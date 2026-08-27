Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини берди

·13·Дунё
Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини берди

2022 йил май ойида Жанубий Африкада содир бўлган ноодатий воқеа интернетда катта шов-шувга сабаб бўлган. Дафн маросими вақтида руҳоний марҳумнинг қизига унинг отаси тобути қаршисида турмуш қуришни таклиф қилган.

Марҳумни сўнгги йўлга кузатиш маросими давом этаётган пайтда руҳоний кутилмаганда марҳумнинг қизи ёнига келган.

У қизга турмуш қуришни таклиф қилган. Қиз эса таклифни қабул қилган.

Энг кўпчиликни ҳайратга солгани — бундай таклиф айнан отасининг дафн маросими пайтида, тобут қаршисида билдирилганидир. Руҳонийнинг айтишича, у қизнинг отасидан айрилгани сабабли қаттиқ қайғудаги ҳолатини кўрган ва унга оғир дамда тасалли беришни истаган.

Бироқ унинг бу ҳаракати жамоатчилик томонидан бир хил қабул қилинмаган.

Воқеа акс этган тасвирлар интернетда тарқалгач, кўплаб фойдаланувчилар руҳонийнинг ҳаракатини ғалати ва вазиятга мутлақо номуносиб деб баҳолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиСунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиБугун, 15:24Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиАмиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиБугун, 11:55Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Бугун, 07:20Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Бугун, 06:51Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБугун, 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди