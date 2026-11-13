БААда 23 та машина иштирокида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди (видео)
Бирлашган Араб Амирликларининг Фужайра амирлигида мамлакат жамоатчилигини ларзага келтирган мислсиз йирик йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. БАА Ички ишлар вазирлигининг расмий маълумотларига кўра, 23 та транспорт воситаси тўқнашиб кетган фожиа оқибатида 14 киши ҳалок бўлди ва 30 киши турли даражада тан жароҳатлари олди.
Ҳодиса қачон ва қандай содир бўлди?
Даҳшатли авария 11 ноябрь куни ярим тунга яқин Фужайра шаҳрига кираверишдаги серқатнов Шайх Халифа бин Зоид йўлида содир бўлган. Дастлабки тезкор маълумотларга кўра, оғир юк машинаси ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, бошқа автомобилга келиб урилган ва йўлда ағдарилиб кетган.
Шундан сўнг тирбандлик сабабли секин ҳаракатланаётган ёки тўхтаб турган бошқа қатор машиналар ҳам катта тезликда тўқнашувлар марказига келиб қолган. Тўқнашув кучи шунчалик юқори бўлганки, юк машинасида кучли ёнғин келиб чиққан ва олов зудлик билан яқин атрофдаги бир нечта бошқа транспорт воситаларига ҳам ўтган. Ҳалокат оқибатида жами 18 та енгил автомобиль ва 5 та юк машинаси жиддий шикастланган.
ЙТҲнинг асосий тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Содир бўлган вақт ва жой
11 ноябрь ярим туни, Фужайра шаҳри, Шайх Халифа йўли
Иштирок этган транспортлар
Жами 23 та (18 та енгил автомобиль ва 5 та юк машинаси)
Қурбонлар ва жароҳатлар
14 киши ҳалок бўлган, 30 киши жароҳатланган
Асосий омил
Юк машинасининг бошқарувни йўқотиши ва кучли ёнғин
Қурбонлар ва жабрланганларнинг шахси
Фожиа қурбонлари орасида БАА фуқаролари билан бир қаторда турли хорижий давлатлар фуқаролари ҳам борлиги аниқланган. Жумладан, ҳалок бўлганлар орасида Ҳиндистон фуқаролари ҳам борлиги маълум қилиниб, айрим жасадларнинг шахсини аниқлаш учун махсус ДНК экспертизаси ўтказилмоқда.
Шифохоналарга ётқизилган 30 нафар жабрланганлардан 15 нафарига зарур тиббий ёрдам кўрсатилиб, уйларига рухсат берилган. Қолган 15 нафар бемор эса шифокорларнинг қатъий назорати остида даволанмоқда. Расмий маълумотларга кўра, жабрланганлар орасида БАА, Уммон, Ҳиндистон, Бразилия, Покистон, Иордания ва Миср фуқаролари бор.
Ҳозирда Фужайра полицияси ва махсус тергов гуруҳлари томонидан мазкур йирик фожианинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш бўйича кенг кўламли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Сизнингча, бу каби йирик трассаларда юк машиналарининг ҳаракат хавфсизлигини ошириш ва кутилмаган аварияларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…