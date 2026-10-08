Қўқинчли ҳолат: Индонезияда 350 йил аввал вафот этган жасад ҳанузгача уйда сақланиб келмоқда
Орадан қарийб 350 йил ўтган бўлса-да, унинг жасади ҳанузгача сақланиб келмоқда. Индонезиянинг Papua тоғли ҳудудидаги Жиwика қишлоғида Дани халқига мансуб қадимий мумия аждод сифатида асраб-авайланади.
Маҳаллий манбаларга кўра, мумия Wim Motok Mabel исмли жангчи бошлиққа тегишли. Унинг ёши тахминан 350 йил деб ҳисобланади.
Дани халқининг қадимий анъанасига кўра, марҳумнинг жасади махсус усулда тутун ёрдамида қуритилган. Бу жараён парчаланишни секинлаштириб, жасаднинг узоқ вақт сақланишига имкон берган.
Аммо бу мумия оддий тарихий экспонат эмас. Дани халқи уни аждод сифатида қадрлайди ва махсус анъанавий уйда сақлайди. Мазкур урф-одат аждодлар хотирасини асраш ҳамда уларнинг тарихини кейинги авлодларга етказиш билан боғлиқ.
Бугунги кунда Жиwикадаги ушбу мумия Papua ҳудудининг энг ноодатий маданий анъаналаридан бири сифатида қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…