Ким Чен Иннинг қорли тоғдаги ғайриоддий дам олиши: кресло, сигарета ва чанғи учган қизи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 15–16 ноябр кунлари Самчжиён шаҳридаги янги туристик ҳудудда қурилиш ишларини кўздан кечирди.
- Ташриф давомида давлат раҳбари Пукпхотесан тоғ-чанғи курорти, аеропорт реконструксияси, темирйўл ва меҳмонхоналар қурилиши билан танишиб, ҳудудни йирик тоғ туризми марказига айлантиришни режалаштирмоқда.
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Иннинг Самчжиён шаҳридаги янги туристик ҳудудга ташрифи ғайриоддий суратлар билан эътибор тортди. У қорли тоғ ёнбағрига олиб чиқилган чарм креслода ўтириб, қора кўзойнак таққан ҳолда сигарета чекди. Шу пайт қизи Ким Жу Э янги курортда чанғи учди. Аммо ташрифнинг асосий мақсади — мамлакат шимолида йирик тоғ туризми марказини барпо этиш ишларини кўздан кечириш эди.
Кресло, сигарета ва чанғи учган қизи
Шимолий Корея давлат ахборот агентлиги KCNA эълон қилган суратларда Ким Чен Иннинг рафиқаси Ри Соль Жу ҳамда қизи Ким Жу Э билан бирга экани акс этган. Етакчи қорли ёнбағирдаги чарм креслода ўтириб, курортни томоша қилган. Жу Э эса оқ кийимда чанғи учган.
Ким Чен Иннинг ташрифи 15–16 ноябрь кунлари бўлиб ўтган, суратлар 17 ноябрь куни эълон қилинган.
Самчжиёнда қандай лойиҳалар амалга оширилмоқда?
Самчжиён шаҳри Хитой чегараси яқинида, Шимолий Корея учун тарихий ва рамзий аҳамиятга эга Пэктусан тоғи этагида жойлашган. Пхеньян бу ҳудудни йирик тоғ туризми марказига айлантиришни режалаштирмоқда.
Ким Чен Ин ташриф давомида қуйидаги объектларни кўздан кечирган:
Пукпхотэсан ҳудудидаги тоғ-чанғи курорти;
Самчжиён аэропортини реконструкция қилиш ишлари;
туристик темирйўл йўналиши;
янги меҳмонхоналар ва дам олиш масканлари;
ходимлар учун турар жой бинолари.
Етакчи аэропорт учиш-қўниш йўлагини халқаро авиация стандартларига мувофиқ узайтириш зарурлигини таъкидлаган. Бу эса ҳудудга сайёҳларни ҳаво орқали олиб келиш имкониятларини ривожлантириш режаси борлигини кўрсатади.
Ким Жу Энинг чанғи жиҳозлари ҳам эътибор тортди
Ким Чен Иннинг қизи чанғи учган суратлар ҳам халқаро матбуотда муҳокама қилинди. Жанубий Корея нашрлари унинг чанғилари ва таёқларида Швейцариянинг Stockli бренди логотипи борлигига эътибор қаратди. Кийими ҳам қимматбаҳо Европа брендларига тегишли бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар тарқалди. Бу маълумотлар мустақил тасдиқланган эмас.
Ким Жу Энинг отаси билан муҳим тадбирларда тез-тез кўриниши ҳам халқаро кузатувчилар диққатида. Жанубий Корея разведкаси уни эҳтимолий ворис сифатида тайёрлаш жараёни кетаётган бўлиши мумкинлигини билдирган. Бироқ бу ҳақда расмий тасдиқ йўқ.
Шундай қилиб, Самчжиёндаги ташриф нафақат ғайриоддий суратлар, балки Шимолий Кореянинг туризм инфратузилмасини кенгайтириш режалари билан ҳам аҳамиятли бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…