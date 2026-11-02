Божлар бекор қилинадими? АҚШ ва Канада ўртасидаги кескин савдо урушида муҳим бурилиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ ва Канада ўртасидаги узоқ давом этган савдо қарама-қаршилигини якунлаш учун икки давлат янги кенг қамровли битим имзолашга яқин турибди.
- Келишув доирасида америкалик фермерларни Канада маҳсулотлари учун тўланадиган божлардан озод қилиш ва Кейстоне ХЛ нефт қувури қурилишини қайта тиклаш кўзда тутилган.
- Канада Бош вазири Марк Карни музокараларни конструктив деб баҳолаб, томонлар якуний техник деталларни келгуси ҳафталарда муҳокама қилишини маълум қилди.
Шимолий Америка қитъасининг икки йирик иқтисодий ҳамкори — АҚШ ва Канада ўртасида бир неча ойдан бери давом этаётган шиддатли савдо қарама-қаршилигида муҳим бурилиш ясалди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Оттава янги кенг қамровли савдо битимини имзолашга «жуда яқин» турибди, дея расман баёнот берди.
Associated Press (AP) агентлиги хабарига кўра, Айова штатидаги митингга етиб келган Оқ уй раҳбари икки томонлама музокараларда сезиларли силжиш бўлганини ва ўзаро манфаатли битим концепцияси ишлаб чиқилганини маълум қилди.
Трампнинг баёноти: Фермерлар манфаати ва Keystone XL лойиҳаси
Дональд Трамп АҚШ узоқ йиллар давомида Канада билан савдо алоқаларида миллиардлаб доллар ютқазиб келганини таъкидлаб, бўлажак келишув бу вазиятни тубдан ўзгартиришини айтди:
Америкалик фермерларга имтиёзлар: Битим доирасида АҚШ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари Канада маҳсулотлари учун тўлаётган божлардан бутунлай озод қилиниши кўзда тутилмоқда;
Keystone XL қувурининг қайта тикланиши: Музокараларнинг муҳим бандларидан бири — Канада нефтини АҚШга етказиб берувчи баҳсли Keystone XL трансчегаравий нефть қувури қурилишини қайта тиклашни ўз ичига олади;
Ўзаро манфаатлилик: Президентнинг сўзларига кўра, тайёрланаётган ҳужжат Америка фермерлари, АҚШ иқтисодиёти ва шу билан бирга Канада учун ҳам мутлақо фойдали бўлади. Ҳозирда томонлар якуний техник деталларни муҳокама қилмоқда.
Марк Карнидан конструктив сигнал: Музокаралар яқин ҳафталарда давом этади
Канада Бош вазири Марк Карни ҳам Трамп билан бўлиб ўтган телефон мулоқотини «конструктив ва самарали» деб баҳолади:
Канада суверенитети ва оилалар харажатлари: Карнининг қайд этишича, бўлажак келишув икки давлатда янги иш ўринлари яратиш, оилаларнинг харажатларини камайтириш ҳамда Канаданинг миллий манфаатлари, маданияти ва суверенитетини ҳимоя қилишга қаратилади;
Дипломатик жараён: Ҳар икки давлатнинг ишчи гуруҳлари ва музокарачилари якуний шартномани тайёрлаш учун яқин ҳафталар давомида фаол иш олиб боришади.
$20 миллиардлик савдо уруши қандай бошланган эди?
АҚШ ва Канада ўртасидаги савдо қарама-қаршилиги ёз ойларида кескин тус олган эди:
Вашингтоннинг июлдаги зарбаси: Трамп Канаданинг автомобиль, алкоголь ва сут маҳсулотлари квоталарига қўйган чекловларига жавобан, қарийб 20 миллиард долларлик Канада маҳсулотларига 50 фоизлик бож жорий этди ва улар 22 августдан кучга кирди;
Оттаванинг 8 сентябрдаги жавоб чораси: Канада бунга жавобан АҚШнинг 20 миллиард долларлик пўлат, алюминий, сут, қишлоқ хўжалиги техникаси ва маиший электроника маҳсулотларига 50 фоизгача бож киритди.
Агар Трамп ва Карни ўртасидаги янги келишув расман имзоланса, Шимолий Америкадаги 40 миллиард долларлик ўзаро тариф урушига барҳам берилиб, транзит ва энергия лойиҳалари яна жонланади.
Изоҳлар 0
…