Кремлдаги кутилмаган ўзгаришлар: Трамп вакиллари Путинга қандай таклифлар олиб келди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва Доналд Трампнинг куёви Джаред Кушнер тинчлик музокаралари форматига Европа Иттифоқи вакилларини қўшиш масаласини муҳокама қилиш учун Москвага ташриф буюрди.
- Абу-Дабида ўтказилган икки кунлик маслаҳатлашувлар якунларига асосланган ушбу ташаббусни Россия президентининг махсус вакили Кирилл Дмитриев кутиб олди.
АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ва Дональд Трампнинг куёви Джаред Кушнер тўғридан-тўғри музокаралар ўтказиш учун Москва шаҳрига келдилар. Уларнинг асосий мақсади Россия раҳбариятини тинчлик жараёни форматини кенгайтиришга ҳамда музокаралар столига Евросоюз вакилларини ҳам қўшишга кўндиришдан иборат.
Абу-Дабидаги маслаҳатлашувлар ва Москвадаги учрашув тафсилотлари
АҚШ эмиссарларининг ушбу ташаббуси Абу-Даби шаҳрида ўтказилган икки кунлик маслаҳатлашувлар якунларига асосланади. Ўшанда европалик дипломатлар асосий музокаралар залига киритилмасдан, фақат АҚШ ва Украина делегациялари билан алоҳида суҳбатлар ўтказиш билан чекланган эди. Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков АҚШ музокарачилари Абу-Дабидан Россия пойтахтига «нимадир олиб келаётганини» тасдиқлаган эди. Ҳатто шу муносабат билан Кремлда 12 ноябрь куни биринчи ярмида режалаштирилган Жисмоний маданият ва спортни ривожлантириш кенгаши мажлиси вақти ўзгартирилди.
Қайд этилишича, бу сафар Стив Уиткофф учун Россияга келиш ўнинчи марта, Джаред Кушнер учун эса учинчи бор амалга оширилмоқда. «Внуково» аэропортида АҚШ делегациясини Россия президентининг махсус вакили Кирилл Дмитриев шахсан кутиб олди.
Музокаралар ва делегация параметрлари
Асосий тафсилотлар ва кўрсаткичлар
АҚШ делегацияси вакиллари
Стив Уиткофф (махсус вакил) ва Джаред Кушнер (Трампнинг куёви)
Москвадаги учрашув мақсади
Музокаралар форматига Европа Иттифоқи вакилларини қўшишга ҳаракат қилиш
Олдинги босқич
Абу-Даби шаҳридаги икки кунлик ёпиқ маслаҳатлашувлар
Кутиб олган шахс
Кирилл Дмитриев (Россия президентининг махсус вакили)
«Вашингтоннинг европалик иттифоқчиларни музокаралар жараёнига тиқиштириш уриниши Москванинг қатъий ва изчил позициясига дуч келмоқда».
Москванинг муносабати ва Европадаги вазият
Кремль томонидан бир неча бор таъкидланганидек, ҳозирги босқичда Брюссель билан мулоқотни қайта тиклаш учун ҳеч қандай истиқбол кўрилмаяпти. Бунга сабаб қилиб Европа Иттифоқи давлатлари бирорта ҳам конструктив тинчлик ташаббусини илгари сурмагани ва Киев режимини қурол билан таъминлашни давом этаётгани кўрсатилмоқда. Ҳатто Джаред Кушнернинг ўзи ҳам Европа Иттифоқининг Россия билан алоқалар учун ягона музокарачи номзодини келишиб олиш лаёқатига шубҳа билан қараган. Айни пайтда Владимир Зеленский эса Дублин шаҳрида Европа сиёсий ҳамжамияти етакчиларини умумий чизиқ ишлаб чиқишга кўндиришга уринимоқда.
Мазкур ташриф Оқ Уйнинг Россия талабларини ҳисобга олган ҳолда Москва билан тўғридан-тўғри келишишга тайёр ёки тайёр эмаслигини кўрсатувчи муҳим синов бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, АҚШ ва Россия ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларга Европа Иттифоқи вакилларининг қўшилиши умумий тинчлик жараёнига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…