Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойнинг Шантоу шаҳрида ташландиқ турар жой мажмуаси вақт ўтиши билан улкан яшил чангалзорга айланиб бормоқда. Ўсимликлар босиб кетган кўп қаватли бинолар ва қаровсиз кўчалар гўё инсонлар тарк этган, табиат ҳукмронлик қилаётган дунёни эслатади. Бу манзара машҳур «The Last of Us» сериалидаги постапокалиптик муҳитни ёдга солади.
Маълумотларга кўра, 2010 йилларда ушбу ҳудудда денгиз манзарасига эга ҳашаматли турар жой мажмуасини қуриш режалаштирилган. Бироқ молиявий муаммолар сабаб лойиҳа охиригача етказилмаган ва бинолар қаровсиз қолган.
Орадан қарийб 15 йил ўтиб, табиат ҳудудни аста-секин ўз ҳукмронлиги остига олган. Дарахтлар ва бошқа ўсимликлар бинолар орасида, балконларда ҳамда кўчалар бўйлаб ўсиб, бетон иншоотларни ям-яшил манзарага айлантирган.
Бир вақтлар ҳашаматли турар жойлар барпо этилиши кўзланган ҳудуд бугун ташландиқ шаҳар қиёфасини олган. Бу манзара инсон режалари амалга ошмай қолганида табиат вақт ўтиши билан атроф-муҳитни қандай ўзгартириши мумкинлигини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…