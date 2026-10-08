61 ёшли буви "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади (видео)

·25·Дунё
61 ёшли буви "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 61 ёшли канадалик Донна Жин Уайлд "планка" машқида 5 соат туриб, жаҳон рекордини янгилади.
  • У ўзининг аввалги натижасини яхшилаб, аёллар ўртасидаги рекордни янги чўққига олиб чиқди.
  • Донна Жин Уайлд бир соат ичида 1575 марта "отжимание" бажариб, бу бўйича ҳам жаҳон рекордчиси ҳисобланади.
  • Унинг мақсади ёшларга соғлом турмуш тарзи ва ироданинг аҳамиятини кўрсатишдир.

Инсон имкониятлари чегара билмаслигини канадалик спортчи Донна Жин Уайлд бутун дунёга яна бир бор исботлаб берди. 61 ёшни қарши олган, 5 нафар фарзанднинг онаси ҳамда 12 набиранинг бувиси энг мураккаб статик машқлардан бири бўлган «планка» ҳолатида нақд 5 соат давомида туриб, навбатдаги ҳайратланарли жаҳон рекордини ўрнатди.

Спортчи ушбу натижаси билан нафақат ўзининг аввалги кўрсаткичини янгилади, балки аёллар ўртасидаги рекордни янги юқори чўққига олиб чиқиб, ижтимоий тармоқлар ва спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирди.

Темир ирода ва рекорд кўрсаткичлари

Донна Жин Уайлднинг ушбу тарихий натижаси юзлаб томошабинлар ва ҳакамлар кўз ўнгида расман қайд этилди:

  • Деярли 5 соатлик тўхтовсиз чидам: Спортчи таблода 5 соатлик маррагача бўлган вақтни мукаммал техник ҳолатда, тирсакларда таянган ҳолда муваффақиятли якунлади;

  • Ўз рекордини ўзи янгилади: Донна аввал ҳам аёллар ўртасида планка бўйича жаҳон рекорди соҳибаси бўлиб келган ва бу гал ўз натижасини янада яхшилади;

  • «Отжимание» бўйича ҳам тенгсиз: У нафақат статик, балки динамик машқларда ҳам етакчи — спортчи бир соат ичида ердан кўтарилиш (отжимание) бўйича ҳам жаҳон рекордчиси бўлиб, 60 дақиқада нақ 1 575 марта натижа кўрсатган.

Муваффақият калити — улкан оилавий қўллаб-қувватлов

Қаҳрамонимизнинг бундай юқори жисмоний барқарорлиги замирида катта ва аҳил оиласининг самимий далдаси ётади:

  • Трибуналардаги набиралар: Доннанинг 5 фарзанди ва 12 нафар набираси барча синов дақиқаларида трибунада туриб, уни тинимсиз қўллаб-қувватлаб турди ҳамда ғалаба руҳини бағишлади;

  • Ёш авлодга намуна: Спортчининг таъкидлашича, унинг мақсади ёшларга соғлом турмуш тарзи, кундалик тартиб ва ирода ҳар қандай ёшда ҳам юксак чўққиларни забт этишга ёрдам беришини амалда кўрсатишдир.

Донна Жин Уайлднинг ушбу жасорати инсон танасининг салоҳияти паспортдаги ёш билан эмас, балки меҳнат ва қатъият билан белгиланишини яна бир бор яққол намоён этди.

Донна Жин Уайлдпланка жаҳон рекордиКанада спортчисижаҳон рекорди (планка)
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этди13 июл 22:09Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирди17 июл 18:30Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиЎзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиБугун 07:44Владимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирдиВладимир Норов Марказий Осиё нега бир томонни танламаслиги кераклигини тушунтирдиБугун 07:01Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБугун 04:26"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлди"Дунёнинг охиригача оз кунлар қолди": Жанубий африкалик руҳонийнинг башорати интернетда шов-шувга сабаб бўлдиБугун 04:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?