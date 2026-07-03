Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташланди

·42·Дунё
Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташланди

Индонезиянинг Папуа ҳудудида қуролли исёнчилар томонидан амалга оширилган навбатдаги ҳужум халқаро ҳамжамият эътиборини тортди. Ҳодиса оқибатида америкалик учувчи ҳалок бўлгани, фуқаролик самолёти эса ёқиб юборилгани хабар қилинмоқда.

Reuters маълумотига кўра, воқеа 2 июль куни Тоғли Папуа провинциясидаги Яҳукимо ҳудудида содир бўлган. Маҳаллий айирмачи гуруҳ — «Ғарбий Папуа миллий озодлик армияси» (TPNPB) вакили Себби Самбом ҳужум учун масъулиятни ўз зиммасига олди.

Унинг таъкидлашича, америкалик учувчи Николас Ф. Госселин бошқарувидаги самолёт қўнганидан кейин қуролли шахслар томонидан ҳужумга учраган. Натижада учувчи отиб ўлдирилган, самолёт эса ёқиб юборилган. Исёнчиларнинг иддаосича, ушбу ҳаво кемаси аввал ҳам Индонезия ҳарбийларини ташишда фойдаланилган.

Индонезия полицияси ва армиясининг Папуадаги қўшма операцияси вакили Юсуф Сутежо маҳаллий аэропортда самолёт ёнган ҳолда топилганини тасдиқлади. Бироқ у ҳозирча учувчининг ҳалок бўлгани ёки ҳужум айнан исёнчилар томонидан амалга оширилганини расман тасдиқламаганини маълум қилди.

Расмий маълумотларга кўра, самолёт бортида учувчидан ташқари яна етти нафар йўловчи бўлган. Уларнинг барчаси маҳаллий аҳоли вакиллари экани қайд этилган.

TPNPB вакили мазкур ҳужумни Индонезия ва АҚШ ҳукуматларига йўлланган сиёсий огоҳлантириш сифатида баҳолади. Шунингдек, у исёнчилар назоратидаги ҳудудларга фуқаролик самолётлари қатнови давом этса, бундай ҳужумлар яна такрорланиши мумкинлигини билдирди.

Ҳодиса юзасидан АҚШнинг Жакартадаги элчихонаси ҳозирча расмий муносабат билдирмаган. Индонезия Транспорт вазирлиги эса самолёт қўнганидан сўнг у билан алоқа узилганини маълум қилди.

Папуа-ТазоранРеутерсНиколас Ф. ГосселинИндонезияДжакарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиБугун, 09:33Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Бугун, 02:46Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиКеча, 22:00Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиКеча, 21:2628 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди