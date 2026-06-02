Бир йил қидирилган ядро тадқиқотчисининг жасади топилди
АҚШнинг Нью-Мексико штатида бир йилдан зиёд вақт давомида қидирувда бўлган Лос-Аламос миллий лабораторияси ходимига тегишли жасад қолдиқлари аниқланди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар қилди.
Маълум қилинишича, топилган жасад қолдиқлари охирги марта 2025 йил 26 июнь куни штат автомагистрали ҳудудида кўринган 53 ёшли Мелисса Касиасга тегишли бўлган. Уни сайёҳ 2026 йил 28 май куни Карсон миллий ўрмонининг Макгаффи тизмаси ҳудудидан топган.
Марҳуманинг меҳнат фаолияти космик, мудофаа ва ядровий тадқиқотлар билан боғлиқ бўлган. У кейинги ойларда бедарак йўқолган ёки вафот этган америкалик олимлар қаторига қўшилди. Ушбу ҳолатларнинг айримлари ўз жонига қасд қилиш сифатида баҳоланган бўлса, бошқалари турли сабаблар билан изоҳланган.
Бироқ мазкур воқеалар интернетда турли тахминлар ва фитна назарияларининг кенгайишига сабаб бўлиб, ҳатто Конгресс аъзоларининг ҳам эътиборини тортди. Шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трампдан ҳам мазкур ҳолатларни жиддий кўриб чиқиш ва текширув ўтказиш сўралган.
Полиция маълумотига кўра, Касиаснинг шахси Нью-Мексико тиббий экспертиза идораси билан ҳамкорликда тасдиқланган. Унинг ўлимига нима сабаб бўлгани ҳозирча маълум эмас. Касиаснинг ғойиб бўлиши билан боғлиқ тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Касиас қандай ғойиб бўлган?
2025 йил июль ойида NBC телеканалига берган интервьюсида Касиаснинг турмуш ўртоғи Марк уни охирги марта 26 июнь куни соат 06:15 да кўрганини айтган. Унинг таъкидлашича, ўша куни рафиқасини АҚШ ядровий қуроллар захирасини сақлашда иштирок этувчи объектга олиб борган.
Маркнинг сўзларига кўра, Мелисса хизмат вазифаси билан лабораториянинг 40 квадрат миллик кампусидаги бошқа нуқтага боришни режалаштирган. Шу билан бирга, у оилавий автомобилни соат 11:00 гача қайтариши керак бўлган.
Кейинчалик терговчилар Мелисса кутилмаганда ўша куни эрталаб уйига қайтиб келганини аниқлади. Қизи Сиэрра унинг нега соат 07:45 да уйга қайтганини сўраганда, онаси бейжигини унутиб қолдирганини айтган.
Мелисса белгиланган вақтда автомобилни қайтармаганида, Марк аввал уни иш билан банд деб ўйлаган. Бироқ орадан кўп ўтмай, Мелиссанинг раҳбари қўнғироқ қилиб, унинг қаердалиги билан қизиққан.
Тергов маълумотларига кўра, Мелисса охирги марта тахминан соат 14:18 да кўрилган. Ўшанда оиланинг таниши уни Нью-Мексико штатидаги 518-магистрал йўли бўйлаб шарқ томон ҳаракатланаётганини кўрган.
Терговчилар Мелиссанинг барча шахсий буюмлари, жумладан сумкаси ва «тозаланган» телефонларини унинг уйидан топган. Жасад қолдиқлари аниқлангач, марҳуманинг оила аъзолари унинг жасади аввал ҳам қидирув ишлари олиб борилган ҳудуддан топилганини маълум қилди.
…