“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари

·33·Жамият
“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари

25 июн куни Андижон шаҳрида пиёдалар ўтиш жойида содир бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси жамоатчиликни ларзага солди. Катта тезликда ҳаракатланган Malibu (60Z511ZZ) автомобили набираларини боғчадан олиб қайтаётган ва пиёдалар йўлакчасини кесиб ўтаётган буви ва унинг икки нафар набирасини уриб юборди. Оқибатда уларнинг икки нафари воқеа жойида ҳалок бўлди.

Марҳумларнинг яқинлари сўзларига кўра, фожиага сабаб бўлган Malibu ҳайдовчиси ҳодиса вақтида юқори тезликда ҳаракатланаётган БМW (60Y017KB) автомобили билан пойгалашаётган бўлган. Уларнинг иддао қилишича, айнан шу ҳолат фожианинг келиб чиқишига сабаб бўлган.

Яқинлар яна бир даҳшатли ҳолатни ҳам маълум қилган. Уларнинг айтишича, зарба оқибатида жабрланган болалардан бири Malibu автомобили томонидан қарийб 100 метр масофагача судраб кетилган.

Гувоҳларнинг сўзларига кўра, пойгалашаётган икки автомобил жуда юқори тезликда ҳаракатланган. Уларнинг тахминича, автомобилларнинг тезлиги 100 км/соатдан юқори, тахминан 120–130 км/соат атрофида бўлган.

Таъкидланишича, ушбу пиёдалар ўтиш жойида аввал светофор бўлмаган. Фожиадан сўнг мазкур ҳудудга светофор ўрнатилган.

Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фуқаролар йўл ҳаракати қоидаларига риоя этиш, тезликни оширмаслик ва пиёдалар хавфсизлигини кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.

АндижонМалибуБМВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?Бугун, 13:16Бекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБугун, 13:09Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Бугун, 13:05Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Tashkent City'да жазирамада декоратив ҳовузга тушиб чўмилган икки эркак муҳокама марказида! (видео)Бугун, 12:08Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Андижонда сохта чеклар орқали 38,3 млрд сўм талон-торож қилинди...Бугун, 11:36Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди