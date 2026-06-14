Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табриклади

·18·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табриклади

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади.

Давлат раҳбари мактубида Трампнинг сиёсий етакчилиги, давлат бошқарувидаги тажрибаси ва халқаро майдондаги ўрнига алоҳида эътибор қаратди.

Шунингдек, табрикда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатлар сўнгги йилларда янги босқичга кўтарилаётгани таъкидланди.

Шавкат Мирзиёев икки давлат ўртасидаги кўп қиррали ва стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш муҳимлигини қайд этди.

Президент истиқболли йўналишларни муҳокама қилиш мақсадида Доналд Трампни Ўзбекистонга илк тарихий ташриф билан келишга таклиф қилди.

Шавкат МирзиёевДональд ТрампАҚШЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинЭски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинБугун, 10:56Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиШавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиБугун, 09:55Ўқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиЎқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиБугун, 09:51Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиЧигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиБугун, 08:43Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаЎзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаБугун, 06:26Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиТошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиКеча, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди