Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди

·51·Дунё
Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди

Кения пойтахти Найробида қурилиш ишлари давом этаётган кўп қаватли бино тўсатдан қулаб тушди. Ҳодиса оқибатида бино парчалари пастки қаватда жойлашган савдо ва тижорат объектларини босиб қолган. Вайроналар остида одамлар қолиб кетган бўлиши мумкин.

Дастлабки хабарларга кўра, воқеа содир бўлган вақтда кўплаб аҳоли жума намозига кетган бўлган. Шу сабабли бино қулаб тушган пайтда ҳудудда одамлар сони камроқ бўлгани ва бу эҳтимолий қурбонлар сони ортиб кетишининг олдини олган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Vayron bo'lgan ko'p qavatli bino qoldiqlari yonida qutqaruvchi turibdi.

Ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар ёки ҳалок бўлганлар сони ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Вайроналар остида қолиб кетган бўлиши мумкин бўлган одамлар тақдири ҳам номаълум.

Ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари ва бино конструкциясида қандай камчиликлар бўлгани ҳақида ҳозирча батафсил маълумот йўқ.

НайробиКениябино қулаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Найробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқдаНайробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқда23 октябр 22:44Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учрадиКенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради3 октябр 16:57ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирди11 сентябр 17:33Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлди21 август 08:07Марокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяптиМарокаш терма жамоаси 34 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмаяпти5 июл 10:08Microsoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатдиMicrosoft Кениядаги йирик маълумотлар маркази қурилишини тўхтатди11 май 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда