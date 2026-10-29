Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди
Кения пойтахти Найробида қурилиш ишлари давом этаётган кўп қаватли бино тўсатдан қулаб тушди. Ҳодиса оқибатида бино парчалари пастки қаватда жойлашган савдо ва тижорат объектларини босиб қолган. Вайроналар остида одамлар қолиб кетган бўлиши мумкин.
Дастлабки хабарларга кўра, воқеа содир бўлган вақтда кўплаб аҳоли жума намозига кетган бўлган. Шу сабабли бино қулаб тушган пайтда ҳудудда одамлар сони камроқ бўлгани ва бу эҳтимолий қурбонлар сони ортиб кетишининг олдини олган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар ёки ҳалок бўлганлар сони ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Вайроналар остида қолиб кетган бўлиши мумкин бўлган одамлар тақдири ҳам номаълум.
Ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари ва бино конструкциясида қандай камчиликлар бўлгани ҳақида ҳозирча батафсил маълумот йўқ.
Изоҳлар 0
…