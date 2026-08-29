53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди
АҚШлик 53 ёшли Лора А. Ҳант бир соат давомида 1 826 марта отжимание қилиб, аёллар ўртасида ушбу йўналишдаги Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилади.
Гиннеснинг рекордлар китоби маълумотига кўра, Лора Ҳант бу натижага 2025 йил 8 ноябрь куни АҚШнинг Питтсбург шаҳрида эришган. У шахсий тренер ва жисмоний саводхонлик бўйича педагог сифатида фаолият юритади.
Унинг натижаси 2024 йилда 59 ёшли канадалик Доннажин Уайлд ўрнатган рекорддан анча юқори. Уайлд бир соатда 1 575 марта отжимание қилган эди.
Эркаклар ўртасидаги бир соатлик отжимание бўйича рекорд эса румин спортчиси Поп Лауренциуга тегишли бўлиб, у 2023 йил 30 июнь куни 3 378 марта отжимание қилган.
Лора Ҳант ўз рекорди орқали фарзандлари, ўқувчилари ва бошқаларга қийин вазифалардан қўрқмаслик ва машаққатли мақсадларга интилиш муҳимлигини кўрсатишни истаганини билдирган.
…