Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?

·78·Дунё
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?

Хитойнинг Шантоу шаҳрида ташландиқ турар жой мажмуаси вақт ўтиши билан улкан яшил чангалзорга айланиб бормоқда. Ўсимликлар босиб кетган кўп қаватли бинолар ва қаровсиз кўчалар гўё инсонлар тарк этган, табиат ҳукмронлик қилаётган дунёни эслатади. Бу манзара машҳур «The Last of Us» сериалидаги постапокалиптик муҳитни ёдга солади.

Маълумотларга кўра, 2010 йилларда ушбу ҳудудда денгиз манзарасига эга ҳашаматли турар жой мажмуасини қуриш режалаштирилган. Бироқ молиявий муаммолар сабаб лойиҳа охиригача етказилмаган ва бинолар қаровсиз қолган.

Орадан қарийб 15 йил ўтиб, табиат ҳудудни аста-секин ўз ҳукмронлиги остига олган. Дарахтлар ва бошқа ўсимликлар бинолар орасида, балконларда ҳамда кўчалар бўйлаб ўсиб, бетон иншоотларни ям-яшил манзарага айлантирган.

Бир вақтлар ҳашаматли турар жойлар барпо этилиши кўзланган ҳудуд бугун ташландиқ шаҳар қиёфасини олган. Бу манзара инсон режалари амалга ошмай қолганида табиат вақт ўтиши билан атроф-муҳитни қандай ўзгартириши мумкинлигини кўрсатади.

ШантоуХитойThe Last of Usурбанистика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очди11 сентябр 20:30Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзара13 сентябр 23:32Интернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилдиИнтернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилди8 октябр 10:29Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?15 август 17:37Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!16 август 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди