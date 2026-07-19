Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди

·78·Дунё
Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди

Туркиянинг Бурса шаҳрида бахтсиз ҳодисага учраган Ўзбекистон фуқароси юртимизга олиб келинди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, фуқаро З.Н. ишлаш мақсадида Туркияга борган вақтда бахтсиз ҳодисага учраб, турар жойнинг учинчи қаватидан қулаб тушган. Оқибатда у турли даражадаги тан жароҳатларини олган.

Ҳодиса содир бўлиши билан жабрланувчига шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилиб, у шифохонага ётқизилган. Шифокорлар назорати остида зарур даволаш муолажалари амалга оширилган.

Бош консулхона маълумотига кўра, воқеадан хабар топган Бурса шаҳрида истиқомат қилаётган ҳамюртларимиз бирлашиб, кўнгилли равишда навбатчилик ташкил этган. Улар фуқаронинг даволаниши, парвариши ва эҳтиёжларини таъминлашда фаол иштирок этган.

Шунингдек, Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги ҳамкорлигида зарур ташкилий ишлар бажарилиб, фуқаро муваффақиятли равишда Туркиядан Ўзбекистонга қайтарилган.

Расмийлар инсонпарварлик ва ҳамжиҳатлик намунасини намоён этган Бурса шаҳридаги кўнгилли ўзбекистонликларга, шунингдек, «Ўзбек хотин-қизларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамияти»га кўрсатган беғараз ёрдами учун самимий миннатдорлик билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиБугун, 16:16“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?