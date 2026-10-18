Тожикистон бош муфтийси Россиядаги муҳожирларга муҳим чақириқ билан чиқди

·8·Дунё
Тожикистон бош муфтийси Россиядаги муҳожирларга муҳим чақириқ билан чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тожикистон бош муфтийси Саидмукаррам Абдуқодирзода Россиядаги тожикистонлик муҳожирларни оилавий алоқаларни сақлаш, фарзандлар тарбиясида фаол иштирок этиш ва миллий қадриятларни унутмасликка чақирди.
  • У мусофирликда юрган ватандошларни бир-бирини қўллаб-қувватлашга, она тилини асраб-авайлашга ҳамда ота-оналарнинг дуосини олишга ундади.

Тожикистон Уламолар кенгаши раиси, бош муфтий Саидмукаррам Абдуқодирзода Россия Федерациясида меҳнат қилаётган муҳожирлар билан учрашиб, уларни оилавий масъулият, фарзандлар тарбияси ва миллий қадриятларни унутмасликка чақирди.

«Азия плюс» агентлиги берган хабарга кўра, диний етакчининг навбатдаги учрашуви Бошқирдистон пойтахти Уфа шаҳридаги диний масканлардан бирида бўлиб ўтди.

«Фарзандлар тарбиясида фаол иштирок этинг»: Муфтийнинг асосий тавсиялари

15 октябрь куни бўлиб ўтган самимий мулоқот давомида бош муфтий мусофирчиликда юрган фуқароларнинг энг оғриқли ва муҳим бурчларига алоҳида эътибор қаратди:

  • Оила билан доимий алоқа: Муфтий муҳожирларга ўз оилалари, жуфти ҳалоллари билан мунтазам алоқада бўлиб туриш, уларни ёлғизлатиб қўймаслик ва рўзғордан хабардор бўлишни қатъий тавсия этди;

  • Фарзандлар тарбиясига масъулият: Узоқда бўлиш болалар тарбиясидан четда қолишга баҳона бўлолмаслигини, ота сифатида фарзандларнинг келажаги, одоб-ахлоқи ва таълимида фаол иштирок этиш бурч эканини таъкидлади;

  • Ўзаро ёрдам ва ҳурмат: Мусофир юртдаги ватандошларни бир-бирини қўллаб-қувватлашга, аҳилликни сақлашга ва бирдам бўлишга ундади.

Миллий қадриятлар, она тили ва ота-она панди

Саидмукаррам Абдуқодирзода ўз маърузасида инсоннинг маънавий илдизлари унинг ҳимоя қалқони эканини ёдга солди:

  • Одоб-ахлоқ ва она тилига эҳтиром: Хорижда яшаб, ишлаётганда ҳам миллий ўзликни, бой одоб-ахлоқ меъёрларини йўқотмаслик ҳамда она тилини асраб-авайлаш зарурлиги қайд этилди;

  • Ота-она маслаҳати: Кекса ота-оналарнинг ҳолидан хабар олиш, уларнинг дуосини олиш ва маслаҳатларига қулоқ тутиш фарзандликнинг энг олий вазифаси экани айтиб ўтилди;

  • Ватанга садоқат: Муфтий ўз юртига, халқига ва энг яқин инсонларига бўлган садоқат ҳар бир мусулмон учун муқаддас бурч бўлиб қолишини яна бир бор таъкидлади.

Ушбу самимий даъват нафақат тожикистонлик, балки бутун Марказий Осиёдан хорижда меҳнат қилаётган миллионлаб муҳожирлар учун муҳим ҳаётий ва маънавий эслатма бўлиб хизмат қилмоқда.

Саидмукаррам АбдукодирзодаТожикистон Уламолар кенгашиУфаМусофир муҳожирлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлдиРоссияда таниқли ислом уламоларининг ҳибсга олиниши шов-шувга сабаб бўлди30 май 12:04Душанбеда “Равшан” можароси: Михаил Галустяннинг ташрифи Тожикистонда кескин норозиликка сабаб бўлдиДушанбеда “Равшан” можароси: Михаил Галустяннинг ташрифи Тожикистонда кескин норозиликка сабаб бўлди1 октябр 00:02Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)Бугун 21:30Перудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилдиПерудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилдиБугун 20:31Хитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалдиХитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалдиБугун 17:14Криштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилдиКриштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилдиБугун 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди