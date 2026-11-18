Ўзбекистонлик шахматчилар Осиё Миллатлар кубогида иккита медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида ўтказилган Осиё Миллатлар кубогида ўзбекистонлик икки шахматчи индивидуал йўналишда совринли ўринларни эгаллади.
- Гулруҳбегим Тоҳиржонова иккинчи доскадаги натижаси учун кумуш медални, Нилуфархон Имомқўзиева эса бешинчи доскадаги иштироки учун бронза медалини қўлга киритди.
Бирлашган Араб Амирликларида ўтказилган Asian Nations Chess Cup 2026 мусобақаси Ўзбекистон терма жамоаси учун икки медаль билан якунланди. Қитъанинг кучли шахматчилари иштирок этган нуфузли беллашувларда аёллар терма жамоамиз вакилалари индивидуал натижалари билан эътиборни тортди. Гулруҳбегим Тоҳиржонова кумуш, Нилуфархон Имомқўзиева эса бронза медалига сазовор бўлди.
Икки шахматчимиз Осиё шоҳсупасидан жой олди
Абу-Даби шаҳри мезбонлик қилган Осиё Миллатлар кубогида ўзбекистонлик шахматчилар қитъанинг кучли вакилларига қарши баҳс олиб борди. Мусобақа якунларига кўра, терма жамоамиз аъзолари доска кесимидаги индивидуал натижалар бўйича иккита совринли ўринни эгаллашди.
Гулруҳбегим Тоҳиржонова — иккинчи доскадаги натижаси учун кумуш медаль;
Нилуфархон Имомқўзиева — бешинчи доскадаги иштироки учун бронза медаль.
Бу натижа ўзбекистонлик шахматчиларнинг халқаро майдондаги маҳорати ва рақобатбардошлигини яна бир бор намоён этди.
Жамоавий баҳсларда совринли ўрин насиб этмади
Шахмат бўйича Осиё Миллатлар кубогида аёллар терма жамоамиз вакилалари индивидуал натижалар орқали икки медални қўлга киритган бўлса-да, жамоавий ҳисобда Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари совринли ўринларни банд эта олмади.
Шунга қарамай, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Нилуфархон Имомқўзиеванинг шахсий натижалари мусобақанинг Ўзбекистон учун эътиборга молик жиҳатларидан бири бўлди.
Абу-Дабидаги мусобақа яна бир бор шуни кўрсатдики, шахматда жамоавий натижа билан бир қаторда ҳар бир доскадаги индивидуал маҳорат ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ўзбекистонлик икки шахматчининг қитъа миқёсидаги шоҳсупадан жой олиши эса терма жамоамиз учун қувонарли натижа бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…