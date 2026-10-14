Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москва метросида африкалик йўловчига тажовуз қилган маҳаллий эркак кутилмаган қаршиликка дуч келиб, ерга ётқизилди.
- Тажовузкор шахс хорижлик йўловчини ҳақоратлаган бўлса-да, чет эллик фуқаро кураш усулларини қўллаб, уни ҳаракацизлантирди.
- Поезд «Динамо» бекатига етиб келгач, африкалик йўловчи тажовузкорнинг бўйнини қулфлаб, уни перронга судраб олиб чиқди ва тўлиқ зарарсизлантирди.
Россия пойтахти Москва шаҳри метрополитенида йўловчилар ўртасида келиб чиққан навбатдаги кескин жанжал тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Гувоҳлар томонидан тасвирга олинган видеоларда вагон ичида африкалик қора танли йўловчига ташланган маҳаллий эркак жиддий қаршиликка дуч келгани ва ерга ётқизилгани акс этган.
Гувоҳларнинг қайд этишича, тажовузкор шахс хорижлик йўловчини ҳақоратлаб, провокация уюштиришга уринган, бироқ кутилмаганда ўзи мушкул аҳволга тушиб қолган.
Ҳаракатланаётган вагондаги тўқнашув ва бефарқлик
Ҳодиса Москва метросининг Замоскворецкая йўналишида ҳаракатланаётган поезд ичида содир бўлган:
Провокация ва қарши жавоб: Гувоҳларнинг билдиришича, маҳаллий йўловчилардан бири африкалик мусофирни камситиб, куч ишлатишга ҳаракат қилган. Бироқ чет эллик фуқаро жим турмай, унга нисбатан кураш усулларини қўллаган ва уни вагон бурчагида сиқиб ушлаб турган;
Атрофдагиларнинг муносабати: Тарқалган кадрларда вагон ичи тўла бўлишига, ҳатто ҳарбий формадаги йўловчилар ҳам бўлишига қарамай, аксарият одамлар жанжалга аралашмасдан, фақат четдан кузатиш ёки телефонга тасвирга олиш билан чекланганини кўриш мумкин;
Боғлаб туриш ва назорат: Қора танли йўловчи тажовузкорнинг бўйни ва қўлларини қулфлаб, уни буткул ҳаракатсиз ҳолатга келтирган.
Поезд тўхтаганда: Вазият бекатга кўчди
Поезд навбатдаги бекатга етиб келиб, эшиклар очилганидан сўнг воқеалар ривожи янги босқичга ўтди:
Перронга олиб чиқилиши: Поезд «Динамо» бекатига келиб тўхтаганда, африкалик йўловчи ўзига ҳужум қилган эркакни вагон ичидан судраб, бекат платформасига олиб чиққан;
Тўлиқ таслим этилиш: Перронда тажовузкор ерга ётқизилиб, тўлиқ зарарсизлантирилган ва ундан кейингина атрофдаги айрим йўловчилар ва метро назоратчилари вазиятга аралашишга ҳаракат қилган;
Тармоқлар реакцияси: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари бу воқеани мигрантларга ва бошқа миллат вакилларига нисбатан асоссиз тажовуз қилувчиларга яхши сабоқ бўлгани ҳамда ҳар бир инсон ўзининг шаънини ҳимоя қилишга ҳақли экани билан изоҳлашмоқда.
Мазкур ҳолат юзасидан метрополитен полицияси ва ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан текширув ўтказилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…