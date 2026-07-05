Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозонди

·41·Дунё
Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозонди

Шотландиялик уч ака-ука — Майкл, Роберт ва Дэвид Портер 17 йил давомида онаси Жин Ҳэнлоннинг қотилини жазога тортиш учун курашди. Узоқ йиллик суд жараёнлари, қайта-қайта ёпилган тергов ишлари ва умидсизликларга қарамай, улар охир-оқибат адолатга эришди.

Ҳаммаси 2009 йилда Интерполнинг қўнғироғидан бошланган. Расмийлар Жин Ҳэнлон Крит оролида бедарак йўқолганини унинг оиласига маълум қилган. 53 ёшли аёл маҳаллий болага қараши керак эди, аммо ишга бормагач, хавотир кучайган.

Орадан кўп ўтмай унинг жасади сувдан топилди. Грек расмийлари дастлаб бу воқеани бахтсиз ҳодиса деб баҳолади. Аммо фарзандлари онасидаги жароҳатлар, айниқса бошининг орқа қисмидаги қаттиқ зарба излари тасодиф эмаслигига ишонди. Улар иккинчи суд-тиббий экспертизани талаб қилди ва натижада аёл танасида кураш аломатлари борлиги аниқланди.

Ochiq rangli sochli ayol samimiy tabassum bilan yuqoriga qarab turibdi.

Шундан кейин ака-укалар адолат учун узоқ курашни бошлади. Кейинги йилларда иш тўрт марта ёпилиб, яна қайта очилди. Ҳатто икки киши нотўғри гумон қилинди, аммо ишда ҳеч қандай аниқ натижага эришилмади.

2023 йил охирида оила хусусий терговчи Харис Верамонни ёллади. У Жин Ҳэнлоннинг шахсий кундалигини синчиклаб ўрганиб чиқди. Кундаликда аёл 2009 йил бошида қисқа муддат учрашган эркак билан муносабатларини тугатгани ҳақида ёзган эди.

Терговчиларнинг фикрича, гумондор ажралишни қабул қила олмаган ва Жин бошқа эркак билан муносабатда деб ўйлаган. Янги гувоҳлар ва аввалги кўрсатмалар қайта таҳлил қилиниб, айбловни судгача олиб чиқиш учун етарли далиллар тўпланди.

17 йилдан кейин уч ака-ука яна Критга қайтиб, онасини ўлдиришда айбланган шахсга қарши судда гувоҳлик берди. Суд жараёнида суд-тиббий эксперти Жин Ҳэнлон бошига берилган кучли зарбадан кейин ҳали тирик бўлгани ва шундан сўнг сувга ташланган бўлиши мумкинлигини маълум қилди.

Ayol kishining qo‘lida chaqaloq va yonida ikki nafar yosh bola bor.

Натижада судьялар ва ҳакамлар ҳайъати тахминан уч соатлик муҳокамадан кейин гумондорни бир овоздан қотилликда айбдор деб топди. Бироқ унинг руҳий касаллиги инобатга олиниб, жавобгарлиги қисман енгиллаштирилди.

Айбдор 10 йилга озодликдан маҳрум этилди. Бироқ Греция қонунчилигига кўра, апелляция шикояти кўриб чиқилгунча у қамоққа юборилмайди.

Ҳукм эълон қилингач, Майкл Портер: «Биз шу кун учун жуда қаттиқ курашдик. Ниҳоят онамнинг овози эшитилди», деди.

Унинг акаси Роберт эса: «Мен бегона инсонлар онамнинг ҳақиқатини тинглаб, тўғри қарор қабул қилганидан миннатдорман. Бу — ҳақиқий ғалаба», дея таъкидлади.

Ayol va uchta yosh bola tug'ilgan kun torti atrofida turishibdi.

Оиланинг адвокати Апостолос Ксиритакис ҳам бу иш унинг фаолиятидаги энг узоқ давом этган жараён бўлганини айтиб, 17 йиллик курашдан кейин адолат қарор топганини билдирди. Аммо оила апелляция жараёни ҳали олдинда эканини инобатга олган ҳолда, кураш тўлиқ якунланмаганини ҳам таъкидлади.

КритИнтерполЖан ХанлонХарис Варамон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Бугун, 15:59Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Бугун, 15:46Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Бугун, 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди