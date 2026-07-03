Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташланди
Индонезиянинг Папуа ҳудудида қуролли исёнчилар томонидан амалга оширилган навбатдаги ҳужум халқаро ҳамжамият эътиборини тортди. Ҳодиса оқибатида америкалик учувчи ҳалок бўлгани, фуқаролик самолёти эса ёқиб юборилгани хабар қилинмоқда.
Reuters маълумотига кўра, воқеа 2 июль куни Тоғли Папуа провинциясидаги Яҳукимо ҳудудида содир бўлган. Маҳаллий айирмачи гуруҳ — «Ғарбий Папуа миллий озодлик армияси» (TPNPB) вакили Себби Самбом ҳужум учун масъулиятни ўз зиммасига олди.
Унинг таъкидлашича, америкалик учувчи Николас Ф. Госселин бошқарувидаги самолёт қўнганидан кейин қуролли шахслар томонидан ҳужумга учраган. Натижада учувчи отиб ўлдирилган, самолёт эса ёқиб юборилган. Исёнчиларнинг иддаосича, ушбу ҳаво кемаси аввал ҳам Индонезия ҳарбийларини ташишда фойдаланилган.
Индонезия полицияси ва армиясининг Папуадаги қўшма операцияси вакили Юсуф Сутежо маҳаллий аэропортда самолёт ёнган ҳолда топилганини тасдиқлади. Бироқ у ҳозирча учувчининг ҳалок бўлгани ёки ҳужум айнан исёнчилар томонидан амалга оширилганини расман тасдиқламаганини маълум қилди.
Расмий маълумотларга кўра, самолёт бортида учувчидан ташқари яна етти нафар йўловчи бўлган. Уларнинг барчаси маҳаллий аҳоли вакиллари экани қайд этилган.
TPNPB вакили мазкур ҳужумни Индонезия ва АҚШ ҳукуматларига йўлланган сиёсий огоҳлантириш сифатида баҳолади. Шунингдек, у исёнчилар назоратидаги ҳудудларга фуқаролик самолётлари қатнови давом этса, бундай ҳужумлар яна такрорланиши мумкинлигини билдирди.
Ҳодиса юзасидан АҚШнинг Жакартадаги элчихонаси ҳозирча расмий муносабат билдирмаган. Индонезия Транспорт вазирлиги эса самолёт қўнганидан сўнг у билан алоқа узилганини маълум қилди.
…