АҚШда самолёт ҳалокати оқибатида уч киши ҳалок бўлди
АҚШнинг Аризона штатида, «Катта Каньон» миллий боғининг Шимолий чеккаси яқинида кичик самолёт ҳалокатга учради. Ҳодиса оқибатида бортдаги уч кишининг барчаси ҳалок бўлди. Бу ҳақда АҚШ Миллий боғлар хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Piper PA-24 Comanche русумли самолёт 15 ноябрь куни кечқурун ҳалокатга учраган. Унинг бортида уч киши бўлган. Самолёт йўқолгани ҳақида шу куни соат 23:30 атрофида Grand Canyon минтақавий алоқа марказига хабар келиб тушган. Ҳаво кемасининг охирги қайд этилган жойи Шимолий чеккадаги Basin ҳудуди бўлган.
Қидирув ишлари 16 ноябрь куни тонгда бошланган. Аризона жамоат хавфсизлиги департаменти самолётни ҳаводан қидиришда инфрақизил тасвирлаш ва тунги кўриш ускуналаридан фойдаланган. Шу куни соат 10:15 атрофида Миллий боғлар хизмати ходимлари самолёт қолдиқлари ва унинг парчаларини Basin ҳудудидан топган. Расмийлар бортда омон қолганлар йўқлигини маълум қилган.
Қидирув-қутқарув ишларида Аризона жамоат хавфсизлиги департаменти, Коконино ва Кейн округларининг қидирув-қутқарув гуруҳлари ҳамда АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг қутқарув операцияларини мувофиқлаштириш маркази иштирок этган.
Ҳалокат сабабларини АҚШ Транспорт хавфсизлиги миллий кенгаши Миллий боғлар хизмати кўмагида ўрганмоқда. Ҳалок бўлганларнинг шахси ҳозирча ошкор этилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…