Қўқинчли ҳолат: Индонезияда 350 йил аввал вафот этган жасад ҳанузгача уйда сақланиб келмоқда

·2·Дунё
Қўқинчли ҳолат: Индонезияда 350 йил аввал вафот этган жасад ҳанузгача уйда сақланиб келмоқда

Орадан қарийб 350 йил ўтган бўлса-да, унинг жасади ҳанузгача сақланиб келмоқда. Индонезиянинг Papua тоғли ҳудудидаги Жиwика қишлоғида Дани халқига мансуб қадимий мумия аждод сифатида асраб-авайланади.

Маҳаллий манбаларга кўра, мумия Wim Motok Mabel исмли жангчи бошлиққа тегишли. Унинг ёши тахминан 350 йил деб ҳисобланади.

Дани халқининг қадимий анъанасига кўра, марҳумнинг жасади махсус усулда тутун ёрдамида қуритилган. Бу жараён парчаланишни секинлаштириб, жасаднинг узоқ вақт сақланишига имкон берган.

Аммо бу мумия оддий тарихий экспонат эмас. Дани халқи уни аждод сифатида қадрлайди ва махсус анъанавий уйда сақлайди. Мазкур урф-одат аждодлар хотирасини асраш ҳамда уларнинг тарихини кейинги авлодларга етказиш билан боғлиқ.

Бугунги кунда Жиwикадаги ушбу мумия Papua ҳудудининг энг ноодатий маданий анъаналаридан бири сифатида қизиқиш уйғотмоқда.

Дани халқПапуаВим Моток МабелЖивика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушди27 август 21:57Бир йил қидирилган ядро тадқиқотчисининг жасади топилдиБир йил қидирилган ядро тадқиқотчисининг жасади топилди2 июн 14:2948 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди30 июл 01:25Индонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашдиИндонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашди6 май 21:39Одам савдосида гумонланган ўзбекистонлик аёл Туркияда ушландиОдам савдосида гумонланган ўзбекистонлик аёл Туркияда ушландиБугун 14:32Икки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юбордиИкки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юбордиБугун 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?