинг қайд этишича, тажовузкор шахс хорижлик йўловчини ҳақоратлаб, провокация уюштиришга уринган, бироқ кутилмаганда ўзи мушкул аҳволга тушиб қолган.

Ҳаракатланаётган вагондаги тўқнашув ва бефарқлик

Ҳодиса Москва метросининг Замоскворецкая йўналишида ҳаракатланаётган поезд ичида содир бўлган:

  • Провокация ва қарши жавоб: Гувоҳларнинг билдиришича, маҳаллий йўловчилардан бири африкалик мусофирни камситиб, куч ишлатишга ҳаракат қилган. Бироқ чет эллик фуқаро жим турмай, унга нисбатан кураш усулларини қўллаган ва уни вагон бурчагида сиқиб ушлаб турган;

  • Атрофдагиларнинг муносабати: Тарқалган кадрларда вагон ичи тўла бўлишига, ҳатто ҳарбий формадаги йўловчилар ҳам бўлишига қарамай, аксарият одамлар жанжалга аралашмасдан, фақат четдан кузатиш ёки телефонга тасвирга олиш билан чекланганини кўриш мумкин;

  • Боғлаб туриш ва назорат: Қора танли йўловчи тажовузкорнинг бўйни ва қўлларини қулфлаб, уни буткул ҳаракатсиз ҳолатга келтирган.

Поезд тўхтаганда: Вазият бекатга кўчди

Поезд навбатдаги бекатга етиб келиб, эшиклар очилганидан сўнг воқеалар ривожи янги босқичга ўтди:

  • Перронга олиб чиқилиши: Поезд «Динамо» бекатига келиб тўхтаганда, африкалик йўловчи ўзига ҳужум қилган эркакни вагон ичидан судраб, бекат платформасига олиб чиққан;

  • Тўлиқ таслим этилиш: Перронда тажовузкор ерга ётқизилиб, тўлиқ зарарсизлантирилган ва ундан кейингина атрофдаги айрим йўловчилар ва метро назоратчилари вазиятга аралашишга ҳаракат қилган;

  • Тармоқлар реакцияси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари бу воқеани мигрантларга ва бошқа миллат вакилларига нисбатан асоссиз тажовуз қилувчиларга яхши сабоқ бўлгани ҳамда ҳар бир инсон ўзининг шаънини ҳимоя қилишга ҳақли экани билан изоҳлашмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан метрополитен полицияси ва ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан текширув ўтказилиши кутилмоқда.

Москва метрополитениАфрикалик йўловчиМоско́вский полицияМоско́вский инцидент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлди"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлди8 октябр 04:09Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилди16 сентябр 22:54Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди30 июн 23:3971 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди71 ёшли эркакнинг орқасида 3 нафар чақалоқ вазнига тенг улкан ўсма пайдо бўлди4 октябр 11:49«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди2 октябр 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда