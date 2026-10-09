Кўзи ожиз мушукнинг ёмғирни ҳис қилаётгани акс этган видео барчани таъсирлантирди (видео)
Дераза ёнида хотиржам ўтирган мушук ташқарида ёғаётган ёмғирни кузатаётгандек кўринади. Аммо унинг кўзлари кўрмайди. Шундай бўлса-да, у ёмғирли лаҳзаларни ўзига хос тарзда ҳис қилади: томчиларнинг майин овозини тинглайди, ҳаводаги намлик ҳидини сезади ва салқин шабадани туяди.
Ушбу манзара акс этган видео миллионлаб инсонларнинг эътиборини тортди. У кўпчиликка оддий, аммо чуқур бир ҳақиқатни эслатди: дунёнинг гўзаллигини ҳис қилиш учун фақат кўришнинг ўзи кифоя эмас.
Баъзан атрофимиздаги мўъжизаларни пайқаш учун шунчаки шошилмаслик, товушларга қулоқ тутиш ва айни лаҳзани бутун борлиғимиз билан ҳис қилишнинг ўзи етарли.
Изоҳлар 0
…