61 ёшли буви "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 61 ёшли канадалик Донна Жин Уайлд "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади.
- У ўзининг аввалги натижасини яхшилаб, аёллар ўртасидаги рекордни янги чўққига олиб чиқди.
- Донна Жин Уайлд бир соат ичида 1575 марта "отжимание" бажариб, бу бўйича ҳам жаҳон рекордчиси ҳисобланади.
- Унинг мақсади ёшларга соғлом турмуш тарзи ва ироданинг аҳамиятини кўрсатишдир.
Инсон имкониятлари чегара билмаслигини канадалик спортчи Донна Жин Уайлд бутун дунёга яна бир бор исботлаб берди. 61 ёшни қарши олган, 5 нафар фарзанднинг онаси ҳамда 12 набиранинг бувиси энг мураккаб статик машқлардан бири бўлган «планка» ҳолатида нақд 5 соат давомида туриб, навбатдаги ҳайратланарли жаҳон рекордини ўрнатди.
Спортчи ушбу натижаси билан нафақат ўзининг аввалги кўрсаткичини янгилади, балки аёллар ўртасидаги рекордни янги юқори чўққига олиб чиқиб, ижтимоий тармоқлар ва спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.
Темир ирода ва рекорд кўрсаткичлари
Донна Жин Уайлднинг ушбу тарихий натижаси юзлаб томошабинлар ва ҳакамлар кўз ўнгида расман қайд этилди:
Деярли 5 соатлик тўхтовсиз чидам: Спортчи таблода 5 соатлик маррагача бўлган вақтни мукаммал техник ҳолатда, тирсакларда таянган ҳолда муваффақиятли якунлади;
Ўз рекордини ўзи янгилади: Донна аввал ҳам аёллар ўртасида планка бўйича жаҳон рекорди соҳибаси бўлиб келган ва бу гал ўз натижасини янада яхшилади;
«Отжимание» бўйича ҳам тенгсиз: У нафақат статик, балки динамик машқларда ҳам етакчи — спортчи бир соат ичида ердан кўтарилиш (отжимание) бўйича ҳам жаҳон рекордчиси бўлиб, 60 дақиқада нақ 1 575 марта натижа кўрсатган.
Муваффақият калити — улкан оилавий қўллаб-қувватлов
Қаҳрамонимизнинг бундай юқори жисмоний барқарорлиги замирида катта ва аҳил оиласининг самимий далдаси ётади:
Трибуналардаги набиралар: Доннанинг 5 фарзанди ва 12 нафар набираси барча синов дақиқаларида трибунада туриб, уни тинимсиз қўллаб-қувватлаб турди ҳамда ғалаба руҳини бағишлади;
Ёш авлодга намуна: Спортчининг таъкидлашича, унинг мақсади ёшларга соғлом турмуш тарзи, кундалик тартиб ва ирода ҳар қандай ёшда ҳам юксак чўққиларни забт этишга ёрдам беришини амалда кўрсатишдир.
Донна Жин Уайлднинг ушбу жасорати инсон танасининг салоҳияти паспортдаги ёш билан эмас, балки меҳнат ва қатъият билан белгиланишини яна бир бор яққол намоён этди.
Изоҳлар 0
…