Хитой пандалар яшайдиган ўрмонларни тиклашга катта эътибор қаратмоқда

·54·Дунё
Хитой пандалар яшайдиган ўрмонларни тиклашга катта эътибор қаратмоқда

Хитойда махсус парвариш остида сақланаётган пандалар сони 830 тага етди. Шу билан бирга, уларнинг генетик хилма-хиллиги ҳам ортиб бормоқда. Бу ҳақда 3 ноябрь куни бўлиб ўтган Global Panda Partners 2026 конференциясида маълум қилинди.

Сўнгги йилларда пандаларнинг яшаш ҳудудларини ўзаро боғлаш мақсадида махсус экологик коридорлар ташкил этилди. Улар аввал бир-биридан ажралиб қолган 13 та панданинг умумий популяцияга қўшилишига ёрдам берди. Тадқиқотчилар ушбу йўлакларда пандалар ва бошқа ҳайвонларнинг 150 дан ортиқ ҳаракатланиш ҳолатини қайд этган. Бу эса ҳайвонларнинг турли ҳудудлар ўртасида кўчиши ва жуфт топишини осонлаштирган.

Панда Хитойнинг миллий рамзларидан бири бўлиб, биологик хилма-хилликни асраш тимсоли сифатида ҳам эътироф этилади. 2026 йилда мамлакатда пандаларни муҳофаза қилишга қаратилган миллий парк ташкил этилганига беш йил тўлди. Ушбу даврда қўриқланадиган ҳудудда табиатни асраш борасида муайян натижаларга эришилди.

Паркнинг Сичуан вилоятидаги қисми 19,3 минг квадрат километрга яқин майдонни эгаллайди. Бу умумий ҳудуднинг қарийб 90 фоизига тенг. Мазкур қисмда 1 227 та ёввойи панда яшайди. Расмий маълумотларга кўра, сўнгги беш йил давомида 22,6 минг гектардан ортиқ панда яшаш муҳити қайта тикланган.

Шунингдек, миллий парк ҳудудида табиатга зарар етказувчи фаолият устидан назорат кучайтирилди. Натижада 200 та кончилик лицензияси бекор қилинди. Ёпилиши белгиланган 281 та кичик гидроэлектростанциядан 270 таси фаолиятини тўхтатди.

ХитойПандаларGlobal Panda Partners 2026Сичуан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда қарийб 90 йилдан бери илмий манбаларда қайд этилмаган заҳарли примат топилдиИндонезияда қарийб 90 йилдан бери илмий манбаларда қайд этилмаган заҳарли примат топилди2 ноябр 00:23Тутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилдиТутун АҚШгача етиб борди: Трамп Канада тутуни учун қўшимча тарифлар билан таҳдид қилди19 июл 12:47Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилдиУч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди14 октябр 18:18Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...2 сентябр 15:31Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!30 июл 02:56Боқувчисига тақлид қилган ёқимтой панда интернетда барчани кўнглидан жой олиб улгурди! (видео)Боқувчисига тақлид қилган ёқимтой панда интернетда барчани кўнглидан жой олиб улгурди! (видео)25 июл 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди