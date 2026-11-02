Божлар бекор қилинадими? АҚШ ва Канада ўртасидаги кескин савдо урушида муҳим бурилиш

·55·Дунё
Божлар бекор қилинадими? АҚШ ва Канада ўртасидаги кескин савдо урушида муҳим бурилиш
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ ва Канада ўртасидаги узоқ давом этган савдо қарама-қаршилигини якунлаш учун икки давлат янги кенг қамровли битим имзолашга яқин турибди.
  • Келишув доирасида америкалик фермерларни Канада маҳсулотлари учун тўланадиган божлардан озод қилиш ва Кейстоне ХЛ нефт қувури қурилишини қайта тиклаш кўзда тутилган.
  • Канада Бош вазири Марк Карни музокараларни конструктив деб баҳолаб, томонлар якуний техник деталларни келгуси ҳафталарда муҳокама қилишини маълум қилди.

Шимолий Америка қитъасининг икки йирик иқтисодий ҳамкори — АҚШ ва Канада ўртасида бир неча ойдан бери давом этаётган шиддатли савдо қарама-қаршилигида муҳим бурилиш ясалди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Оттава янги кенг қамровли савдо битимини имзолашга «жуда яқин» турибди, дея расман баёнот берди.

Associated Press (AP) агентлиги хабарига кўра, Айова штатидаги митингга етиб келган Оқ уй раҳбари икки томонлама музокараларда сезиларли силжиш бўлганини ва ўзаро манфаатли битим концепцияси ишлаб чиқилганини маълум қилди.

Трампнинг баёноти: Фермерлар манфаати ва Keystone XL лойиҳаси

Дональд Трамп АҚШ узоқ йиллар давомида Канада билан савдо алоқаларида миллиардлаб доллар ютқазиб келганини таъкидлаб, бўлажак келишув бу вазиятни тубдан ўзгартиришини айтди:

  • Америкалик фермерларга имтиёзлар: Битим доирасида АҚШ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари Канада маҳсулотлари учун тўлаётган божлардан бутунлай озод қилиниши кўзда тутилмоқда;

  • Keystone XL қувурининг қайта тикланиши: Музокараларнинг муҳим бандларидан бири — Канада нефтини АҚШга етказиб берувчи баҳсли Keystone XL трансчегаравий нефть қувури қурилишини қайта тиклашни ўз ичига олади;

  • Ўзаро манфаатлилик: Президентнинг сўзларига кўра, тайёрланаётган ҳужжат Америка фермерлари, АҚШ иқтисодиёти ва шу билан бирга Канада учун ҳам мутлақо фойдали бўлади. Ҳозирда томонлар якуний техник деталларни муҳокама қилмоқда.

Марк Карнидан конструктив сигнал: Музокаралар яқин ҳафталарда давом этади

Канада Бош вазири Марк Карни ҳам Трамп билан бўлиб ўтган телефон мулоқотини «конструктив ва самарали» деб баҳолади:

  • Канада суверенитети ва оилалар харажатлари: Карнининг қайд этишича, бўлажак келишув икки давлатда янги иш ўринлари яратиш, оилаларнинг харажатларини камайтириш ҳамда Канаданинг миллий манфаатлари, маданияти ва суверенитетини ҳимоя қилишга қаратилади;

  • Дипломатик жараён: Ҳар икки давлатнинг ишчи гуруҳлари ва музокарачилари якуний шартномани тайёрлаш учун яқин ҳафталар давомида фаол иш олиб боришади.

$20 миллиардлик савдо уруши қандай бошланган эди?

АҚШ ва Канада ўртасидаги савдо қарама-қаршилиги ёз ойларида кескин тус олган эди:

  • Вашингтоннинг июлдаги зарбаси: Трамп Канаданинг автомобиль, алкоголь ва сут маҳсулотлари квоталарига қўйган чекловларига жавобан, қарийб 20 миллиард долларлик Канада маҳсулотларига 50 фоизлик бож жорий этди ва улар 22 августдан кучга кирди;

  • Оттаванинг 8 сентябрдаги жавоб чораси: Канада бунга жавобан АҚШнинг 20 миллиард долларлик пўлат, алюминий, сут, қишлоқ хўжалиги техникаси ва маиший электроника маҳсулотларига 50 фоизгача бож киритди.

Агар Трамп ва Карни ўртасидаги янги келишув расман имзоланса, Шимолий Америкадаги 40 миллиард долларлик ўзаро тариф урушига барҳам берилиб, транзит ва энергия лойиҳалари яна жонланади.

Дональд ТрампKeystone XLАҚШ-Канада савдо муносабатлариМарк Карни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритди9 сентябр 11:48Трамп 60 давлатга янги бож жорий қилди: кимлар рўйхатда?Трамп 60 давлатга янги бож жорий қилди: кимлар рўйхатда?24 июл 18:26Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба берди26 июл 22:55Ярим асрлик топилма: музлик ичида ётган 40 килолик ноёб бочка қандай сақланиб қолган?Ярим асрлик топилма: музлик ичида ётган 40 килолик ноёб бочка қандай сақланиб қолган?Бугун 09:29Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиҲурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиБугун 09:20Трамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирдиТрамп Эронга қарши кескин ультиматум қўйди, Теҳрон армияни жанговар ҳолатга келтирдиБугун 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда