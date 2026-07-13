Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этди

·0·Дунё
Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этди

Москвада ҳаваскорлар ўртасида ўтказилган “планка” мусобақаси нафақат ғолиблар, балки ҳиссиётларга бой лаҳзалари билан ҳам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.

Мусобақада 8 ёшли Мила Медведева аёллар ўртасида 33 дақиқа давомида “планка” ҳолатини сақлаб, энг яхши натижани қайд этди ва ғолибликни қўлга киритди. Унинг чидамлилиги томошабинлар томонидан олқишланди.

Бироқ мусобақадан кейин интернет фойдаланувчиларининг эътибори ғолиб қизалоққа эмас, балки 20 дақиқа давомида “планка”да тура олган, машқ якунида кўз ёшларини тия олмаган болакайга қаратилди. Ҳодиса акс этган видео қисқа фурсатда миллионлаб томошаларни йиғди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг бир қисми болакайнинг матонати ва сабрига қойил қолиб, унга далда сўзларини йўллаган бўлса, бошқалар мусобақа ғолиби бўлган Мила Медведеванинг ютуғи бу муҳокамалар соясида қолиб кетганини таъкидламоқда. Шу тариқа мусобақа натижасидан кўра, ундаги ҳиссиётларга бой лаҳзалар кўпроқ эътибор қозонди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиБугун, 21:54Имо-ишора тилини тушунган лабрадор интернет юлдузига айландиИмо-ишора тилини тушунган лабрадор интернет юлдузига айландиБугун, 21:50Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиИссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиБугун, 19:48Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиБугун, 18:16Бангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБангкокдаги фожиали ёнғин бар ичидагиларни тириклайин қамаб қўйдиБугун, 17:55Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилдиБугун, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди