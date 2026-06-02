Бир йил қидирилган ядро тадқиқотчисининг жасади топилди

·1.6K·Дунё
Бир йил қидирилган ядро тадқиқотчисининг жасади топилди

АҚШнинг Нью-Мексико штатида бир йилдан зиёд вақт давомида қидирувда бўлган Лос-Аламос миллий лабораторияси ходимига тегишли жасад қолдиқлари аниқланди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар қилди.

Маълум қилинишича, топилган жасад қолдиқлари охирги марта 2025 йил 26 июнь куни штат автомагистрали ҳудудида кўринган 53 ёшли Мелисса Касиасга тегишли бўлган. Уни сайёҳ 2026 йил 28 май куни Карсон миллий ўрмонининг Макгаффи тизмаси ҳудудидан топган.

«Терговчилар жасад қолдиқлари яқинидан тўппонча ҳам топилганини аниқлади», дейилади штат полицияси тарқатган баёнотда.

Марҳуманинг меҳнат фаолияти космик, мудофаа ва ядровий тадқиқотлар билан боғлиқ бўлган. У кейинги ойларда бедарак йўқолган ёки вафот этган америкалик олимлар қаторига қўшилди. Ушбу ҳолатларнинг айримлари ўз жонига қасд қилиш сифатида баҳоланган бўлса, бошқалари турли сабаблар билан изоҳланган.

Бироқ мазкур воқеалар интернетда турли тахминлар ва фитна назарияларининг кенгайишига сабаб бўлиб, ҳатто Конгресс аъзоларининг ҳам эътиборини тортди. Шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трампдан ҳам мазкур ҳолатларни жиддий кўриб чиқиш ва текширув ўтказиш сўралган.

Полиция маълумотига кўра, Касиаснинг шахси Нью-Мексико тиббий экспертиза идораси билан ҳамкорликда тасдиқланган. Унинг ўлимига нима сабаб бўлгани ҳозирча маълум эмас. Касиаснинг ғойиб бўлиши билан боғлиқ тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Касиас қандай ғойиб бўлган?

2025 йил июль ойида NBC телеканалига берган интервьюсида Касиаснинг турмуш ўртоғи Марк уни охирги марта 26 июнь куни соат 06:15 да кўрганини айтган. Унинг таъкидлашича, ўша куни рафиқасини АҚШ ядровий қуроллар захирасини сақлашда иштирок этувчи объектга олиб борган.

Маркнинг сўзларига кўра, Мелисса хизмат вазифаси билан лабораториянинг 40 квадрат миллик кампусидаги бошқа нуқтага боришни режалаштирган. Шу билан бирга, у оилавий автомобилни соат 11:00 гача қайтариши керак бўлган.

«Ўша куни мен у билан деярли охирги марта суҳбатлашдим», деди Марк.

Кейинчалик терговчилар Мелисса кутилмаганда ўша куни эрталаб уйига қайтиб келганини аниқлади. Қизи Сиэрра унинг нега соат 07:45 да уйга қайтганини сўраганда, онаси бейжигини унутиб қолдирганини айтган.

«Объектга кириш учун бейжик талаб қилинади ва у ўша куни уни кўрсатган», деди Марк.

Мелисса белгиланган вақтда автомобилни қайтармаганида, Марк аввал уни иш билан банд деб ўйлаган. Бироқ орадан кўп ўтмай, Мелиссанинг раҳбари қўнғироқ қилиб, унинг қаердалиги билан қизиққан.

«У мендан: “Мелисса яхшими?” деб сўради. Мен эса “Ҳа, у ишда бўлиши керак”, дедим. Аммо у “йўқ, у ишда эмас”, деб жавоб берди», деб хотирлайди Марк.

Тергов маълумотларига кўра, Мелисса охирги марта тахминан соат 14:18 да кўрилган. Ўшанда оиланинг таниши уни Нью-Мексико штатидаги 518-магистрал йўли бўйлаб шарқ томон ҳаракатланаётганини кўрган.

Терговчилар Мелиссанинг барча шахсий буюмлари, жумладан сумкаси ва «тозаланган» телефонларини унинг уйидан топган. Жасад қолдиқлари аниқлангач, марҳуманинг оила аъзолари унинг жасади аввал ҳам қидирув ишлари олиб борилган ҳудуддан топилганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради