Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)
Литванинг Каунас шаҳрида жума намози вақтида масжид яқинида юзга яқин мотоциклчи тўпланди. Улар намоз вақтида баланд овозда мусиқа қўйиб, мотоцикл двигателларини газлаган ва турли шовқинлар чиқарган. Воқеа вақтида масжид яқинида чўчқа боши ҳам намойиш қилингани хабар қилинди. Бу ҳақда Lrytas хабар берди.
Ҳодиса 11 сентябрь куни Каунас масжиди яқинида содир бўлган. Маҳаллий мусулмонлар жамоаси вакилларининг билдиришича, ибодат қилаётганлар суратга ва видеога ҳам олинган. Воқеа мусулмонлар жамоасининг норозилигига сабаб бўлган.
Полиция маълумотларига кўра, мотоциклчилар ва мусулмонлар ўртасида жиддий тўқнашув қайд этилмаган. Шу билан бирга, ҳуқуқ-тартибот идоралари йиғилиш ўтказиш қоидалари бузилган бўлиши мумкинлиги юзасидан маъмурий иш бошлаган.
Бундан ташқари, полиция воқеа ҳолатларини Литва Жиноят кодексида кўзда тутилган одамлар гуруҳига нисбатан нафрат қўзғатиш билан боғлиқ моддалар нуқтайи назаридан ҳам ўрганган. Ўша пайтдаги маълумотларга кўра, бу йўналишда ҳали судгача бўлган жиноий тергов бошланмаган.
Литва мусулмонлари муфтийси Александрас Беганскас эса намойиш айнан мусулмонларга қарши қаратилганини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…