Николас Кейж меҳмонхонада яшамоқда: Голливуд юлдузи нима сабабдан сарсон бўлиб қолди?
Голливуд юлдузи, «Оскар» мукофоти соҳиби Николас Кейж Калифорниянинг нуфузли Малибу шаҳридаги ҳашаматли уйи яқинида содир бўлган ер ўпирилиши туфайли бошпанасиз қолиб, меҳмонхоналарда кун кечираётганини маълум қилди. People нашри хабарига кўра, таниқли актёр бу ҳақда Los Angeles Comic Con тадбиридаги чиқиши чоғида кутилмаган тарзда очиқлаган.
«Мен ҳозир бир оз уйсизман. Малибудаги уйим билан боғлиқ кўнгилсизлик юз берди, шу сабабли ҳозирча меҳмонхонама-меҳмонхона яшаб юрибман», — дея тан олди актёр.
10,5 миллион долларлик қароргоҳ остонасидаги 7,6 метрлик жарлик
Николас Кейж ушбу ҳашаматли қароргоҳни 2024 йилда 10,5 миллион доллар эвазига сотиб олган эди. Бироқ табиат кучлари қимматбаҳо мулкка жиддий хавф солди:
Улкан ўранинг ҳосил бўлиши: 8 сентябрь куни уйга яқин ҳудудда чуқурлиги қарийб 7,6 метр, майдони эса 9 га 18 метр бўлган баҳайбат ер ўпирилиши юз берган;
Йўллар ва инфратузилманинг вайрон бўлиши: Жарлик асосий кириш йўлининг катта қисмини ювиб кетган ва аҳолини ўз уйларига хавфсиз етиб бориш имкониятидан бутунлай маҳрум қилган. Шунингдек, ер ости коммуникациялари, жумладан, газ қувурлари ҳам шикастланган;
Океан томон силжиш: Ҳодисага соҳилнинг кучли эрозияси, кучли бўрон тўлқинлари ва сувнинг ғайритабиий кўтарилиши (прилив) сабаб бўлган. Емирилиш жараёни тўхтамай, океан томон кенгайишда давом этмоқда.
Малибуда фавқулодда ҳолат: Ўнлаб оилалар эвакуация қилинди
Шаҳар маъмурияти хавф кўламини ҳисобга олиб, зудлик билан фавқулодда ҳолат режимини эълон қилди:
31 та хонадон хавф остида: Жами 31 та уй аҳолиси хавфсиз жойларга кўчирилган;
Тўлиқ тарк этиш талаби: Улардан 7 та уй эгаларига бевосита қулаш хавфи сабабли зудлик билан уйни бўшатиш бўйича расмий кўрсатма берилган бўлса, яна 24 та хонадон хавфсиз кириш йўллари йўқолгани боис ташландиқ ҳолатда қолган.
Актёр ҳаётидаги бошқа шов-шувли ўзгаришлар
Таъкидлаш жоизки, Николас Кейж аслида машҳур кинорежиссёр Фрэнсис Форд Копполанинг жияни ҳисобланади. У карьерасининг бошиданоқ ўз кучи билан муваффақиятга эришиш ва машҳур қариндошининг соясида қолмаслик мақсадида тахаллус олган эди.
Жорий йилнинг май ойида эса актёр ўзига туғилганда берилган асл Коппола фамилиясидан расман воз кечиб, ҳужжатларда ҳам мустақил Кейж номини мустаҳкамлаб қўйгани маълум бўлган эди.
Изоҳлар 0
…