“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари
25 июн куни Андижон шаҳрида пиёдалар ўтиш жойида содир бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси жамоатчиликни ларзага солди. Катта тезликда ҳаракатланган Malibu (60Z511ZZ) автомобили набираларини боғчадан олиб қайтаётган ва пиёдалар йўлакчасини кесиб ўтаётган буви ва унинг икки нафар набирасини уриб юборди. Оқибатда уларнинг икки нафари воқеа жойида ҳалок бўлди.
Марҳумларнинг яқинлари сўзларига кўра, фожиага сабаб бўлган Malibu ҳайдовчиси ҳодиса вақтида юқори тезликда ҳаракатланаётган БМW (60Y017KB) автомобили билан пойгалашаётган бўлган. Уларнинг иддао қилишича, айнан шу ҳолат фожианинг келиб чиқишига сабаб бўлган.
Яқинлар яна бир даҳшатли ҳолатни ҳам маълум қилган. Уларнинг айтишича, зарба оқибатида жабрланган болалардан бири Malibu автомобили томонидан қарийб 100 метр масофагача судраб кетилган.
Гувоҳларнинг сўзларига кўра, пойгалашаётган икки автомобил жуда юқори тезликда ҳаракатланган. Уларнинг тахминича, автомобилларнинг тезлиги 100 км/соатдан юқори, тахминан 120–130 км/соат атрофида бўлган.
Таъкидланишича, ушбу пиёдалар ўтиш жойида аввал светофор бўлмаган. Фожиадан сўнг мазкур ҳудудга светофор ўрнатилган.
Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фуқаролар йўл ҳаракати қоидаларига риоя этиш, тезликни оширмаслик ва пиёдалар хавфсизлигини кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.
…