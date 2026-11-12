Нью-Йоркда уч қаватли бино қулаб тушди: Фожиа оқибатида қурбонлар ва жароҳатланганлар бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 11-ноябр куни Ню-Ёркнинг Бруклин туманида 1930-йилда қурилган уч қаватли бинонинг қулаши оқибатида 2 киши ҳалок бўлди ва 17 киши жароҳатланди.
- Жабрланганлар орасида 7 нафар бола ва 1 нафар ўт ўчирувчи бор, 4 нафар шахснинг аҳволи ўта оғир деб баҳоланмоқда.
- Воқеа жойига 250 дан ортиқ қутқарувчи жалб этилган бўлиб, дастлабки маълумотларга кўра, фожиага қўшни участкадаги ер қазиш ишлари сабаб бўлган бўлиши мумкин.
2026 йил 11 ноябрь куни АҚШнинг Нью-Йорк шаҳри Бруклин туманидаги Флэтбуш (Flatbush) маҳалласида катта фожиа юз берди. CNN нашрининг хабар беришича, уч қаватли бинонинг тўсатдан қулаб тушиши оқибатида камида 2 киши ҳалок бўлган ва 17 киши турли даражадаги тан жароҳатларини олган.
Ҳодиса тафсилотлари ва вақти
Мазкур кўнгилсиз ҳодиса 11 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 16:00 атрофида Флэтбуш авенюсидаги (1321 Flatbush Ave) 1930 йилда қурилган бинода содир бўлган. Маълум қилинишича, қулаб тушган бинонинг биринчи қаватида тижорат дўкони жойлашган бўлиб, юқори қаватларида тўртта турар жой хонадони мавжуд эди.
Қулаш натижасида бино ёнидаги очиқ қурилиш майдончасига тўкилиб тушган. Шунингдек, фожиа туфайли қўшни уч қаватли турар жой биносининг ҳам ён девори кўчиб тушиб, ички хоналар очилиб қолган.
Ҳодисанинг асосий кўрсаткичлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Содир бўлган вақт ва жой
2026 йил 11 ноябрь, Нью-Йорк, Бруклин (Флэтбуш маҳалласи)
Жабрланганлар умумий сони
19 нафар (2 нафар вафот этган, 4 нафари ўта оғир аҳволда)
Жабрланганлар тоифаси
Улар орасида 7 нафар бола ва 1 нафар ўт ўчирувчи ҳам бор
Бинонинг ёши
1930 йилда қурилган уч қаватли бино
Жалб этилган кучлар
250 дан ортиқ қутқарувчилар ва тез ёрдам ходимлари (FDNY)
«Нью-Йорк ўт ўчириш департаменти (FDNY) маълумотига кўра, воқеа жойига 250 дан ортиқ қутқарувчилар жалб этилган бўлиб, вайроналар остида қолиб кетган бошқа одамларни қидириш ишлари жадал давом этмоқда».
Қутқарув амалиёти ва сабабларини ўрганиш
Шаҳар қурилиш департаменти (DOB) ҳодисанинг келиб чиқиш сабабларини чуқур ўрганмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, бино қулаётган пайтда қўшни участкада ер қазиш ишлари олиб борилаётгани аниқланган.
Воқеа жойига етиб борган Нью-Йорк мэри Зохран Мамдани қутқарувчиларнинг тезкор ва фидойи ҳаракатларини юқори баҳолади. Шунингдек, уй-жойидан маҳрум бўлган камида саккизта оила учун маҳаллий марказда вақтинчалик бошпана ва махсус ёрдам штаби ташкил этилди.
Сизнингча, йирик мегаполисларда эскирган бинолар яқинида олиб бориладиган қурилиш ва ер қазиш ишлари устидан назоратни янада кучайтириш учун қандай чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…