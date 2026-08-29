53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди

·0·Дунё
53 ёшли америкалик аёл бир соатда 1826 марта отжимание қилди

АҚШлик 53 ёшли Лора А. Ҳант бир соат давомида 1 826 марта отжимание қилиб, аёллар ўртасида ушбу йўналишдаги Гиннеснинг жаҳон рекордини янгилади.

Гиннеснинг рекордлар китоби маълумотига кўра, Лора Ҳант бу натижага 2025 йил 8 ноябрь куни АҚШнинг Питтсбург шаҳрида эришган. У шахсий тренер ва жисмоний саводхонлик бўйича педагог сифатида фаолият юритади.

Унинг натижаси 2024 йилда 59 ёшли канадалик Доннажин Уайлд ўрнатган рекорддан анча юқори. Уайлд бир соатда 1 575 марта отжимание қилган эди.

Эркаклар ўртасидаги бир соатлик отжимание бўйича рекорд эса румин спортчиси Поп Лауренциуга тегишли бўлиб, у 2023 йил 30 июнь куни 3 378 марта отжимание қилган.

Лора Ҳант ўз рекорди орқали фарзандлари, ўқувчилари ва бошқаларга қийин вазифалардан қўрқмаслик ва машаққатли мақсадларга интилиш муҳимлигини кўрсатишни истаганини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:03Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиКиев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди