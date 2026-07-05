Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозонди
Шотландиялик уч ака-ука — Майкл, Роберт ва Дэвид Портер 17 йил давомида онаси Жин Ҳэнлоннинг қотилини жазога тортиш учун курашди. Узоқ йиллик суд жараёнлари, қайта-қайта ёпилган тергов ишлари ва умидсизликларга қарамай, улар охир-оқибат адолатга эришди.
Ҳаммаси 2009 йилда Интерполнинг қўнғироғидан бошланган. Расмийлар Жин Ҳэнлон Крит оролида бедарак йўқолганини унинг оиласига маълум қилган. 53 ёшли аёл маҳаллий болага қараши керак эди, аммо ишга бормагач, хавотир кучайган.
Орадан кўп ўтмай унинг жасади сувдан топилди. Грек расмийлари дастлаб бу воқеани бахтсиз ҳодиса деб баҳолади. Аммо фарзандлари онасидаги жароҳатлар, айниқса бошининг орқа қисмидаги қаттиқ зарба излари тасодиф эмаслигига ишонди. Улар иккинчи суд-тиббий экспертизани талаб қилди ва натижада аёл танасида кураш аломатлари борлиги аниқланди.
Шундан кейин ака-укалар адолат учун узоқ курашни бошлади. Кейинги йилларда иш тўрт марта ёпилиб, яна қайта очилди. Ҳатто икки киши нотўғри гумон қилинди, аммо ишда ҳеч қандай аниқ натижага эришилмади.
2023 йил охирида оила хусусий терговчи Харис Верамонни ёллади. У Жин Ҳэнлоннинг шахсий кундалигини синчиклаб ўрганиб чиқди. Кундаликда аёл 2009 йил бошида қисқа муддат учрашган эркак билан муносабатларини тугатгани ҳақида ёзган эди.
Терговчиларнинг фикрича, гумондор ажралишни қабул қила олмаган ва Жин бошқа эркак билан муносабатда деб ўйлаган. Янги гувоҳлар ва аввалги кўрсатмалар қайта таҳлил қилиниб, айбловни судгача олиб чиқиш учун етарли далиллар тўпланди.
17 йилдан кейин уч ака-ука яна Критга қайтиб, онасини ўлдиришда айбланган шахсга қарши судда гувоҳлик берди. Суд жараёнида суд-тиббий эксперти Жин Ҳэнлон бошига берилган кучли зарбадан кейин ҳали тирик бўлгани ва шундан сўнг сувга ташланган бўлиши мумкинлигини маълум қилди.
Натижада судьялар ва ҳакамлар ҳайъати тахминан уч соатлик муҳокамадан кейин гумондорни бир овоздан қотилликда айбдор деб топди. Бироқ унинг руҳий касаллиги инобатга олиниб, жавобгарлиги қисман енгиллаштирилди.
Айбдор 10 йилга озодликдан маҳрум этилди. Бироқ Греция қонунчилигига кўра, апелляция шикояти кўриб чиқилгунча у қамоққа юборилмайди.
Ҳукм эълон қилингач, Майкл Портер: «Биз шу кун учун жуда қаттиқ курашдик. Ниҳоят онамнинг овози эшитилди», деди.
Унинг акаси Роберт эса: «Мен бегона инсонлар онамнинг ҳақиқатини тинглаб, тўғри қарор қабул қилганидан миннатдорман. Бу — ҳақиқий ғалаба», дея таъкидлади.
Оиланинг адвокати Апостолос Ксиритакис ҳам бу иш унинг фаолиятидаги энг узоқ давом этган жараён бўлганини айтиб, 17 йиллик курашдан кейин адолат қарор топганини билдирди. Аммо оила апелляция жараёни ҳали олдинда эканини инобатга олган ҳолда, кураш тўлиқ якунланмаганини ҳам таъкидлади.
…