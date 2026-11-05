Николас Кейж меҳмонхонада яшамоқда: Голливуд юлдузи нима сабабдан сарсон бўлиб қолди?

·0·Дунё
Николас Кейж меҳмонхонада яшамоқда: Голливуд юлдузи нима сабабдан сарсон бўлиб қолди?

Голливуд юлдузи, «Оскар» мукофоти соҳиби Николас Кейж Калифорниянинг нуфузли Малибу шаҳридаги ҳашаматли уйи яқинида содир бўлган ер ўпирилиши туфайли бошпанасиз қолиб, меҳмонхоналарда кун кечираётганини маълум қилди. People нашри хабарига кўра, таниқли актёр бу ҳақда Los Angeles Comic Con тадбиридаги чиқиши чоғида кутилмаган тарзда очиқлаган.

«Мен ҳозир бир оз уйсизман. Малибудаги уйим билан боғлиқ кўнгилсизлик юз берди, шу сабабли ҳозирча меҳмонхонама-меҳмонхона яшаб юрибман», — дея тан олди актёр.

10,5 миллион долларлик қароргоҳ остонасидаги 7,6 метрлик жарлик

Николас Кейж ушбу ҳашаматли қароргоҳни 2024 йилда 10,5 миллион доллар эвазига сотиб олган эди. Бироқ табиат кучлари қимматбаҳо мулкка жиддий хавф солди:

  • Улкан ўранинг ҳосил бўлиши: 8 сентябрь куни уйга яқин ҳудудда чуқурлиги қарийб 7,6 метр, майдони эса 9 га 18 метр бўлган баҳайбат ер ўпирилиши юз берган;

  • Йўллар ва инфратузилманинг вайрон бўлиши: Жарлик асосий кириш йўлининг катта қисмини ювиб кетган ва аҳолини ўз уйларига хавфсиз етиб бориш имкониятидан бутунлай маҳрум қилган. Шунингдек, ер ости коммуникациялари, жумладан, газ қувурлари ҳам шикастланган;

  • Океан томон силжиш: Ҳодисага соҳилнинг кучли эрозияси, кучли бўрон тўлқинлари ва сувнинг ғайритабиий кўтарилиши (прилив) сабаб бўлган. Емирилиш жараёни тўхтамай, океан томон кенгайишда давом этмоқда.

Малибуда фавқулодда ҳолат: Ўнлаб оилалар эвакуация қилинди

Шаҳар маъмурияти хавф кўламини ҳисобга олиб, зудлик билан фавқулодда ҳолат режимини эълон қилди:

  • 31 та хонадон хавф остида: Жами 31 та уй аҳолиси хавфсиз жойларга кўчирилган;

  • Тўлиқ тарк этиш талаби: Улардан 7 та уй эгаларига бевосита қулаш хавфи сабабли зудлик билан уйни бўшатиш бўйича расмий кўрсатма берилган бўлса, яна 24 та хонадон хавфсиз кириш йўллари йўқолгани боис ташландиқ ҳолатда қолган.

Актёр ҳаётидаги бошқа шов-шувли ўзгаришлар

Таъкидлаш жоизки, Николас Кейж аслида машҳур кинорежиссёр Фрэнсис Форд Копполанинг жияни ҳисобланади. У карьерасининг бошиданоқ ўз кучи билан муваффақиятга эришиш ва машҳур қариндошининг соясида қолмаслик мақсадида тахаллус олган эди.

Жорий йилнинг май ойида эса актёр ўзига туғилганда берилган асл Коппола фамилиясидан расман воз кечиб, ҳужжатларда ҳам мустақил Кейж номини мустаҳкамлаб қўйгани маълум бўлган эди.

Николас КейжМалибуLos Angeles Comic ConЕр ўпирилиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)16 октябр 22:54«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда9 июл 10:24Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолди12 сентябр 07:21“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари6 июл 13:18Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетди2 июл 12:05Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилди2 июл 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди