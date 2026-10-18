Тожикистон бош муфтийси Россиядаги муҳожирларга муҳим чақириқ билан чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тожикистон бош муфтийси Саидмукаррам Абдуқодирзода Россиядаги тожикистонлик муҳожирларни оилавий алоқаларни сақлаш, фарзандлар тарбиясида фаол иштирок этиш ва миллий қадриятларни унутмасликка чақирди.
- У мусофирликда юрган ватандошларни бир-бирини қўллаб-қувватлашга, она тилини асраб-авайлашга ҳамда ота-оналарнинг дуосини олишга ундади.
Тожикистон Уламолар кенгаши раиси, бош муфтий Саидмукаррам Абдуқодирзода Россия Федерациясида меҳнат қилаётган муҳожирлар билан учрашиб, уларни оилавий масъулият, фарзандлар тарбияси ва миллий қадриятларни унутмасликка чақирди.
«Азия плюс» агентлиги берган хабарга кўра, диний етакчининг навбатдаги учрашуви Бошқирдистон пойтахти Уфа шаҳридаги диний масканлардан бирида бўлиб ўтди.
«Фарзандлар тарбиясида фаол иштирок этинг»: Муфтийнинг асосий тавсиялари
15 октябрь куни бўлиб ўтган самимий мулоқот давомида бош муфтий мусофирчиликда юрган фуқароларнинг энг оғриқли ва муҳим бурчларига алоҳида эътибор қаратди:
Оила билан доимий алоқа: Муфтий муҳожирларга ўз оилалари, жуфти ҳалоллари билан мунтазам алоқада бўлиб туриш, уларни ёлғизлатиб қўймаслик ва рўзғордан хабардор бўлишни қатъий тавсия этди;
Фарзандлар тарбиясига масъулият: Узоқда бўлиш болалар тарбиясидан четда қолишга баҳона бўлолмаслигини, ота сифатида фарзандларнинг келажаги, одоб-ахлоқи ва таълимида фаол иштирок этиш бурч эканини таъкидлади;
Ўзаро ёрдам ва ҳурмат: Мусофир юртдаги ватандошларни бир-бирини қўллаб-қувватлашга, аҳилликни сақлашга ва бирдам бўлишга ундади.
Миллий қадриятлар, она тили ва ота-она панди
Саидмукаррам Абдуқодирзода ўз маърузасида инсоннинг маънавий илдизлари унинг ҳимоя қалқони эканини ёдга солди:
Одоб-ахлоқ ва она тилига эҳтиром: Хорижда яшаб, ишлаётганда ҳам миллий ўзликни, бой одоб-ахлоқ меъёрларини йўқотмаслик ҳамда она тилини асраб-авайлаш зарурлиги қайд этилди;
Ота-она маслаҳати: Кекса ота-оналарнинг ҳолидан хабар олиш, уларнинг дуосини олиш ва маслаҳатларига қулоқ тутиш фарзандликнинг энг олий вазифаси экани айтиб ўтилди;
Ватанга садоқат: Муфтий ўз юртига, халқига ва энг яқин инсонларига бўлган садоқат ҳар бир мусулмон учун муқаддас бурч бўлиб қолишини яна бир бор таъкидлади.
Ушбу самимий даъват нафақат тожикистонлик, балки бутун Марказий Осиёдан хорижда меҳнат қилаётган миллионлаб муҳожирлар учун муҳим ҳаётий ва маънавий эслатма бўлиб хизмат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…