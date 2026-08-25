Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)

·2·Дунё
Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)

Денгиз тубида одатдагидек сузиб юриш ўрнига, гўёки оёқлари бордек ҳаракатланадиган акула олимларни ҳайратга солди. Папуа — Янги Гвинея соҳилларида илмий жиҳатдан аввал номаълум бўлган янги акула тури аниқланди.

Янги турга Hemiscyllium dudgeonae илмий номи берилган. У «Даджоннинг юрувчи акуласи» деб аталади ва акулашунос Кристин Даджон шарафига номланган. Мутахассислар уни Папуа — Янги Гвинеянинг жануби-шарқий қисмидаги Милн-Бей ҳудудида ўтказилган тадқиқотлар вақтида аниқлашган.

Акула эмас, гўё денгизда «юради»

Бу жонзотнинг энг ҳайратланарли жиҳати — унинг ҳаракатланиш усули.

Юрувчи акулалар оддий акулалар каби сузишни ҳам билади. Аммо саёз сувда, маржон қоялар ва денгиз тубида ҳаракатланганда кўкрак ҳамда тос сузгичларидан худди оёқ каби фойдаланади. Шу сабабли улар сув остида «юраётгандек» кўринади.

Тадқиқотчилар янги тур вакилларини тунги дайвинглар пайтида кузатган. Уларнинг танасидаги ўзига хос оқ чизиқлар ва майда жигарранг нуқталар бошқа юрувчи акулалардан ажралиб туришига ёрдам берган.

Olapaya akulasi dengiz tubidagi toshlar orasida suzib yuribdi.

Фақат битта ҳудудда учрайди

Янги акула турининг яна бир ғайриоддий жиҳати — унинг яшаш ҳудуди ниҳоятда кичик.

Олимлар Hemiscyllium dudgeonae фақат Папуа — Янги Гвинеянинг жануби-шарқий қисмидаги чекланган ҳудудда учрашини аниқлаган. Мутахассислар унинг тарқалиш майдони юрувчи акулалар орасида энг кичикларидан бири эканини таъкидламоқда.

Шу сабабли олимлар янги турнинг келажагидан ҳам хавотирда. Яшаш ҳудудининг чеклангани уни табиий муҳитдаги ўзгаришлар, балиқчилик ва маржон рифларининг зарарланиши олдида заиф қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаБугун, 20:47Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди